Ce se intampla cand doi oameni din creatie se apuca de bucatarie: O afacere cu personalitate, pusa pe experimente culinare

"Totul a inceput din dor de bun, asa cum spune si sloganul nostru. Noi, Iulia si Alexandru, sustinuti de familia fiecaruia, am pornit acest proiect in 2014, din dorinta de a reinvia si reinventa bunatatile de pus in camara. Ca sa fim siroposi, ingredientul principal al nostru e dragostea. Dar, ca sa fim seriosi, chiar punem o tona de pasiune in ceea ce facem, mult respect pentru consumator si pentru ceea ce ne ofera natura si multa creativitate", spun oamenii din spatele Frez.Au inceput de la zero, au facut teste in primul an - cu retete, cu furnizori de materie prima, cu oameni, s-au ocupat de productie in al doilea an, iar in 2016 s-au concentrat pe vanzari, ajungand o cifra de afaceri de circa 15.000 de euro. Numarul oamenilor cu care lucreaza a ramas insa tot timpul constant: 4 - 5."Noi suntem oameni de creatie. Ne incordam muschii creativi in BrainUP, agentie de strategie si creatie. (...) Am inceput de la zero, insa ne place sa invatam lucruri noi. Am vazut naturala trecerea de la servicii de creatie la productie alimentara. E un domeniu care ne place si in care ne putem exprima creativitatea, care se regaseste in tot ceea ce facem", explica cei doi.Cu toata experienta pe care au adunat-o in creatie, comunicarea si vanzarea catre un public restrans ramane o provocare. Isi propun insa sa educe gusturile si sa creeze un obicei de consum al lucrurilor de calitate.Vorbesc despre afacerea lor ca despre "un izvor nesecat de idei. E ca un serial foarte bun si abia astepti sa vezi urmatorul episod: ce o sa mai facem? Ce idei mai punem in practica?"Spun ca le place sa stea in bucatarie si sa experimenteze cu retetele. "Cel mai mult, insa, ne plac produsele rezultate".Camara lor are in acest moment doua sectiuni: pe de-o parte sunt gemuri, dulceturi, peltea, gustari, sosuri, siropuri, de cealalta parte, cafeaua proaspat prajita.Partea de produse conservate este dovada experimentelor cu retete si combinatii. Se mandresc cu "imborcanatele petrecarete" si "funky": "Am cautat sa cream cat mai multe sortimente unice, incercand sa subliniem gustul fructelor sau legumelor prin combinatii de tot felul: gem de zmeura galbena cu vodka, dulceata de pere cu ciocolata, marmelada de portocale cu Cointreau, dulceata de grapefruit cu portocale si vanilie, dulceata de dovleac cu citrice si vanilie... Lista e lunga si tot adaugam la ea".Dornici sa incurajeze un stil de viata sanatos, lucreaza cu materii prime de calitate si incearca sa reduca, pe cat posibil, cantitatea de zahar din dulceturile si gemurile clasice. In cazul zacustilor, au modificat reteta, preparandu-le diferit. "De-aia nici nu le spunem zacusti, ci gustari"."Suntem foarte atenti la ingrediente si retete. Producem doar cu fructe si legume aflate in senzonul lor. Alegem furnizorii pe spranceana si cautam ingrediente de cea mai buna calitate", adauga Iulia si Alexandru.Povestea cafelei a inceput insa mai demult. Atrasa de conceptul de manufactura si de cafeaua proaspat prajita, familia lui Alexandru a decis sa isi faca propria prajitorie. "In ceea ce ne priveste, ideea de manufactura nu ne-a dat pace nicio clipa. Cafeaua de calitate, proaspat prajita, se incadreaza la perfectie in reteta noastra de lifestyle gourmet si funky. Asa ca am creat Frez Coffee. Prajim cafeaua in familie, dupa profiluri ce scot la iveala ce-i mai bun din boabele de cafea, si o ambalam asa cum ne-am imaginat noi de la inceput. Suntem sustinuti de o experienta bogata in prajirea si consumul cafelei in Romania si de o prajitorie la cele mai inalte standarde", povestesc cei doi.Ca in cazul fiecarei prajitorii, blend-urile de cafea sunt un element de diferentiere, insa cand tragi linie, totul tine de gusturile prajitorului, de publicul caruia i se adreseaza si de preferintele fiecarui cafegiu.In ceea ce priveste viitorul afacerii, au in plan extinderea capacitatii de productie si isi propun sa creasca calitatea, pastrand ideea de manufactura si creativitatea, doua trasaturi cu care brandul se mandreste: "Planuim sa ne dezvoltam propriul spatiu de desfacere. O Frezarie. Adica un spatiu in care poti degusta produsele noastre - cafea, imborcanate si altele - intr-o atmosfera funky".Daca ar fi sa o ia de la capat, ar face, cu siguranta, tot asta si ar face-o cam tot la fel, spun Iulia si Alexandru: "Am invatat din toate greselile si greutatile ce ne-au iesit in cale. Si le-am facut fata cu zambetul ce se regaseste si in logo-ul nostru. A, poate sa fi pus la test curierul inainte sa trimitem. Dar si asta ne-a invatat sa ambalam mult mai atent borcanele".Orice domeniu de activitate vine cu problemele lui, or pentru proprietarii Frez, una dintre ele este constanta calitatii materiei prime. Cand te bazezi pe fructe si legume proaspete si de calitate, atunci cel mai bun prieten dar si dusman al tau este clima. "Nu vom sti daca un producator care ne-a furnizat intr-un an fructe sau legume ne va oferi o recolta de aceeasi calitate in anul urmator. Trebuie sa umblam mult si sa gustam". In schimb, cu birocratia stufoasa s-au obisnuit deja.