Cine este Sevil Shhaideh, propunerea PSD pentru functia de prim-ministru: Primul inalt demnitar roman musulman, o apropiata a lui Dragnea

Sevil Shhaideh a fost numita in mai 2015 Ministru al Dezvoltarii Regionale, preluand mandatul de la Liviu Dragnea care demisionase ca urmare a condamnarii din prima instanta in dosarul Referendumului. Anterior, din 2012, a fost secretar de stat in Ministerul Administratiei Publice si Dezvoltarii Regionale. Saideh a lucrat, inainte de Ministerul Dezvoltarii, ca director de servicii in cadrul Consiliului Judetean Constanta.Sevil Shhaideh este un apropiat al lui Liviu Dragnea, dar si a fostului baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu. Potrivit Pro TV, Liviu Dragnea si Nicusor Constantinescu i-au fost martori la cununia din 2011, cu sirianul Akram Shhaideh, al doilea sot.Sevil Shhaideh (fosta Sumanariu) a fost primul ministru post-decembrist care a jurat credinta Romaniei cu mana pe Coran.Sevil Shhaideh este martor în dosarul de corupție privind scoaterea de informații/documente clasificate secret de stat din DNA referitoare la firma Tel Drum, scria jurnalista Sorina Matei pe blogul sau in 2015 . Acele documente ar fi trebuit, potrivit anchetatorilor, să intre în posesia lui Liviu Dragnea, prin intermediul lui Valentin Preda, un alt apropiat de-al său.Printre cei 9 inculpați pentru fapte de corupție, dosarul 435/P/2012 îi vizează în principal pe Emil Manolachi, ofițerul de poliție judiciară care ulterior a fost dat afară din DNA, care a recunoscut faptele și care a fotografiat cu un aparat, scos din DNA și înmânat informațiile referitoare la firma Tel Drum cuprinse în dosarul penal 67/P/2012 apropiatului lui Liviu Dragnea și pe Valentin Preda, prins pe 19 Februarie 2012 de procurori în timp ce avea documentele la el – aparatul foto care conținea informațiile- și urma să intre în ministerul Dezvoltării ca să se întâlnească cu Liviu Dragnea, mai scrie Sorina Matei.In mai 2015, odata cu numirea sa in functia de ministru al Dezvoltarii, in presa au aparut informatii cum ca Sevil Shhaideh este de fapt fina lui Liviu Dragnea si a lui Nicusor COnstantinescu, cei doi fiind martori la nunta sa.Intrebat cu privire la relatia sa cu aceasta, Liviu Dragnea a raspuns:"Presa a scris si a vorbit multe in aceste zile. Sunt unii cetateni care lucreaza in presa, doamne si domni, care si-au permis sa-si bata joc si de unii membri din familia mea care sunt morti, si care, de asemenea, si-au permis sa minta sau sa dezinformeze: in religia musulmana nu exista termenul de nas. Sunt martori. Atunci cand se casatoresc doi, un barbat si o femeie, de religie musulmana, sunt unii care participa la acel eveniment si sunt martori. Nu exista termenul de nasi si fini. O cunosc pe doamna Sevil cred ca de 15 ani, nu numai eu, toti cei care am lucrat in administratia locala. Acolo am fost mai multi si am fost numiti martori. Nu exista nasi si fini."Legaturile de rudenie dintre Sevil Shhaideh si Liviu Dragnea, precum si Nicusor Constantinescu, au fost confirmate de senatorul PSD de Constanta Nicolae Moga, care a declarat vineri pentru Evenimentul Zilei: "A cununat-o Nicusor Constantinescu si s-a bagat si Liviu Dragnea, sa nu fie numai un nas".Sevil Shhaideh s-a nascut la 4 decembrie 1964 si a absolvit Facultatea de Planificare Economica si Cibernetica din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti in 1987.A urmat o serie de cursuri de perfectionare: expert in administratie publica (USAID, Washington DC, SUA, 1995) si manager ONG (USAID, Washington DC, SUA, 2001), manager de proiect (Oracle University, 2002 si PM Solutions Romania, 2004), auditor (TUV Institution, 2003).Are o diploma de Master in Managementul Proiectelor de Afaceri, obtinuta in cadrul Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii ''Ovidius'' (2005-2007).Si-a inceput cariera profesionala ca analist programator in cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanta (1987-1991), a devenit, apoi, manager Sisteme Informatice in cadrul Directiei de Munca si Protectie Sociala a judetului Constanta (1991-1993) si director Sisteme Informatice in cadrul Consiliului Judetean Constanta (1993-2007).A ocupat functia de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementeaza administratia publica locala in cadrul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) si de director general, Directia Generala de Proiecte, Consiliul Judetean Constanta (2007-2012).Este presedinte al Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publica (ANIAP) din 2000, potrivit Agerpres.