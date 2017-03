Vom continua sa ne implicam pentru a construi noi generatii de tineri pregatiti financiar - INTERVIU cu Ciprian Ladunca, CFO Metropolitan Life.

Material sustinut de Metropolitan Life

Site-ul I nfocons.ro/asigurar i pe care l-am lansat luna aceasta in parteneriat cu Asociatia pentru Protectia Consumatorilor, InfoCons, este un instrument util consumatorilor, ce are principalul obiectiv de a aduce mai aproape de acestia informatii relevante din domeniul asigurarilor si pensiilor private. Site-ul www.infocons.ro/asigurari este disponibil si in varianta pentru mobil si prezinta o informatie usor de accesat. Navingand in acest site, utilizatorii pot afla informatii si sfaturi utile despre asigurarile de viata, dictionar de asigurari de viata, intrebari frecvente, legislatia din domeniul asigurarilor de viata, informatii despre pensiile private, informatii utile, reclamatii etc. Totodata, am lansat si aplicatia InfoCons Asigurari, ca parte a campaniei de educare si informare a consumatorilor. Aceasta poate fi descarcata gratuit din Google Play si App Store si utilizata pe telefoane mobile dotate cu sistem de operare Android si iOS.Intr-adevar, educatia financiara este o zona unde Romania poate creste mult. O piata inca tanara, piata serviciilor financiare are nevoie de cat mai multi jucatori care sa constientizeze responsabilitatea pe care o au in fata consumatorilor. In Romania, educatia financiara se contureaza destul de tarziu in viata fiecarui individ, din acest motiv sunt foarte multi tineri care ajung la varsta adulta si intampina probleme in gestionarea resurselor proprii, in mare parte, din cauza lipsei unor informatii financiare. Noi am investit constant in educatia financiara a consumatorilor romani si am depus intotdeauna eforturi sustinute pentru a explica rolul asigurarilor in viata lor. Procesul de digitalizare este un factor catalizator in acest context, este o zona in care am investit deja, cu argumente clare in site-ul Infocons.ro/asigurari si in aplicatia InfoCons Asigurari. Aceasta platforma ofera un hub complex de informatii despre asigurari de viata si pensii private, sfaturi practice, posibilitatea de a consulta legislatia in vigoare sau chiar de a face o reclamatie online, direct autoritatilor competente. Totodata, aplicatia InfoCons Asigurari este un hub de informatii aflate la indemana consumatorilor in mod permanent, pe telefonul mobil.Asa cum am mentionat, platforma isi propune sa aduca o contributie importanta in dezvoltarea ABC-ului financiar al romanilor. Obiectivul nostru principal este de a-i determina pe romani sa acceseze aplicatia si site-ul, pentru ca ele sunt de un real ajutor, nu doar in luarea unor decizii financiare majore in viata lor, cat si in anumite decizii pe care le iau zilnic. Speram ca aria geografica acoperita de platformele de educatie financiara sa creasca.Totodata, speram sa vedem o crestere a implicarii din partea cat mai multor organizatii in dezvoltarea societatii romanesti, prin cresterea nivelului de informare si educatie financiara.Perceptia romanilor este ca asigurarile de viata sunt prea scumpe si greu accesibilie, chiar daca, in realitate nu este asa. Vedem o reticenta din partea romanilor cand aud de asigurare, atunci cand vorbim cu ei prin telefon, dar este o reticenta normala, dat fiind ca telefonul, ca mijloc de prezentare a unei oferte, s-a decredibilizat in timp din cauza unor mituri pe care am incercat sa le demontam in ultimii ani; am depus toate eforturile pentru a le arata romanilor ca o asigurare de viata nu necesita o investitie lunara majora. Asigurarea de viata este una dintre cele mai bune metode de protectie a celor dragi. De multe ori avem senzatia ca nu ni se pot intampla tocmai noua evenimente neprevazute. Uneori apar factori externi, factori care ne pun in situatia de a modifica planurile initiale, iar atunci este bine sa beneficiem de acoperirea pe care o poate oferi o asigurare. Ce putem face noi pentru a schimba perceptia romanilor cu privire la asiguarea de viata? Educatia financiara este raspunsul. Este un obiectiv pe care il avem pe termen