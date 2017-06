Aprilia: Trei persoane acces pe o zi in parcul de distractii si 2 pungi de pufuleti, va rog!

Material sustinut de EximBank

”Acum cand ne uitam in urma parca nici nu ne vine sa credem ce curaj am avut. Dar nu ne pare rau. La inceput am fost trei nebunatici. Terminasem Politehnica cu totii, lucram deja de 4 ani intr-o zona tangenta cu mineritul, ca ne intorsesem acasa - cum erau vremurile pe atunci - cand am realizat ca nu vom iesi la pensie din minerit. Ne spusese cineva despre o masina de facut pufuleti si cu avantul tineresc, prin 1998, ne-am apucat, in clasicul garaj de acum, sa facem pufuleti. Masina initiala o mai avem si acum, dar din ea a mai ramas doar carcasa”, povesteste despre inceputurile afacerii Gabriel Ardereanu.Si de atunci nu s-au mai oprit. Au facut periodic investitii in dezvoltarea micii afaceri, au reinvestit tot ce castigau, au diversificat gama de produse ajungand astazi la peste 50 de sortimente.”De la banala punga de pufuleti cu sare de un leu am ajuns dupa aproape 20 de ani sa producem, sub propria marca - Duffy - peste 50 de sortimente diferite de pufuleti, ciocolata de casa, dropsuri, alune prajite, fursecuri si prajituri de casa, iar anul acesta am achizitionat utilaje pentru a produce o noua gama de biscuiti”, povesteste Gabriel Ardereanu.Au chiar si propria firma de distributie, dezvoltata pentru a inchide fluxul de vanzare, decizia fiind luata dupa nenumarate ”peripetii” cu firmele din domeniu. ”Prin 2005, ne-am gandit ca ar fi bine sa ne si inregistram marca si astazi, dupa 12 ani, cererea pentru pufuletii DUFFY este in crestere. Pe langa fabrica din Targu Jiu, punctul central al afacerii noastre, mai aveam si inca patru puncte de lucru: doua in Targu Jiu, unul in Petrosani si unul in comuna Arcani - Gorj„, adauga tanarul antreprenor.Dar provocarile nu s-au oprit la acest domeniu. Tatonand piata locala si dorind sa isi diversifice investitiile si in alte zone, cei trei parteneri de afaceri - intre timp unul dintre ei a renuntat - au decis, in 2011, sa schimbe putin domeniul si si-au incercat puterile in zona parcurilor de agrement. Profitand de faptul ca in toata zona Targu Jiu nu exista niciun parc de distractii acvatic au deschis Complexul Aprilia Park, referinta astazi in Gorj - de la tobogane cu apa, piscina exterioara, locuri de joaca pentru copii si terase - oricine doreste gaseste aproape tot.”La inceput am inaugurat doar zona de distractii, de piscine, de parc acvatic, dar, ulterior, pentru ca am inceput sa avem cerere foarte mare si pentru ca practic ii recomandam pe altii, ne-am hotarat sa investim si in cazare, ajungand astazi sa avem o capacitate de cazare de 20 de casute amplasate in interiorul parcului”, povesteste Ardereanu.Vorbind despre cifre si bani, proprietarii Aprilia SRL - apropo, numele a venit de la faptul ca inregistrarea firmei s-a facut in luna aprilie si, presati fiind sa definitiveze actele, nu au mai avut timp sa gaseasca alt nume - spun cu modestie ca nu s-au ”aruncat niciodata, au gandit si reinvestit fiecare banut muncit si, desi au apelat si la credite bancare”, faptul ca in ultimii trei ani cifra de afaceri este in crestere de la an la an le arata ca au decis bine.