O companie care a crescut in jurul unei pasiuni pentru mancarea sanatoasa: Am avut curajul sa iesim din paradigma "nu facem asta pentru ca nu se cere"

Primul inceput a fost cel din 1991, cand au luat un credit si au facut cladirea, cuptorul, si au cumparat utilajele. "Am construit totul de la zero... a trebuit sa facem greseala dupa greseala, ca sa putem invata inainte sa facem ceva bine. Ne-am zbatut sa platim dobanda care tot urca si ajunsese la 80%. Niste ani extrem de dificili (...) Eram doi ingineri mecanici care s-au hotarat sa faca paine cu gust. Nu stiam nimic despre paine, economie, cum sa conduci o afacere: am invatat tot din mers pe pielea noastra", povesteste Liviu Bugescu.

A urmat un prag in 2000, cand, la limita de rentabilitate, au mai accesat un credit si au diversificat productia, incluzand si o parte de patiserie.

A treia oara "au inceput" in 2008. "A fost un moment de rascruce si una dintre cele mai curajoase decizii dintr-o viata de om", spune Liviu Bugescu. "Am construit o hala noua in care ne-am mutat productia; eram singura brutarie la standarde europene din Timisoara, dar exact cand ne-am asezat in casa noua a venit criza. Ne-a lovit din plin".

Aveau insa doi copii care deja ajunsesera mai implicati in brutarie decat parintii si care au impins cu determinare afacerea, dandu-i directia in care merge si astazi. |In noua locatie, putin cate putin, timid la inceput, am dezvoltat si produse de cofetarie, dar pana la urma nu asta e cel mai important".

"Cred ca numitorul comun al acestor pasi nu este riscul presupus de creditul de investitii, cat modul in care ne-am dezvoltat. Am invatat si am crescut noi, echipa existenta, nu am angajat patiseri sau cofetari cu experienta si retetar la purtator. Ne-am insusit < > ca trebuie sa invatam noi, sa devenim independenti, sa dezvoltam competente noi si sa ne depasim constant. Cand ma uit in spate, imi dau sema ca tocmai felul in care am facut lucrurile a dat nastere unei echipe in adevaratul sens al cuvantului. Prin aventura parcursa, prin lucrurile invatate impreuna, prin munca in familie si modul in care am reusit sa reconciliem diferentele de opinii si sa ne tinem de valorile impartasite. Si desi probabil modelul acesta ineficient nu este foarte viabil economic, la sfarsitul zilei, cand te uiti in spate, s-a nascut o echipa care crede ca se pot face lucrurile si altfel. Probabil este mult mai usor sa cumperi o franciza si sa ai totul < >, dar o reteta de-a gata nu te valorizeaza si nu iti da sens. La Prospero incercam sa facem o diferenta si asta ne da putere sa mergem inainte", considera proprietarul afacerii.

Astazi, compania are o cifra de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro si 154 de angajati. Produce dintr-o singura locatie, opereaza 15 magazine proprii specializate, produce 30 sortimente de paine cu maia - natural, fara amelioratori, peste 20 sortimente de patiserie si peste 50 sortimente de cofetarie. Se mandesc ca maiaua este naturala, crescuta la ei in brutarie, si ca in cofetarie folosesc doar unt, frisca animala si ciocolata veritabila. "Pana si gemurile si umpluturile de fructe le facem tot noi, nu cumparam prefabricate".

Prima dragoste, painea, a ramas insa inima afacerii. "Suntem obsedati de paine. Ne entuziasmeaza o paine noua, un gust nou, ne fascineaza fermentarea si procesul prin care apa si faina se transforma in paini atat de diferite. Sa faci paine e alchimie, cere efort si ingrijire constanta, si simbolul aprecierii acestui efort este consumul, cu placere, al painii noastre."

Proprietarii Prospero cred cu fermitatea ca "painea spune o poveste: despre oameni, timpuri, intamplari, entuziasmul si incapatanarea unor oameni care isi doresc sa creeze o alternativa sanatoasa in contextul unei societati contemporane care a pierdut contactul cu producatorii si este bombarbadata de mesaje nutritionale cateodata alarmante".

"Am avut curajul sa iesim din paradigma < > si sa crestem o companie in jurul unei pasiuni pentru mancarea sanatoasa", spune Liviu Bugescu, amintind ca, atunci cand au inceput, nu era cerere pentru asa ceva. "Incercam sa le explicam clientilor ca painea noastra este mai densa, mai alveolata, nu este umflata cu pompa pentru ca este realizata cu timp, nu contine amelioratori... si intrebarea clientilor a fost < >. Lumea nu cauta neaparat mancarea mai sanatoasa. Noi am oferit-o. In sensul ca am oferit o paine care era facuta altfel - care tinea cont de binele consumatorului nu doar de o impresie de moment. Ne-a luat ani, dar am fost ascultati, piata s-a interesat progresiv de produsele noastre si incet s-a creat o conexiune cu consumatorul".

"Provocarea cea mai mare a fost sa cream preferinta pe o piata dominata de convenienta. Sigura solutie viabila: sa le aratam oamenilor ca nu toate painile sunt la fel, ca mancarea este in primul rand combustibil, ca mixurile concepute pentru usurinta procesului, pentru uniformitate, termen de valabilitate, arome artificiale sunt goale de nutrienti si in cel mai bun caz nu produc efecte negative majore in organism. Am invatat si invatam alaturi de clientii care cred in noi sa facem mai bine, sa inovam in materie de gust si de beneficii pentru sanatate".