lung si pe care il avem in vedere in toate eforturile noastre de comunicare. Firmele angajatoare, asiguratorii, oamenii din industrie, reglementatorul ASF, toate aceste entitati trebuie sa depuna eforturi constante in realizarea educatiei financiare. Impreuna speram sa miscam lucrurile in zona in care ar trebui sa se afle.Metropolitan Life şi Fundaţia MetLife au acordat în 2016 o finanţare totală de 500,000 USD pentru proiectele de CSR, care se continuă și în 2017, pentru a sprijini incluziunea socială şi financiară, precum şi educaţia financiară a copiilor şi a tinerilor din diferite categorii sociale. Implicarea noastră în comunitate s-a materializat prin 8 programe de responsabilitate socială ce au vizat creșterea nivelului de incluziune socială pentru 1.450 de copii din medii defavorizate, educație financiară pentru 3.000 de elevi, sprijin pentru un loc de muncă pentru 690 de tineri din medii defavorizate, sau sprijin financiar pentru condiții medicale mai bune pentru 800 de copii cu boli grave.Un exemplu de program de CSR in care ne-am implicat activ si ne vom implica in continuare este programul "Schimbam vieti" (Life Changer), dezvoltat de partenerii nostri de la Junior Achievement. Acesta isi propune sa ajute generatia tanara sa isi dezvolte abilitatile necesare pentru o integrare cat mai usoara pe piata muncii. Programul din Romania face parte dintr-o initiativa mai ampla, dezvoltata de Junior Achievement, cu sprijinul MetLife Foundation, in 18 tari din Europa si Orientul Mijlociu.De la lansarea in 2014 pana la finalul anului 2016, peste 15.000 de elevi din Europa au beneficiat de experiente educationale de antreprenoriat si incluziune financiara, dar si de mentorat din partea a peste 600 de voluntari Metropolitan Life.Acest program in care am decis sa ne implicam alaturi de partenerii nostri de la Junior Achievement se bazeaza pe o traditie de 36 de ani de colaborare constanta dintre Junior Achievement si MetLife, grupul din care facem parte la nivel global. La nivel de grup, premiem anual excelenta si inovarea in educatie si antreprenoriat. In 2014 organizatia JA Romania a castigat pentru a 5-a oara distinctia MetLife Foundation Award. In 2015, in cadrul aceluiasi program, "Schimbam vieti" (Life Changer), peste 2000 de elevi de clasele 0-II au beneficiat de materiale educationale gratuite, consultanta din partea voluntarilor si activitati learning by doing.Totodata, in 2016, Metropolitan Life s-a implicat in renovarea sectiei de oncologie a Spitalului de Copii din Brasov, care a fost modernizata printr-un proiect dezvoltat de Asociatia "Daruieste Viata". Organizatia a renovat sectia de pediatrie oncologica, diabet si boli rare, din cadrul Spitalului de Pediatrie, la standarde occidentale, cu 620.000 euro, bani stransi prin platforma online Bursa de Fericire. Copiii beneficiaza astazi de tratamente corespunzatoare, feriti de riscul infectiilor, au un cabinet de tratament modern cu statie de monitorizare, grupuri sanitare pentru fiecare salon, sali de joaca si sali de servit masa moderne. Noi am crezut cu tarie in acest proiect inca de la prima discutie cu reprezentantii Asociatiei "Daruieste Viata", motiv pentru care am decis sa ne alaturam sponsorilor, printr-o investitie de 65.000 EUR.Printre proiectele de CSR in care ne-am implicat se numara si parteneriatul cu United Way. In 2016, Metropolitan Life, Fundatia United Way si Fundatia Comunitara Brasov au sprijinit proiectul "Parcul empatic", inaugurat la Brasov. Proiectul a fost dezvoltat de Academia Heidi, cu sprijinul Primariei Brasov, si a pus la dispozitia locuitorilor din Brasov un spatiu informativ, concentrat pe modalitatile alternative de educare a copiilor. Proiectul face parte din programul Alaturi de tine, dezvoltat, la nivel national de Metropolitan Life si United Way, in comunitatile din Constanta, Iasi, Sibiu, Brasov, Baicoi si Bucov (Judetul Prahova), cu sprijinul voluntarilor Metropolitan Life.Acestea sunt doar cateva dintre proiectele in care ne implicam activ si vom continua sa facem lucrul acesta pentru ca educatia financiara si incluziunea sociala sunt aspecte extrem de importante pentru a construi noi generatii de tineri pregatiti financiar.