Palmuirea istoriei...

Acesta era titlul unui articol pe care l-am publicat in revista “22″ in decembrie 1990 atunci când Iliescu, Roman, Măgureanu si haita lor fesenistă l-au expulzat pe Rege. Scriam acolo: “Un om care a făcut numai bine tării sale este tratat ca un infractor.” La vremea respectivă, mi-a multumit pentru articol Principesa Sofia. Imi mentin pozitia si afirm cu indurerată revoltă că actualele aiuritoare momente semnifică a noua expulzare a Regelui. Obscena mascaradă pe care o pregătesc actualii guvernanti nu va insela pe nimeni. Lacrimile unor Ilici, Tăriceanu, Dragnea si alti năstase nu vor fi decât expresia mocirlei din sufletele acestor gangsteri politici.

Regele Mihai a fost și va rămâne in istoria românilor monarhul nostru constituțional. A fost constrâns să abdice pe 30 decembrie 1947 de către Gheorghiu-Dej, Petru Groza, Emil Bodnăraș și ceilalți agenți ai lui Stalin. Prin brațul lung și criminal al Securității, s-a căutat și din păcate s-a si reușit, infiltrarea Casei Regale. Indiferent de situația creată in ultimii ani, pentru mine și pentru atâția prieteni ai societății deschise, Regele Mihai și Regina Ana vor dăinui ca exemple de onoare, modestie și curaj.

Un albatros regal: “Fiul meu a dat dovadă de dispreț pentru România”. Mă frec la ochi citind această propoziție. Deci nepotul venit să-și imbrățișeze bunicul in agonie a dat dovadă de dispreț pentru România, nu cei care au tratat in chip polițienesc, la propriu, acest gest atât de uman. Mă gândesc cu spaimă la modul in care se pregătește in culisele puterii manipularea unor momente care ar trebui să fie sobre, demne și, mai ales, cinstite…

Epilog: Dl Radu Duda este de profesie actor. Mi-am amintit de romanul “Mephisto” de Klaus Mann (fiul lui Thomas Mann), după care Istvan Szabo a facut celebrul film cu Klaus-Maria Brandauer in rolul principal (a luat Oscarul pentru cel mai bun film străin). Prototipul personajului principal a fost actorul Gustaf Gründgens, scurt timp căsătorit cu Erika Mann, sora lui Klaus. După 1933, fostul om de stânga Gründgens a decis să rămână in Germania nazistă si a devenit un fel de actor oficial al celui de-al Treilea Reich. A fost chiar protejatul lui Goering, Reichsmarschal-ul care se pretindea un Mecena. Am citit cartea lui Klaus Mann cu multi ani in urmă. Mi-a rămas insa in memorie dupa decenii motto-ul, un citat din Goethe. Il voi verifica zilele acestea, dar atât cât pot sa-l reconstitui, suna cam asa: “Pot ierta omulului orice greseală a actorului, dar nu pot ierta actorului nici o greseală a omului”. Mi-e teribil de teamă că dl Radu Duda, actorul care joacă rol de print, incepe să comită destule prea-omenesti erori…





