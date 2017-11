De ce s-a ridicat valul

Am vazut oameni protestand din diverse alte cauze, de la legile salarizarii la anuntata taxa de mediu. Am auzit manifestanti exasperati de tot ce s-a intamplat in ultimul an, nu doar de asaltul neobosit la justitie. A fost, pe scurt, un cumul de nemultumiri generate de decizii guvernamentale proaste, sintetizate in manifestul anti-PSD impartit in Piata Victoriei intitulat “ 50+ de magarii ”. Acolo sunt listate toate masurile controversate incepand cu TVA split si terminand cu proiectul de lege initiat de MAI care sporeste puterile politistilor si jandarmilor.PSD a reusit contraperformanta de a scoate masiv lumea in strada in primul an de guvernare, nu la capatul a patru ani de mandat cand ar fi cumva de inteles ca erodarea sau erorile comise in exercitarea puterii sa scoata oameni in strada. Repet, in primul an Romania s-a revoltat masiv in doua randuri, iar protestul de duminica pare doar inceputul unul sir care risca sa creasca in intensitate pe masura ce legile justitiei avanseaza in parlament iar ceasul incepe sa ticaie, la fel cum s-a intamplat cu cele zece zile pana la intrarea in vigoare la OUG 13.Am mai vazut ceva extrem de relevant: nici macar Antena 3 nu si-a mai permis sa bagatelizeze sau sa ridiculizeze protestatarii cu apelative de tipul “tefelisti (de la tinerii frumosi si liberi), “sorosisti” sau “platiti de Opozitie”, chiar daca au existat politicieni care fie si-au indemnat simpatizantii sa participe la proteste, fie au participat direct (Dacian Ciolos, Raluca Turcan, Dan Barna etc).Lectia dura pentru Liviu Dragnea si PSD este ca nu pot guverna arbitrar. Nu pot legaliza abuzul in serviciu si furtul din banii publici, nu-si pot trage imunitate, nu poti goli puscariile sau face scapati armate de cercetati penal, nu pot mitui populatia marind iresponsabil salariile in sectorul public, aruncand in aer sectorul privat. Nu-si pot bate joc de oamenii de afaceri instaland haosul fiscal, in fine, nu pot guverna dupa bunul plac bulversand o intreaga tara fara sa plateasca pretul politic corect.Iar PSD a inceput sa deconteze deja erorile si abuzurile comise in mai putin de un an de guvernare. In ziua protestelor, candidatul PSD la primaria Deva a pierdut alegerile in fata candidatului PNL. Valul ridicat in tara si-a facut efecte si in plan politic concret, influentand in mod evident rezultatul alegerilor din Deva. Esecul este cu atat mai semnificativ cu cat partidul a a investit masiv, constient de importanta simbolica a rezultatului alegerilor. In sprijinul candidatului PSD s-au deplasat la Deva in ultimele saptamani Dragnea, Tudose, Firea, Arafat, insa n-au reusit sa mai convinga publicul ca marele partid reprezinta in continuare solutia. Si vorbim de un oras cu mari probleme sociale, usor de capturat de un partid de stanga.Un alt motiv serios de ingrijorare pentru PSD este scorul obtinut de inexistentul partid Pro-Romania al lui Victor Ponta la alegerile din Deva. Candidatul lui Ponta a scos 13%, iar asta inseamna voturi luate in principal de la partidul lui Dragnea. Or, vestea cu adevarat proasta pentru PSD este ca Ponta dispune de capacitatea reala de a rupe masiv din partid. Nu e clar cat din voturi a luat candidatul pe persoana fizica, cat reprezinta public confuz care stie ca Ponta inseamna PSD si cati sunt pesedisti care au votat constient. Cert este ca n-au luat voturi noi, deoarece Pro-Romania nu exista ca partid.Toate aceste evenimente recente ar trebui sa-i puna pe ganduri pe Dragnea si pe baronii PSD. Sigur, in sondaje la nivel national partidul se mentine inca la un scor mare, dar sta totusi sub procentele cu care a castigat. In loc sa beneficieze in primul an de avantajul invingatorului, adica o crestere si mai mare in sonjaje, Dragnea a pus partidul pe trend descendent iar el, in calitate de lider, se plaseaza mult sub partid la capitolul incredere.Stim insa la fel de bine ca pentru Dragnea si baronii locali miza economica nu exista acum. Ei au un singur scop: sa omoare anticoruptia in Parlament pana la finalul lunii decembrie. Acesta e scopul major, pentru asta vor risca totul.Valul ridicat duminica s-ar putea sa fie insa abia incalzirea si inceputul declinului pentru PSD ca partid monolit. Pe de-o parte, oamenii din strada au internalizat valorile justitiei, au inteles bine pericolul si nu cred ca vor ceda prea usor, plus ca s-au adaugat multe alte nemultumiri si motive de revolta.Pe de alta parte, nu vad de ce Guvernul Tudose ar merge mai departe pe mana unui lider politic care a dovedit deja ca este manat strict de interese foarte personale in exercitarea puterii. Singurul liant care-i uneste pe liderii PSD a ramas interesul comun in preluarea controului asupra justitiei, pentru a scapa de dosare, dar acesta nu mai este suficient pentru a-si asigura linistea pe termen lung. Ultimele proteste arata limpede ca Romania s-a revoltat impotriva unui mod gresit de a guverna tara, iar PSD a aratat ca nu dispune de nici de oameni potriviti, nici de solutii corecte.