Criza de incredere in guvernarea Dragnea&Tudose

De ce, chiar si cand au pus pe masa directiva europeana referitoare la combaterea externalizarii profiturilor, aproape nimeni nu i-a luat in serios, desi problema e reala? De ce nu mai gasesc sprijin nici macar la televiziunile dispuse pana mai ieri sa le ciuguleasca din palma? Nu va asteptati la explicatii savante si uitati putin de conspiratia ca Dragnea a planuit totul ca sa-si afirme autoritatea in PSD si sa-l faulteze pe Tudose. Raspunsul il gasiti chiar sub nasul vostru.Pentru ca au guvernat pana acum atat de incompetent, haotic si urechist incat si-au pierdut orice credibilitate in ochii publicului. Modificarile la Codul Fiscal nu enerveaza doar multinationalele, cum isi imagineaza Dragnea si Tudose, ci si companiile romanesti. Nici macar Antena 3, cu exceptia notabila a lui Mugur Ciuvica, nu intelege de ce trebuie sa-si dea peste cap intreaga activitate, sa refaca sute de contracte, sa-si ridice angajatii in cap in caz ca nu le maresc lefurile cu valoarea contributiilor sociale trecute in sarcina lor si, culmea, sa aplaude guvernul pentru toata nebunia asta.Nu strainii hrapareti fac tambalaul cel mai mare, ci romanii verzi loviti in plin la buzunar sau dati peste cap de heirupismul unui guvern pur si simplu incompetent. Dovada? Cei mai predispusi sa muste la o adica din fenta cu strainii au preferat de data asta sa sara cu picioarele pe guvern. Nu ma pricep la economie, dar am facut pe parcursul zilei de miercuri efortul sa-l urmaresc pe ministrul finantelor, Ionut Misa, sperand sa prind ceva din sensul revolutiei fiscale. In afara de faptul ca e un actor ingrozitor de prost, care suspina ridicol cand pronunta cuvintele “copii” si “Romania”, n-am inteles absolut nimic. Nada. Zero. Singurul enunt clar asumat de Misa a fost ca multinationalele au platit din bugetele lor grase de publicitate toata Romania ca sa tipe impotriva Guvernului.Dar criza de incredere in guvernul lui Dragnea si Tudose e mai vasta decat pare la prima vedere. Pe langa incompetenta, guvernul PSD se confrunta cu o criza majora de legitimitate. Pana la urma, cine sunt cei care le cer multinationalor sa verse mai mult la buget? Cumva partidul care face totul de un an pentru a fura mai usor banii publici fara sa dea socoteala? Acelasi partid care a omorat investitiile in infrastructura, cheltuind in schimb generos cu pomeni si cresteri salariale irationale in randul bugetarilor?Cum sa convingi multinationalele de buna ta credinta cand inchizi cu o mana poarta evaziunii prin metoda externalizarii profitului, dar cu cealalta o deschizi larg prin metoda firmelor de consultanta? De ce ar empatiza firmele straine cu un guvern in campanie inversutata de demonizare a tot ce-i ne-romanesc? De ce s-ar solidariza mediul de afaceri cu masuri menite sa creasca raspunderea firmelor, inclusiv penala, cand cei care propun revolutii fiscale fac totul pentru a scapa in primul rand ei, personal, de orice raspundere, de procurori si de justitie in general? Vezi de pilda propunerea inclusa in Codul Administrativ ca ministrii sa nu mai poata fi anchetati pentru hotararile de guvern emise.Cum vrei sa te sustina lumea cand faci pe zbirul cu firmele, cu evazionistii, pana si cu cheflii si cu nuntasii galagiosi, dar te plasezi mereu deasupra legii, te ascuzi in Parlament de procurori si iti tragi imunitate prin legi cu dedicatie? Si dupa toate astea ceri mai multi bani la buget dovedind in cei cinci ani de cand esti la putere ca nu esti in stare sa construiesti un km de autostrada, in schimb nimeni nu te intrece in furtul banilor publici.Nu-i de mirare in aceste conditii ca liderul PSD si premierul Tudose s-au prabusit dramatic in sondaje in ultimele luni, dupa cum rezulta din ultimul sondaj IMAS. Cu credibilitatea facuta tandari de propriile lor actiuni, decizii proaste si de obsesia de a neutraliza justitia, Dragnea si Tudose au ajuns in imposibilitatea de a mai adopta vreo decizie importanta fara sa trezeasca suspiciuni.Nici macar simpla punere in acord a Codurilor cu deciziile Curtii Constitutionale nu cred ca o vor mai putea duce la bun sfarsit in Parlament, deoarece publicul si-a pierdut increderea in bunele lor intentii. Aproape orice fac de acum incolo, Dragnea si Tudose pleaca din start cu handicapul neincrederii, cu eticheta de partid corupt si incompetent lipita de frunte. Prabusirea s-a produs in mai putin de un an de la castigarea alegerilor. Au ajuns la finish inaine de a incepe cu adevarat ceva.