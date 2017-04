Frigul ca afacere. Cum a crescut un business odata cu mediul de afaceri romanesc

Material sustinut de EximBank

In 2009, avand deja echipa formata si consolidata, se hotarasc sa testeze o noua nisa, cea a echipamentelor de ingrijire corporala si aduc pentru prima oara in Romania criosaunele, echipament de ingrijire corporala pentru crioterapie.“Criosauna, flagshipul companiei noastre (…) ofera raspunsuri la tot ce nu te-ai gandit ca poti face cu frigul, de la rezultate obtinute in domeniul frumusetii pana la cele din domeniul sanatatii”.Crioterapia, denumita si ”tratamentul tineretii fara batranete”, a fost inventata in anii ‘70 de profesorul japonez Tosimo Yamauchi si se bazeaza pe expunerea corpului, timp de 1-3 minute, la temperaturi de pana la -180°C. Este o forma de tratament naturala, prietenoasa cu organismul, non-invaziva si fara efecte adverse. ”Astfel, peste 30 de criosaune activeaza astazi in cele mai diverse domenii, de la centre de remodelare corporala, spa, medicale, pana la centre de refacere si recuperare pentru sportivi si nu numai˜. Pe viitor, spera ca tehnica crioterapiei sa ajunga sa fie prezenta in spitalele si in centrele medicale romanesti.Explorarea nisei de fitness si wellness nu s-a oprit aici, si in acest moment ofera clientilor echipamente unice in Romania, precum Herbalsauna - cea mai compacta si mai economica sauna cu aburi din lemn de cedru Siberian, Floating Tank - capsula de izolare senzoriala utilizata in terapia prin plutire (pentru relaxare si reducerea stresului), patul de hidromasaj uscat VelusJet sau echipamentele FitnessWell.Desi au inceput intr-o perioada in care internetul abia isi facea simtita prezenta in Romania, iesenii s-au adaptat vremurilor si, in 2010 au deschis primul magazin online www.etermostat.ro , magazin dedicat termostatelor mecanice si digitale.Si, pentru ca, asa cum zic si ei ” de multe ori este mai ieftin sa repari decat sa achizitionezi un electrocasnic nou”, in 2011, au deschis un nou magazin online, www.frigotehnie.ro , in care au pus la dispozitia consumatorilor o gama larga de piese de schimb si consumabile pentru o gama larga de electrocasnice mari si mici, de la cafetiere, masini de spalat rufe, aer conditionat si pana la frigidere.Pentru a creste constant au pus intotdeauna accentul pe profesionalism, pasiune, responsabilitate si calitate, iar pe langa produsele calitative, le mai ofera clientilor si rabdare in intelegerea nevoilor, precum si ajutor de specialitate in luarea deciziilor. Serviciile post-vanzare sunt principalul diferentiator al businessului lor si, dupa cum spun ei, reprezinta ”un instrument de personalizare a relatiilor cu clintela, un factor de incredere si de securitate pentru cumparator”.In cei 21 de ani pe ani de cand sunt pe piata, au fost nevoiti sa navigheze prin perioade de criza economica si incertitudini - rezultat al modificarilor legislative si fiscale si al birocratiei. “Fiind o companie mica ne armonizam cu usurinta si rapiditate preturile si paleta de produse la mediul de afaceri si la cerinţele segmentelor de piata, stimulandu-i pe clienti sa ne aleaga in continuare. Astfel, am realizat cresterea cifrei de afaceri, mai accentuat sau mai putin semnificativ, indiferent de an, in pofida caderii pietei din 1997 sau a crizei ce a inceput in 2008”.Isi pun rezultatele pe seama oamenilor, mai exact pe seama colectivului de 15 colegi fara de care “suntem constienti ca (…) nu putem livra servicii profesionale”.Fiecare exemplu de afacere de succes ne invata ca fara pasiune nu poti reusi. Cazul Kubitech nu este diferit. “Sa intemeiezi o afacere in tehnica frigului (si nu numai) doar din dorinta de a avea un profit cat mai mare, fara nici o implicare emotionala este o idee sortita esecului, care va duce la multa munca fara satisfactie reala”, spun proprietarii.Asa ca, pe langa standarde inalte si calitate, se preocupa constant de inovație și se concentreaza asupra oamenilor care le cumpara produsele: “ne dorim ca munca noastra sa aduca clientilor tot ce-i mai bun cu ajutorul oamenilor calificati, cu pasiune si respect”.Sunt mandri de afacerea lor, iar daca, intr-un scenariu absurd, ar lua-o de la capat, ar alege aceeasi cale, plina de provocari, dar si de reusite. Ar adauga poate afacerii lor si o componenta de productie de echipamente, pentru ca “in Romania trebuie sa existe si producatori, nu doar consumatori”. Pe de alta parte, spun ei, nu se simt incurajati de statul roman sa mearga pe aceasta directie. “In orice economie functionala statul susţine industria si producătorii locali, dar la noi, din nefericire, nu se intampla acest lucru. Din contra, statul blocheaza dezvoltarea prin birocratie, nivelul taxelor si impozitelor etc.”