​​Chicago Boys sau Bucharest Boys? (sau de ce au fost trecute contributiile sociale de la angajator la angajat)

​Op- ed

Una dintre schimbarile cheie din codul fiscal o reprezinta mutarea aproape in totalitatea contributiilor sociale de la angajator la angajat. In urma acestei reforme, cota de contributii sociale ce revine angajatului este de 35%, iar cea care revine angajatorului este de 2,25 la suta, iar costul total al angajatorului a scazut cu 0,13 la suta, la 122,6 % din salariul brut. In acest articol, arat ca scopul economic profund pentru care contributiile sociale au fost trecute de la angajator la angajat poate fi selectat din doua astfel de scopuri potentiale, dar numai timpul ne va ajuta sa-l identificam pe cel adevarat.Ideea nu este noua. Nu mica mi-a fost mirarea cand am vazut prima data in presa noastra stirea ca guvernul pregateste o reforma prin care va trece contributiile sociale de la angajator la angajat. Pe mine, care cred in valabilitatea principiilor liberalismului economic clasic, aplicarea acum in Romania a acestei idei, de esenta neoliberala, m-a surprins. Ea a fost incercata de grupul de economisti neoliberali chilieni cunoscut sub denumirea de Chicago Boys, in timpul guvernarii lui Pinochet. Aceasta reforma a fost aplicata la inceputul anilor 80, fiind conceputa de un economist chilian, membru al guvernului, absolvent la Harvard, si anume de Jose Pinera, actualmente la Cato Institute. Atunci, contributiile platite de angajator au fost eliminate, iar cele platite de angajat au fost reduse de la 19 la 13 la suta. Scopul reformei a fost reducerea costului cu munca si a somajului. Reforma a avut succes, economia chiliana devenind, in timp, cea mai competitiva economie sud americana, iar rata somajului scazand de la 12,1 la suta in 1986, la 6,1 la suta in 1997. In prezent, economia chiliana este a saptea cea mai libera economie din lume.Reforma mentionata, asa cum a fost aplicata in Chile, este liberala pentru ca reduce substantial costul cu forta de munca la nivelul firmei si permite ca fondurile private de pensii de care beneficiaza angajatul sa fie alimentate exclusiv de catre angajat. Asa cum este aplicata la noi, masura nu reduce semnificativ costul cu forta de munca al angajatorului, deoarece necesita, in principiu, cresterea salariilor brute pentru a mentine neschimbat salariul net. Acesta este motivul pentru care multi au caracterizat-o drept o modalitate care permite sa vorbesti de cresteri mari de salarii fara a creste salariul net.Dar, asa cum voi arata spre final, s-ar putea sa fie mai mult de atat.Ideea de a transfera contributiile pentru asigurari sociale a fost analizata si de economistii din tarile dezvoltate, dar nu a fost aplicata ca atare in nicio alta tara. In teorie, aceasta idee este cunoscuta ca "Invariance of Incidence Proposition" (IIP). Conform IIP, mutarea unui impozit de la salariat la angajator, sau invers, nu schimba nivelul de ocupare, ci doar salariul contractual (adica salariul brut al angajatorului sau al angajatului). Cu alte cuvinte, inlocuirea unui impozit al angajatorului cu un impozit de magnitudine egala asupra angajatului nu afecteaza nivelul ocuparii. Ea nu a fost aplicata deorece au existat indoieli ca ipotezele pe care se bazeaza IIP sunt indeplinite in tarile respective, putandu-se afecta negativ nivelul ocuparii. Intre aceste ipoteze se numara competitivitatea pietelor, flexibilitatea salariilor, dependenta cererii de munca si a ofertei de munca de salariul producatorului si, respectiv, de salariul consumatorului, egalitatea salariilor, si independenta impozitelor fata de marimea salariilor contractuale. Aproape niciuna dintre ipoteze nu este indeplinita in practica.Fata de aceasta abordare, in Romania, trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor a venit ca o surpriza. Ea a fost mentionata pentru prima data in Programul de guvernare al guvernului Grindeanu si a fost conceputa ca o sustinere a firmelor, fiind inclusa la subtitlul "Sustinere" din programul de guvernare, la pagina 18.Conform Consiliului Fiscal, daca toti angajatorii vor mari salariile brute contractuale cu 19,9 la suta, toate salariile nete vor ramane identice cu cele de dinainte de aplicarea reformei. In aceste conditii, conform IIP, rata somajului ar trebui sa ramana aceeasi. Totusi, acest rezultat este improbabil, avand in vedere ca ipotezele IIP sunt departe de a fi indeplinite. In plus, efectele trecerii contributiilor la angajator nu trebuie gandite separat de legea 153 din iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care stabileste cresterea salariilor in perioada 2018-2022.Conform acestei legi, salariile contractuale brute stabilite prin trecerea contributiilor la angajat se vor mari in administratiile locale astfel incat sa nu depaseasca indemnizatia pentru functia de viceprimar, vicepresedinte de consiliu judetean sau viceprimar al municipiului Bucuresti. In invatamant, salariilese vor mari cu 20 la suta fata de nivelul din februarie 2018 incepand de la 1 martie 2018. In sanatate salariile se vor mari cu mai mult de 100 la suta incepand cu 1 martie 2018. In fine, in administratia centrala, salariile pentru functiile de demnitate publica s-au marit deja.Rezultatul este ca, in sectorul public, angajatorii vor creste salariile brute pentru toti angajatii pentru a le compensa acestora in intregime efectele contributiilor suplimentare la asigurari sociale. In plus,in