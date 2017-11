​O ciudatenie politica. Vadimizarea unui PSD mafiot

In rezolutia PSD se arata ca “acţiunile din ultima perioadă ale „Statului Paralel şi Ilegitim’’, disimulate sub aşa-numită „luptă anti-corupţie”, au drept scop evident hărţuirea şi, în ultimă instanţă, decapitarea puterii politice legitim alese” sau ca “din dorinţa de a deţine controlul asupra puterii politice, „Statul Paralel şi Ilegitim’’ adoptă o conduită anti-naţională şi anti-cetăţenească, fiind dispus să blocheze toate politicile publice de creştere a veniturilor populaţiei, de creare de locuri de muncă, de susţinere a capitalului autohton sau de reformare a Justiţiei.” (Vezi aici rezolutia integrala)Una este declaratia politica, retorica de televizor sau duelul parlamentar, si cu totul altceva este cand un partid isi asuma printr-o rezolutie adoptata in cel mai inalt for de conducere o anumita pozitie. Printr-o rezolutie adoptata intr-un for de conducere largit, un partid isi defineste un crez ideologic. Or, in acest caz, crezul PSD a devenit teoria conspiratiei. Partidul cheama la lupta impotriva dusmanului nevazut, care comploteaza din umbra impotriva Romaniei.PSD a inventat “statul paralel”, un derivat autohton al ocultei mondiale cu care s-a razboit raposatul Vadim Tudor. Ca orice partid cazut in extrema, livreaza conspiratia pe post de argument, incita la ura impotriva strainilor (Soros, multinationale etc), adopta masuri cu caracter ultra-populist (cresteri de salarii fara legatura cu randamentul economic) si sublimeaza romanismul sub forma patriotismului de parada.Absolut toate aceste ingrediente le-am gasit in reteta de functionare a partidelor lui Vadim Tudor sau Dan Diaconescu. Rezolutia de la Baile Herculane marcheaza trecerea oficiala a PSD in randul partidelor extremiste, motiv pentru unii politicieni rationali sa demisioneze, denuntand tocmai derapajul spre un proiect autoritarist.Europarlamentarul Sorin Moisa a criticat, in postare de pe Facebook in care isi explica demisia, “Trezirea reflexelor din national-comunism”. Merita redat pe larg un pasaj semnificativ din postarea domnului Moisa:“Sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD a dezgropat, reactivat si adaptat la contextul actual al Romaniei o parte dintre reflexele indelung cultivate in anii national-comunismului pe care le speram definitiv depasite. Doar in 1990 partea cea mai reactionara din FSN mai folosise acest discurs, pentru a-l abandona apoi si ea, si a se legitima prin discursul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si NATO. Acum suntem din nou in situatia in care strainul rau conspira impotriva Romaniei, in care Bruxelles-ul este ostil si inamic romanilor, multinationalele ii exploateaza pe romani, George Soros este aliat cu diverse cancelarii occidentale pentru a scoate lumea in strada si se ocupa personal sa comita diverse nedreptati impotriva domnului Dragnea. Din nou contrapunem autohtonismul nostru Occidentului, in loc sa adaugam firesc identitatea noastra, in toata splendoarea ei, bogatiei lui.”Dar chiar si pe vremea FSN, PDSR-ul lui Ion Iliescu sau PSD-ul lui Nastase ii lasa lui Vadim Tudor aberatiile si conspiratiile, dintr-o dorinta explicabila de a avea legitimitate in Occident si de a fi considerati frecventabili in familia politica a socialistilor europeni. Pe Liviu Dragnea pare sa nu-l mai intereseze imaginea in afara tarii. Pe el oricum nu-l mai primeste nimeni la Bruxelles, nici la Washington. A ajuns un paria cu reputatie de infractor, un colectionar de dosar penale avand din acest motiv o rafuiala foarte personala cu justitia.Si tot din acest motiv singurul element care lipseste din procesul de vadimizare al PSD este discursul justitiar. Dragnea nu poate racni ca Vadim Tudor “mafiotii la puscarie!” sau ca Dan Diaconescu impotriva “ciocoilor” fara sa starneasca instant un hohot de ras planetar. Liderul PSD trebuie sa se multumeasca, asadar, cu lupta impotriva “abuzurilor justitiei” si sa-i lase pe altii sa se lupte cu mafia politica, cu care se identifica total.Este suficient apoi sa ne uitam la averea lui sau la afacerile transpartinice despre care HotNews.ro a relatat pe larg vineri ca sa intelegem ca liderul PSD nu crede in nimic, ca stanga sau dreapta nu reprezinta pentru el mare lucru. Insa pentru public era nevoie de un nou ambalaj, de o noua haina mai potrivita pentru profilul PSD de azi, mai aproape de GIO decat de structura clasica de partid.Deriva ideologica a PSD e demonstrata si de cel mai nou proiect anti-ONG al tandemului Serban Nicolae - Liviu Plesoianu, care transforma societatea civila in tinta vie pentru discursul conspirationist. Si Vadim, dar si liderii autoritati din Turcia, Ungaria ori Rusia au avut tot timpul un dinte impotriva societatii civile si presei.N-ar fi de mirare ca Dragnea impinge PSD-ul in mocirla in care se scalda PRM-ul lui Vadim Tudor, Partid colcaind de fosti securisti, acestia aveau nevoie de un vehicul politic pentru a-si mentine influenta. Si in jurul liderului PSD s-au strans, mai nou, fosti generali indepartati din sistem la momentul aderarii Romaniei la NATO si intrarii in UE, crescuti sub pulpana kagebistului Vasile Ionel.PSD avea nevoie de aceasta transformare ideologica pentru a putea justifica intr-un fel razboiul sau cu justitia, care de altfel nu poate fi explicat in termeni rationali decat intr-un singur sens, si anume prin dorinta liderilor sai de a scapa de anchete si noi condamnari. Cu vechiul discurs adoptat oficial la varful partidului, Liviu Dragnea se poate aseza acum langa un Erdogan sau Orban si sa discute cu ei de la egal la egal.Viziunea lor despre cum se impart resursele, cum trebuie condus un stat si cum le puna frana Occidentul neprietenos seamana uluitor. Dintre ei, numai Dragnea se mai impiedica de ramasitele functionale ale statului. Ceilalti le-au distrus in totalitate, la pachet cu presa si societate civila. Tocmai din cauza ca nu le controleaza inca pe toate, Dragnea le-a numit “statul paralel”.