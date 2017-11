Cine lipseste din poza PSD-istilor de la DNA?

1997 – conducerea PDSR-ului de atunci, in frunte cu Adrian Nastase, Miron Mitrea si Dan Ioan Popescu se deplaseaza la Parchetul General impreuna cu alti 40 de pedeseristi in semn de sustinere fata de deputatul Gabriel Bivolaru. (Vezi aici imaginea)

2011 – conducerea PSD in frunte cu Victor Ponta, Adrian Nastase, Adrian Severin, Ecaterina Andronescu, Nicu Banicioriu, Viorel Hrebenciuc si primarul Pitestiului, Tudor Pendiuc organizeaza la sediul PSD Pitesti un miting de sustinere a fostului baron de Arges, Constantin Nicolescu, la scurt timp dupa ce acesta fusese arestat intr-un dosar de coruptie. (Vezi aici imaginea)

2017 – cativa lideri PSD, in frunte cu secretarul general, Marian Neacsu, vicepremierul Paul Stanescu, baronul de Giurghiu, Niculae Badalau, deputata Andreea Cosma, vin la sediul DNA in semn de sustinere a liderului lor, Liviu Dragnea, chemat la audieri intr-un dosar. (Vezi aici imagini).

Unii au venit, potrivit surselor HotNews.ro, la rugamintea expresa a liderului PSD. Daca va uitati la precedentele mobilizari pentru personaje mult mai putin importante veti constata ca pentru insusi liderul partidului s-au miscat cam putini.Prezenta slaba este cu atat mai notabila cu cat printre liderii PSD circula luni seara urmatorul mesaj mobilizator: “Trebuie sa ii fim alaturi si sa-l sustinem. Sa aratam ca DNA nu este mai presus de votul romanilor. Propun sa mergem cat mai multi acolo”.Sigur, ar fi foarte bine daca partidul si-ar fi invatat lectiile trecutului. Dupa fiecare manifestare publica impotriva procurorilor sau judecatorilor, dupa fiecare miting de sustinere, participantii erau acuzati ca ameninta, intimideaza si pun presiune pe justitie.Dar nu cred ca marii absenti au incercat sa-si protejeze imaginea invatand ceva din greselile trecutului. Pur si simplu partidul si-a abandonat liderul. Cu exceptia nucleului dur, cei mai multi au preferat sa se tina deoparte. Liviu Dragnea nu s-a bucurat nici macar de sustinerea aratata in trecut unor lideri de rangul doi, gen Bivolaru sau Nicolescu.Sa zicem ca in celelalte doua cazuri, partidului ii era mai usor sa se miste deoarece se afla in opozitie. De ce insa un vicepremier ca Paul Stanescu a riscat sa mearga la DNA in semn de sustinere, insa n-am vazut acolo nici un alt ministru? Unde a fost, de pilda, Olguta Vasilescu, altfel mare sustinatoare a lui Dragnea? Unde a fost Gabriela Firea? Unde a fost premierul Tudose? Mai mult: unde au fost Serban Nicolae, Florin Iordache si Eugen Nicolicea, marii prieteni ai DNA? Unde s-a ascuns Calin Popescu Tariceanu, regele neincoronat al luptei impotriva abuzurilor? Dar alti lideri ALDE, precum Steluta Cataniciu, cum de au ratat ocazia?Inca o data, au procedat corect ca nu au mers, dar cum se face ca tocmai in cazul liderului, PSD-istii de rang inalt au stat acasa? Cum de n-au simtit si alti membri ai guvernului nevoia de a fi prezent in fata DNA? Iar daca au fost convocati si n-au mers, cu atat mai relevant.De acum, lucrurile se complica si mai mult pentru Liviu Dragnea. Daca va fi pus sub acuzare in acest nou dosar, partidul va avea in fruntea sa un condamnat definitiv, trimis in judecata intr-un dosar si cu al treilea proaspat deschis. Cum sa convinga publicul ca in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor nu va face totul pentru a distruge justitia avand un evident interes personal?Cum va putea merge mai departe ca lider de partid, cand viata sa se va imparti de acum incolo intre termenele de la Inalta Curte si audierile de la DNA? Prabusit in sondaje la capitolul incredere, liderul PSD devine un lest tot mai greu pentru partid. A devenit, cred, o chestiune de timp pana cand va fi aruncat peste bord, dar pana atunci va grabi la maxim distrugerea unor institutii-cheie din stat sperand ca va scapa.