Apararea lui Dragnea

Dupa ce a iesit de la DNA, a tinut sa sublinieze in cateva randuri ca a primit numeroase mesaje de sustinere de la pesedistii din tara, care l-au indemnat sa reziste, sa nu cedeze. Mesajul contrasteaza cu reticenta liderilor PSD de a participa la mitingul organizat in fata DNA, unde au participat doar baronii din sud, Badalau si Stanescu.din partid: Firea, Tudose, parlamentari. Despre cei care au mers totusi sa-l apere de procurori, fostul premier Victor Ponta sustine ca ar fi direct interesati sa o faca. “Daca procuroarea i-ar fi poftit inauntru pe cei de afara si ii intreba cate contracte cu Teldrum au semnat in ultimii 10 ani trebuia sa ii retina pe loc”, a scris marti Victor Ponta pe Facebook.Situatia s-a complicat pentru Dragnea si mai tare dupa ce Gheorghe Piperea, consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, rival intern declarat dar slab si ezitant la fel ca Grindeanu, i-a cerut liderului PSD sa demisioneze,Criza de autoritate a fost inabusita din start. Piperea a demisionat el, dupa ce partidul i-a transmis prin Codrin Stefanescu sa plece sau va fi zburat de CEX. Suplimentar, Antena 3 a dezbatut o seara intreaga daca n-ar fi cazul ca PSD sa scoata sute de mii de oameni in strada. Marele miting convocat sub pretextul sustinerii programului de guvernare s-ar converti pe tacute intr-o manifestatie pro-Dragnea.Dar cel mai dificil pentru Dragnea este sa mentina partidul inDin prima zi a invocat din nou dorinta unor forte oculte de a prelua conducerea PSD. Din acest motiv, se agata de orice pentru a convinge publicul ca dosarul e o facatura, ca a mai fost cercetat pentru aceleasi fapte dar ca dosarul a fost inchis sau ca faptele ar fi ridicol de vechi, din 2001, ceea ce e fals. In treacat fie spus, observati cum DNA devine brusc credibil cand inchide dosare, decizia nemaifiind pusa in acest caz sub semnul intrebarii de nimeni, dar sigur executa comenzi cand le deschide.Tot in sensul convingerii partidului ca “statul paralel”, fortele oculte din servicii comploteaza mai departe sa-l detroneze de la sefia PSD trebuie citit si atacul la seful SPP, Lucian Pahontu. Dragnea l-a avertizat, luni seara, la Romania TV: “nu mai încercaţi să convingeţi vreun membru PSD să aibă gânduri de mărire!”. Cel mai probabil, o noua aluzie la premierul Mihai Tudose. Si tot in logica strangerii randurilor in fata inamicului comun – procurorii – a evocat liderul PSD cosmarul multor pesedisti: “Nu cred că există membru din conducerea PSD care să nu aibă dosar făcut. Execuţia mea e în beneficiul lui Iohannis”.Liderul PSD a evitat in ultimele 24 de ore sa mentioneze investigatia Oficiului European Antifrauda (OLAF), de la care a pornit ancheta DNA sau faptul ca procurorii anticoruptie au inceput dosarul in 2016 la sesizarea OLAF. A evitat, de fapt, orice referire la fondul problemei, iar intrebarile concrete ale jurnalistilor in conferinta de presa, referitoare la relatiile cu directorii Tel Drum, le-a parat cu replica: “sunteti procuror?”La fel cum relevant este detaliul ca Romania a acceptat in 2016 corectiile financiare imputate in proiectele UE din dosarul Tel Drum , informatie comunicata azi de Comisia Europeana la solicitarea HotNews.ro. Ar fi intersant de vazutsi daca s-au ridicat obiectii la raportul intocmit de OLAF. Daca nu, inseamna ca statul roman si-a insusit concluziile si a acceptat ca in dosarul Tel Drum s-au comis fraude si nereguli.Altfel spus, Comisia Europeana si-a recuperat banii, iar paguba ramane in contul bugetului national. Numai ca toti baronii stiu ca din acest moment nu mai pot merge mai departe cu Liviu Dragnea, ca scandalul e mult prea mare si ca un lider cu trei dosare penale la activ nu are cum sa traga partidul decat in jos. Se vede deja in sondajele interne iar in exterior imaginea Romaniei in UE si peste ocean este in acest moment facuta tandari de titlurile presei occidentale, din care rezulta o tara din lumea a treia:Primele semne ale dezastrului s-au vazut in alegerile partiale de la Deva, unde PSD a pierdut lamentabil in fata candidatului liberal. Numai ca problema baronilor in acest moment este lipsa unei alternative care sa le garanteze ca partidul va continua opera de subjugare a justitiei inceputa de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Tutuianu, Badalau, Pandele - Firea, Tudose si alte grupari din partid s-a dovedit pana acum prea slabe, ezitante si paralizate in fata actiunilor de forta ale liderului PSD. Frica de a pierde insa totul pana in 2019 le va schimba comportamentul de pana acum, dovada stau oamenii din esaloanele inferioare pusi sa ceara public demisia lui Dragnea de la Camera Deputatilor.Unul ca vicepresedintele PSD Dambovita, de pilda, n-a vorbit fara acceptul sefului organizatiei, in acest caz cu voie de la Adrian Tutuianu, dat jos de Dragnea de la ministerul Apararii intr-un mod umilitor. Pana la congresul din februarie 2018 mai sunt inca mai bine de trei luni. Greu de crezut ca pesedistii vor astepta pana atunci. Singura optiune rationala este sa forteze intr-un viitor CEX, cand masa critica de nemultumire interna va creste iar unitatea de monolit din jurul lui Dragnea se va face tandari, demisia liderului PSD, urmand ca partidul sa fieDar si aici, intrebarea care-i framanta pe toti estePus in fata previzibilului asalt intern, Dragnea are mai are o carte mare de jucat. Sa treaca rapid prin parlament modificarile la Legile Justitiei, astfel incat sa faca imposibila lupta anticoruptie si sa le demonstreze tuturor PSD-istilor ca eDin acest motiv, este de asteptat ca Parlamentul pe care-l conduce impreuna cu liderul ALDE sa apese acceleratia pana la fund.