Iar dragostea fata de paine se vede in felul in care vorbesc despre procesul prin care painea ajunge pe rafturi si mai apoi pe masa clientilor. "Am invatat sa facem multe lucruri si pe masura ce descoperim ca se poate face mai bine, incercam sa facem mai bine. Aluatul este viu si temperamental, asa ca sa faci paine te invata sa ai rabdare; sa cresti incet si sa muncesti mult, de fiecare data, pentru fiecare produs".

"Intr-un context in care hartia suporta orice slogan si poza vinde, noi preferam sa lucram natural, sa ne asumam riscul de a gresi; nu dorim paini identice si fotomodel sau prajituri impopotonate si colorate, ci produse sanatoase si oneste. Clientii nostri au inteles ca sanatatea incepe cu alegerile simple si ca, dincolo de aparenta, marketing si poze frumoase, ceea ce mancam conteaza", spune Liviu Bugescu.

In bucataria lor, ingredientul cel mai scump este timpul. "Lucram cu fermentari lungi, iar maiaua (drojdia naturala) este in centrul brutariei si constituie liantul, firul rosu daca vreti, care ne ghideaza in toate produsele". Mizeaza pe "valoarea traditionala" a painii, unde produsul finit este un rezultat al colaborarii, necesitand efort si atentie constanta.

"Din aceleasi ingrediente, apa, faina si sare se poate produce o paine in 1 ora sau in 24 de ore, iar valoarea nutritiva si incarcatura fizica si emotionala a procesului artizanal este incomparabila cu painea produsa pe <<fast-forward>>. Oricine poate sa faca paine, dar sa faci paine buna, cu timp si fara ingrediente ajutatoare e o arta si o aventura: presupune risc la fiecare sarja, indiferent cati ani de experienta ai in spate", spun proprietarii.

Suprinzator, desi ambii erau ingineri si nu stiau mai nimic despre afaceri ori brutarie, sotii Bugescu nu considera ca ceea ce fac, incepand din '91, este diferit de ceea ce faceau inainte. "Incercam sa ne depasim in continuu invatand lucruri noi, singuri, fara sa copiem. La fel ca si painea incercam sa crestem din noi insine si cred ca asta e una din aspiratiile de baza a fiecaruia".

Au crescut, in cei peste 25 de ani de cand sunt pe piata, incet si organic, plecand de la principiul ca "trebuie sa faci ce stii mai bine": "am invatat sa facem multe lucruri si pe masura ce descoperim ca se poate face mai bine, incercam sa facem mai bine. Aluatul este viu si temperamental, asa ca sa faci paine te invata sa ai rabdare; sa cresti incet si sa muncesti mult, de fiecare data, pentru fiecare produs". Si au crescut, nu in ultimul rand, datorita echipei pe care au reusit sa o coaguleze "in jurul unei aventuri", o echipa formata din oameni, cu defecte si calitati, "dar in primul rand oameni, carora le pasa".

"Suntem setati mental ca oamenii chiar mananca ceea ce producem, si asta ne genereaza un sentiment puternic de responsabilitate si o toleranta foarte scazuta la compromisuri", iar asta, spun ei, ii diferentiaza de competitori.

Poate, comercial vorbind, ar fi mai avantajos sa faca cum cere piata - mai repede, mai uniform, cu risc mai scazut - insa, arata Liviu Bugescu, ii caracterizeaza "determinarea de a face lucrurile cum credem ca este mai bine. (...) Ce preferati? Sa gasiti din cand in cand urme de cartofi in painea cu cartofi sau sa lucram cu fulgi de cartofi sau premix si sa eliminam acest inconvenient? Preferati produse atractive la nivel superficial sau o alternativa imperfecta din punct de vedere estetic dar sanatoasa?"

Iar piata le-a raspuns, asta vazandu-se si in logevitatea companiei. Dupa cum povesteste Liviu Bugescu, clientii lor sunt deschisi la schimbare, privesc lucrurile in profunzime si apreciaza alternativa pe care le-o ofera.

"Sigur ca (in cei 25 de ani de activitate - n.a.) ar trebui sa fi facut multe lucruri altfel, sigur ca daca as putea calatori in timp as incerca cu ce stiu acum sa fac lucrurile altfel. Dar oare as putea sa sper la un rezultat mai bun? Nu e vorba despre succes, sau despre satisfactia de a fi avut un impact - desi ma bucur ca le am pe amandoua. E vorba de implicarea pe care o au cei din jurul meu si in special vorbesc de mandria de tata. Pentru ca am apucat sa imi vad copiii conducand afacerea in ultimii ani, pentru ca ei au fost motorul schimbarilor din Prospero din 2008 incoace, si cei care au sustinut de atunci directia pe care ne-am asumat-o. Sunt mandru de oamenii care au devenit si de echipa pe care au construit-o si fara de care succesul nostru nu ar fi posibil astazi", mai spune Liviu Bugescu.

Intr-un sfert de veac au trecut prin tranzitie, crize economice, lipsa de tranparenta si schimbari legislative dese, cu care, ca IMM, este "aproape imposibil" sa tii pasul. El crede insa ca in loc sa asteptam sa vina de sus, schimbarea in mentalitate poate fi generata de jos, privilegiind si incurajand consumul local si companiile locale.

"Cred ca vom avea un mediu de afaceri sanatos cand societatea si administratia vor incepe sa priveasca companiile ca pe un partener de a carui crestere este legat progresul nostru. Si asta se va intampla probabil cand vom privilegia fondul si nu forma, cand vom respecta in primul rand noi ce pretindem de la ceilalti si cand vom valoriza efortul si competenta", incheie initiatorul Prospero.