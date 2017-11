Manual de capturare a unui stat. Citeva observatii despre dosarul Dragnea - Tel Drum

Sesizarea OLAF (oficiul anti-frauda al UE) arata ca Bruxelles-ul ia in serios modul cum statele membre cheltuiesc banii contribuabililor europeni. Am vazut seriozitatea OLAF si in Ungaria, unde un regim autocrat care calca in picioare valorile UE si-i ia peste picior pe toti liderii europeni are un singur adversar serios: OLAF. Acesta e si unul dintre motivele pentru care liderii corupti din Europa destesta UE. Ei nu vor transparenta, nu vor sa dea socoteala pentru ce fac la ei acasa. Ma mir ca un politician experimentat ca Liviu Dragnea a lasat urme in procesul de cheltuire a fondurilor UE. Daca instanta va confirma acuzatiile procurorilor DNA, potrivit carora au existat fraude, nu o pot pune decit pe lipsa lui de experienta de la momentul comiterii lor.

Protectia de care s-a bucurat gruparea Liviu Dragnea - Tel Drum in statul roman timp de 15 ani e fara precedent si extrem de periculoasa. Daca instanta confirma acuzatiile DNA, inseamna ca slabiciunea statului roman e ingrijoratoare. Inseamna ca am avut un stat-ciur, in care abilitatile, relatiile de familie, influenta politica si banii fraudati pot determina, in cele din urma, soarta statului.

Pozitia politica a lui Liviu Dragnea se clatina din nou serios. S-a mai intimplat anul acesta de citeva ori, s-a intimplat si dupa condamnarea lui cu suspendare in Dosarul Referendumului. Nu cred ca aparitia acestui dosar va duce imediat la o noua batalie in partid pentru suprematie, pentru ca PSD ne-a aratat ca isi schimba liderul doar cind acesta e cazut la pamint definitiv. Liviu Dragnea nu e cazut, e doar incoltit si la inceputul unei noi batalii politico-juridice. Dar ranile sint tot mai adinci. Alaturi de el la DNA au venit doar doi lideri majori, restul preferind sa se ascunda, dupa cum bine observa Dan Tapalaga. Consilierul onorific al premierului Tudose a dat deja atacul si-i cere demisia. E de asteptat ca PSD-istii care vor o schimbare sa fie tot mai activi, sa mai toarne sare pe fiecare rana a liderului.

Oamenii pusi de Liviu Dragnea in pozitii-cheie din stat vor temporiza indeplinirea ordinelor date de acesta pina la clarificarea situatiei. DNA scrie in comunicat ca impinzirea statului cu oameni loiali a fost una dintre metodele prin care Liviu Dragnea si-a subordonat institutiile. Ei l-au protejat, i-au furnizat informatii si contracte, ei au atacat adversarii, ei i-au creat aura de invincibilitate. Acum, cu liderul ranit, toti grajdanii plantati in institutii vor astepta sa vada de unde bate vintul, cine e noul stapin. Lui i se vor inchina.

Impactul dosarului asupra proiectului de castrare a luptei anti-coruptie va fi major. Cu o condamnare definitiva, un dosar in instanta si cel nou proaspat deschis, lui Dragnea ii va fi foarte greu sa mai convinga pe cineva ca pachetul de legi mosit de Tudorel Toader si insusit de tripleta magica Iordache - Serban Nicolae - Nicolicea are alta menire decit scaparea lui liderului PSD. Orice incercare de a sustine contrariul, chiar si cu toata propaganda aliniata, va fi ridicola, sub greutatea acuzatiilor facute cu girul unei institutii a Uniunii Europene. In masura in care accelereaza procesul de mutilare a legilor in Parlament, acest nou dosar si complica lucrurile. Cine va mai crede de aici incolo ca modificarea legilor justitiei nu este altceva decat tentativa de a-l scapa pe liderul PSD de problemele penale? Atmosfera publica se va tensiona teribil.



Strada primeste munitie noua. Se anunta o iarna grea, cu PSD incercind sa modifice legile Justitiei in Parlament si strada incercind sa le opreasca. Dosarul Liviu Dragnea - Tel Drum va alimenta frustrarile protestatarilor, care au acum imaginea clara a statului capturat.

Detaliile dosarului sint teribile. Daca acuzatiile vor fi probate in instanta, vom fi in fata unui caz tipic de capturare a statului. Procurorii sustin ca Liviu Dragnea a tesut, incepind din Teleormanul sarac si extins apoi la nivel national, o pinza de paianjen in care a prins institutii-cheie, contracte uriase cu fonduri UE si nationale, functionari obedienti, un intreg partid.Scriam exact acum jumatate de an ca. Nu era vreo mare descoperire, ci o concluzie de bun simt dupa sutele de articole din presa centrala si locala despre imperiul creat de Liviu Dragnea in Teleorman si extins la scara intregii tari. Nu puteam sa nu ne intrebam cum au orbit brusc SRI-ul condus de Florian Coldea si George Maior, DNA-ul condus de Daniel Morar, celelalte institutii? Cum se explica timiditatea lor permanenta in legatura cu grupul Liviu Dragnea - Tel Drum?In asteptarea raspunsurilor si a detaliilor din dosar care vor aparea odata cu trimiterea in judecata, putem face deja citeva observatii la cald despre dosarul DNA: