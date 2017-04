Uneori, pasiunea pentru dulciuri nu ingrasa decat afacerea

Material sustinut de EximBank

Premiul a reprezentat inca o confirmare a talentului pe care Vera Maxim il are in ale cofetariei, talent pe care s-a si bazat in 2005 cand s-a lansat in afaceri cu Patistar, companie cu obiect de activitate fabricarea painii, a prajiturilor si produselor proaspete de patiserie.De loc din Braila, tanara antreprenoare a urmat cursurile ASE, dar, pasiunea pentru dulce si frumos au indreptat-o catre cursurile Ecole et ateliers de cuisine - Lenotre, Paris. Aici a deprins tehnicile speciale de preparare a painii, cozonacului, in special a celui cunoscut sub denumirea de Panetone, a branzoaicelor si a altor preparate cu aluat dospit, lucru care a ajutat-o si la ”dospirea” unei afaceri.Punand la un loc specializarea cu retete vechi, traditionale, Vera Maxim a reusit sa-si dezvolte treptat business-ul si, cu 50 de angajati, a avut vanzari de 3,7 milioane de lei in 2015, in crestere cu peste 30% fata de anul anterior.”Am incercat sa practicam un fel de specific national in cofetarie si patiserie, de a cauta retete vechi pe baza de fructe, flori, cereale, arome naturale si in armonie cu vechile ritualuri legate de calendar, de sarbatori, de obiceiuri, pentru ca globalizarea ajunge sa ne lipseasca de bucuria autentica a unui anumit timp si loc”, spune Vera Maxim.Produsele companiei se distribuie deocamdata local, principalul canal de vanzare fiind ”Poem Caffe” - un alt fel de cofetarie creata din pasiune pentru ciocolata, pentru prietenie, pentru conversatie, pentru aromele minunate ale cafelei si ceaiului, unde periodic sunt organizate seri de cultura, seri de poezie, sau concursuri cu tematica ”dulce”.Specialitatile casei sunt prajiturile din ciocolata - ciocolata amaruie cu lapte, sau alba, combinate cu creme fine de mango, pere, vanilie, migdala sau pur si simplu doar ciocolata mousse sau ganache, si checurile - cu fructe si dulceata, cu ciocolata, cu portocale sau cu lamaie. Cat priveste cozonacii, vedeta este de departe ”invartitul cu nuca”.Intrarea in lumea cofetariei a determinat-o insa pe Vera Maxim sa-si extinda aria de activitate, dezvoltand ca business conex fabricarea dulceturilor. "Totul a pornit de la cofetarie unde avem nevoie de fructe, de umpluturi din fructe, de dulceata si tot ce gaseam pe piata referitor la umpluturi din fructe si la fructe erau din import si fara gust si asta ma nemultumea pentru ca in prajituri nu aveam gust", povesteste antreprenoarea.Astfel, a intocmit un proiect si a reusit sa obtina 400.000 de lei, fonduri nerambursabile de la stat, pentru deschiderea unei fabricute in comuna braileana Unirea. Fabrica produce atat materie prima pentru cateva cofetarii din oras, dar si dulceata de portocale cu ghimbir, de citrice, de capsuni si zmeura, mure si pere, pentru magazinele cu delicatese. Fructele sunt culese din livada proprie, dar si din gospodariile localnicilor. Cei cinci angajati ai fabricii sunt din comuna si in prepararea dulceturilor folosesc retete mostenite de la batranii satului.Tot ce-si mai doreste acum Vera Maxim este: "sa inovam, sa facem retete si mai deosebite".