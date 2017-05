O idee din facultate, concretizata intr-un pariu de succes pentru un mediu industrial si de business competitiv

Material sustinut de EximBank

”Am inceput nestiind cum se face o afacere, dar pasionati de ideea de eficienta energetica, de impactul solutiilor in reducerea de costuri ale altor afaceri, in special din mediul industrial”, povesteste Andrei Ceclan, unul din fondatorii Servelect.

”Eram studenti in ultimul an de facultate si unul dintre cursuri a fost sursa de inspiratie si elementul declansator: Managementul energiei. Am avut un Profesor vizionar si care ne inspira si indemna la actiune„, isi aminteste el.

Treptat, au ajuns sa inteleaga ce este o afacere proprie, cum se creste, ”cum oportunitatile oferite de noi Beneficiarilor nostri sunt, in aceeasi masura, si oportunitatile noastre de a ne dezvolta si oferi prin eficienta energetica, contributia noastra la bunastarea si dezvoltarea sanatoasa a economiei din Romania„.

La ora actuala, compania are acoperire la nivel national, iar in ultimii ani si la nivel european, proiectele lor ducandu-i in Turcia si Letonia.

Printre conceptele promovate de companie se numara:

conceptul de cladire cu consum energetic aproape de zero - nZEB, atat rezidentiala cat si publica sau de business, care pus in practica atrage investitii ample in renovari, resurse umane formate competent, schimbare de comportament;

conceptul ESCO prin care investitiile in eficienta energetica si competitivitate se platesc din rezultatele si savingul pe care il genereaza;

Negawattora, in loc de megawattora, ca unitate de energie economisita pe care un fabricant sau o cladire sa o achizitioneze chiar de la furnizorul de energie si astfel devenit si furnizor de economii de energie. ”Iata o alta paradigma care il obliga pe furnizor sa isi creasca si calitatea serviciilor energetice, in acelasi timp in care isi fidelizeaza beneficiarii si contribuie la dezvoltarea lor durabila. Bursa de energie devine astfel si o piata a economiilor de energie, care presupune implementarea de solutii si de tehnologie de varf, transformarea consumului in investitii„, explica fondatorul.

Servelect este o companie de tip ESCO (Energy Services Company), iar pana de curand conceptul ESCO a fost destul de putin promovat pe piata din Romania. In ultima vreme au avut loc insa o serie de actiuni de educare a consumatorilor in acest sens. Pentru Servelect, acest lucru s-a tradus intr-o crestere a gradului de interes pentru implementarea de proiecte ESCO atat in sectorul public, cat si in cel privat.

”Pana in prezent am implementat peste 800 de proiecte de eficienta energetica pe intreg teritoriul tarii. De asemnea, pana la finalul anului 2015, am identificat prin studiile si auditurile energetice realizate un potential de reducere a consumurilor de energie cuantificat la 392.953 MWh / an, pentru care am propus investitii in proiecte de eficienta energetica de aproximativ 58 de milioane de euro, cu o amortizare medie globala, putin peste 3 ani„, arata Andrei Ceclan.

Clientii lor tinta sunt reprezentati de consumatori industriali (din toate sectoarele de activitate) si comerciali (hoteluri, cladiri de birouri, centre comerciale etc.). De curand au inceput sa dezvolte o serie de colaborari cu diverse municipalitati din Romania, iar potentialul de eficienta al sectorului cladirilor publice este unul ridicat.

”Romania detine un potential semnificativ de crestere a valorii adaugate prin industrie si cladiri. Solutia vine din punerea in practica a masurilor de eficienta energetica identificate sau care inca nu au atras atentia factorilor decizionali din fabrici si cladiri”, spune Andrei Ceclan.

Proprietarii afacerii cred ca, prin eficienta in utilizarea energiei intr-un mod durabil, mediul de business din Romania se poate indrepta mai mult inspre industrii creative si genera o dezvoltare si crestere economica sanatoasa, mai putin vulnerabila la pietele estice cu resurse ieftine si mai putin dependenta de coordonarea industriei vestice.

Potrivit fondatorilor, ”creativitatea si inovarea poate veni atat din zona universitatiilor romanesti, cat si a start-up-urilor si IMM-urilor orientate pe servicii consultative sau IT, respectiv si din zona corporatiilor si companiilor mari, cu departamente dedicate de R&D. In toate aceste entitati exista resurse bine specializate, ca promotori ai valorii adaugate prin energie durabila si inteligenta”.

Ei cred ca energia poate fi durabila doar daca ne asumam indicatori de performanta energetica si daca acceptam provocarea schimbarii de comportament.

”Performanta energetica inseamna pentru Beneficiari cresterea competitivitatii si a productivitatii, iar aceasta antreneaza un intreg mecanism in lant: companii de servicii energetice (cum este si Servelect), producatori de echipamente si tehnologii de varf, furnizori de tehnologia informatiei, furnizori de energie, consultanti de marketing si imagine, banci, universitati, etc”, spune Andrei Ceclan.

Dupa 12 ani, afacerea arata, in linii mari, cam asa cum si-au imaginat-o pe bancile facultatii, drept dovada ca, daca ar fi sa o ia de la zero, ar urma acelasi drum, fara nicio ezitare.

”Avem o contributie (...) asupra mediului de afaceri, asupra dezvoltarii sanatoase si durabile prin eficienta energetica in industrie si cladiri. Muncim cu pasiune si credem in ceea ce facem”, incheie Andrei Ceclan.