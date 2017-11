De ce este atat de grav raportul MCV

“Deși punerea în aplicare a unora dintre recomandări progresa bine, în cursul anului 2017 avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, ceea ce a încetinit punerea în aplicare a recomandărilor rămase și, de asemenea, a generat riscul redeschiderii unor aspecte care fuseseră considerate ca fiind îndeplinite în raportul din ianuarie 2017. Provocările la adresa independenței sistemului judiciar și punerea acesteia sub semnul întrebării au reprezentat, de asemenea, un motiv persistent de îngrijorare. (…) Comisia invită România să pună în aplicare acțiunile necesare și să îndeplinească toate recomandările și, către sfârșitul anului 2018, va publica un nou raport privind progresele înregistrate”. (Vezi aici raportul integral MCV)



Inseamna ca actiunile de pana acum, incepand cu ordonanta 13 si terminand cu modificarile la legile justitiei respinse in bloc de magistrati dar promovate impotriva tuturor avizelor negative ca proiecte in Parlament,de la Bucuresti. Nimeni din Comisia Europeana nu mai crede azi ca pasii inainte facuti de Romania in ultimii zece ani sunt ireversibili din moment ce Romania a dovedit pe tot parcursul anului 2017cu varf si indesat ca justitia risca sa fie distrusa peste noapte, printr-un OUG sau un pachet de legi. Aceste temeri le gasiti exprimate direct in concluziile raportului MCV in urmatoarea fraza-cheie:In fine, bilantul strict cantitativ al indeplinirii obligatiilor asumate arata la fel de prost: din 12 recomandari, Romania a indeplinit satisfacator doar una si a inregistrat ceva progrese doar la trei. In rest, un dezastru. Rusinea Romaniei se cheama ca de obicei Parlamentul, descris in raportul MCV in toata mizeria lui: sase alesi declarati incompatibili fac mai departe legi bine-merci iar in cazul altor trei Parlamentul a votat impotriva ridicarii imunitatii pentru a fi cercetati penal. Expertii europeni au simtit nevoia sa le ceara direct sefilor Parlamentului, adica lui Dragnea si luiTariceanu,declarati incompatibili (trei deputati si trei senatori) si sa respecte, in cele din urma, legea.Dupa un astfel de raport,iar, asa cum ii solicita deja asociatiile de magistrati, proiectele de legi care au pus pe jar intreg sistemul judiciar. Este fara precedent ca Romania sa fie pusa in situatia de a redeschide capitole incheiate deja iar actiunile Guvernului si Parlamentului sa anuleze de fapt orice sansa ca MCV sa fie ridicat in viitorul apropiat. Insa nici macar acestea n-ar fi cele mai grave efecte ale raportului. Pana la urma, e bine ca Romania va ramane sub radarul UE la capitolul justitie, asa mai exista o speranta.Dar vestea cu adevarat proasta e caLa Comisia Europeana sa discuta de ani buni variantadeDupa iesirile in décor ale Poloniei si Ungariei, discutiile s-au intensificat iar acum Bruxelles-ul este foarte aproape de o decizie. In proiectul de reforma al Comisiei pe 2018, mai mult ca sigur vom avea un mecanism prin care tarile care nesecotesc valorile statului de drept vor avea acces limitat sau deloc la fondurile de coeziune. Nimeni nu risca sa lase si noul buget din 2020 pe mana unor cleptomani din Est fara scrupule. Cu atat mai mult cu cat avem lideri politici importanti suspectati ca le manevreaza arbitrar sau ca beneficiaza in mod ilegal de banii europeni: Victor Orban in Ungaria si Liviu Dragnea in Romania.Atacurile impotriva justitiei produc, asadar, efecte ceva mai grave decat un simplu raport de tara negativ sau o imagine de tara bananiera in interiorul UE, ciIar ca rusinea sa fie totala, ne mai pasteProbabila continuare a monitorizarii si dupa 2018, daca legile lui Tudorel/Iordache/Dragnea trec in forma actuala, va pune Romania intr-o situatie foarte delicata. La inceputul lui 2019 vom detine presedintia Uniunii Europene cu MCV-ul pe cap si cu amenintarea taierii accesului la fondurile europene. Ce credibilitate vom in situatia asta, desi cum se vor uita celelalte 27 de tari la noi cand vom incerca sa impunem orice tema pe agenda europeana?