sectorul public, aproximativ 350-400 de mii de angajati din sanatate, invatamant si administrtie vor beneficia de cresterile salariale prevazute de Legea 153/2017.Angajatorii privati nu pot fi obligati insa sa creasca salariile brute, pentru a compensa in intregime efectele trecerii contributiilor sociale la angajat, ceea ce poate duce la modificari ale salariilor relative intre sectoare. In sectoarele in care este deficit de forta de munca acestea vor fi crescute, dar nu neaparat si in sectoarele cu excedent de forta de munca. Astfel, s-a creat o problema pentru sectorul privat, care isi va eroda imaginea in ochii electoratului, de stanga sau de dreapta. Nu este exclus ca in mintile multor oameni sa apara ideea ca sectorul privat nu ofera salarii relativ bune in Romania si ca, poate, dezvoltarea sectorului privat dupa 1989 a fost o greseala, cel putin din perpectiva castigurilor salariale.Totusi, nu trebuie uitat ca exista un efect de imitatie. In Romania, o crestere cu 10 la suta a salariului mediu brut din sectorul public determina o crestere cu 3,6 puncte procentuale a salariului in industrie peste cresterea care ar fi aparut in lipsa cresterii salariului mediu in sectorul public. Aceasta crestere a salariilor din intreaga economie nu va fi neglijabila in termeni de efecte. Pe termen lung, ea va reduce competitivitatea firmei si, astfel, potentialul de crestere economica, incetinind ocuparea fortei de munca pe termen mediu-lung. Privite din aceasta perspectiva, trecerea contributiilor la angajator si legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, impreuna, par sa reflecte o conceptie carefavorizeaza cresterea salariilor in defavoarea ocuparii fortei de munca. Aceasta este in contradictie cu traditia keynesista, care favorizeaza reducerea somajului in raport cuinflatia, si care pana acum a ghidat permanant politicile de stanga din economia noastra.Pe termen scurt insa, cel care conteaza pentru viziunea keynesista, cresterea salariilor va continua sa deterioreze contul curent, adica sa stimuleze ocuparea in alte tari, si sa creasca inflatia.A fost discutata in presa si ideea ca odata cu trecerea in sarcina angajatului a contributiilor la asigurari sociale, orice crestere a acestora in viitor va fi o povara suplimentara ce va fi impusa aproape in intregime asupra factorului munca. Este implicit in aceasta interpretare ca firmele nu vor primi noi sarcini cu privire la contributiile sociale, cum de altfel se implica si in programul de guvernare.Teoretic, aceasta intelegere a lucrurilor reprezinta insa numai o fateta a problemei. La fel de bine se poate spune ca reforma respectiva a creat spatiul ca atunci cand va fi nevoie de mai multe impozite, probabil in curand, acestea sa poata fi plasate in sarcina angajatorilor prin cresterea contributiilor acestora la asigurari sociale.Astfel, ajungem la cele doua scopuri economice profunde,la care m-am referit la inceput, care ar fi putut ghida, in principiu, trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat.Unul din aceste scopuriar putea fi eliminarea influentei pe care politica de asigurari sociale a guvernului o are asupra reducerii competitivitatii firmelor. Daca acesta este scopul adevarat, ar trebui sa vedem ca la o eventuala nevoie suplimentara de venituri bugetare, pentru a acoperi de exemplu deficitul bugetului de asigurari sociale,initiatorii reformei nu vor apela lareluarea cresterii contributiilor sociale ale firmelor. Astfel,pe termen lung, masura va fi mai mult decat o modalitatede a creste salariile brute fara a creste salariile nete. Ea va ramane sa stimuleze oferta si competitivitatea, atat cat poate sa o faca intr-o mare de masuri keynesiste ce largesc dezechilibrul extern si accelereaza inflatia.Cel de-al doilea scopal trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat ar putea fi, fara ca prin aceasta afirmatie sa fac un proces de intentie initiatorilor reformei, pregatirea terenului pentru impozitarea suplimentara a angajatorilor atunci cand va fi nevoie de venituri bugetare suplimentare.Acesta ar fi exact opusul primului scop. Se stie ca, in cele mai multe tari, cea mai mare parte a veniturilor bugetare sunt colectate prin contributii sociale.Acest al doilea scop este teoretic posibil deoarece cresterea contributiilor sociale la angajator ar fi usor de explicat publicului, din moment ce angajatorii au in sarcina contributii reduse, de numai 2,25 la suta din salariul brut, comparativ cu angajatii, care au contributii sociale totalizand 35 la suta din salariul contractual brut.De altfel, principiul avut in vedere initial, in faza de proiect a reformei, de a reduce cota contributiile sociale platite de firme la virtual zero (adica la doar 0,25 la suta) a fost abandonat imediat prin impunerea unei cote aditionale de 2 la suta. Daca acest al doilea scop este cel adevarat, atunci ar trebui sa vedem in urmatorii ani o crestere a contributiilor sociale in sarcina firmelor.Ramane de vazut care din cele doua scopuri este cel adevarat. Daca adevarat se va dovedi primul scop, atunci vom gandi ca initiatorii reformei au judecat, macar intr-o privinta, in stilul Chicago Boys, si ne dam palaria jos in fata lor. Dar daca adevarat se va dovedi cel de-al doile scop, atunci vom constata ca autorii reformei au gandit ca niste Bucharest Boys, pe care ii stim de mult, si ne vom indesa si mai tare palariile pe cap, rusinati ca inca nu am invatat din experienta.