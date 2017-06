Teilor: destinul unei bijuterii cu suflet

Material sustinut de EximBank

In spatele sclipirilor pretioase ale bijuteriilor, al rafinamentului finisajelor, al designului imprevizibil si al povestii pe care o spune fiecare bijuterie stau insa 19 ani de munca, de cunoastere continua si eforturi de intelegere a lumii luxului si a pretentiilor si asteptarilor clientilor, de lupta cu prejudecatile, de ambitie si determinare. Pentru ca Florin Enache a avut un vis - sa construiasca in Romania un brand de bijuterii propriu. Pe care azi il si traieste!Calatoria sa in fascinanta lume a bijuteriilor a inceput asadar in 1998 cu un magazin in Pitesti, pe Strada Teilor, cea care a si dat numele brandului. Strada pavata cu diamante pe care a inceput povestea bijuteriilor ramane cu o semnificatie aparte pentru companie, sediul central al Teilor fiind in prezent si punctul sau central de atractie desi reteaua de bijuterii numara 22 de magazine la nivel national, dintre care sapte sunt in Bucuresti, si o prezenta in on-line.A ajuns in lumea bijuteriilor, unde nu a avut niciun fel de expunere nici personala, nici antreprenoriala, imediat dupa ce a terminat facultatea datorita unor prieteni care vindeau aur, nu bijuterii, doar aur. ”Este intotdeauna intrebarea daca tu ai ales industria sau industria te-a ales pe tine. Si nici acum nu pot sa raspund. Cert este ca, dupa 1997 era nevoie de aur, putini erau clientii care cautat geometrie atipica. Dupa 50 de ani de comunism era o insa cerere uriasa pe piata„, spune el.Antreprenorul a ”vazut” insa dincolo de stralucirea aurului si a hotarat sa-si construiasca un brand de bijuterii propriu. In primii ani ai afacerii a mers la targurile din strainatate de unde se intorcea cu cataloage si reviste, pe care le studia pentru a intelege mecanismul ce misca lumea luxului, a inceput sa citeasca literatura de business si, pentru ca-si dorea sa creasca solid afacerea, a urmat si cursuri de Executive MBA. Din 2015, a hotarat ca lucrurile sa fie facute intr-un mod si mai structurat, una dintre primele masuri in aceasta directie fiind numirea unui director executiv.Extinderea Teilor in afara Pitestiului a inceput in 2010, cu un magazin in Sibiu, urmat de magazine in Craiova sau Targoviste. In Capitala a reusit sa intre la aproape 15 ani de la prima unitate deschisa ”acasa„, la Pitesti, odata cu inaugurarea unui magazin in Baneasa Shopping City. Era convins ca acolo va avea cea mai buna clientela, dar portile nu i s-au deschis usor. Lovindu-se de refuzul constant al mall-urilor care spuneau ca nu prea au loc pentru un brand romanesc, Florin Enache nu s-a dat batut si a achizitionat o firma ce avea un spatiu inchiriat in mall-ul din Baneasa. Astazi, compania este bombardata de cereri de deschidere de magazine.Odata cu extinderea retelei comerciale, businessul a crescut pana la o cifra de afaceri de 49 mil. lei in 2016, cu 58% peste anul anterior, iar antreprenorul spune ca, intr-o astfel de afacere, ceea ce conteaza si face cu adevarat diferenta sunt detaliile. ”Conceptul de magazin, display-ul, tavile, totul este diferit, realizat in house. Am petrecut sase luni pentru a potrivi materiale, textura”, spune el.Astfel, Teilor ofera, de fiecare data, o experienta unica de achizitie celor care ii trec pragul. Intregul proces prin care clientul trece pentru a achizitiona o bijuterie Teilor trebuie sa fie in ton cu rafinamentul si eleganta produsului ales: pornind de la ajutorul oferit de catre personalul specializat in luarea deciziei corecte si pana la modul in care este ambalata piesa - materialele delicate alese urmand tonurile de culoare ce se regasesc atat in design-ul magazinelor cat si in nuantele vitrinelor in care sunt expuse accesoriile. Pentru ca alegerea bijuteriilor este precum alegerea parfumului: trebuie sa se muleze perfect pe nuanta pielii, sa poarte un strop din farmecul cerului instelat si sa invaluie trupul in nuante fine de stralucire.Toate produsele din magazinele Teilor sunt fabricate de producatori specializati, compania nu detine o unitate proprie de productie. Insa, fiecare bijuterie ascunde in spate nesfarsite ore de munca si, poate, si mai multe ore de pregatire a pietrelor, de gandire a designului care trebuie sa fie capabil sa spuna o poveste. Pentru ca fiecare bijuterie Teilor are o poveste, poarta o semnificatie deosebita sau are prinse in montura pietre pretioase extrem de rare...iar daca povestea este spusa si de catre Catrinel Menghia (protagonista campaniei Pure Diamonds)...atunci toate ingredientele succesului sunt asigurate.Cat priveste povestea Teilor, continuarea se pastreaza in aceeasi nota de crestere echilibrata, calculata, avand ca destinatie finalizarea extinderii lantului de bijuterii in Romania. Apoi, lansarea internationala.