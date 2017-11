Arestati chefliii si bormasina. Scapati coruptii, scoateti talharii, violatorii din puscarii!

Nimeni nu contesta ca in Romania e cam debandada, ca fiecare pune muzica tare cand are chef, se apuca de gaurit pereti cu bormasina in creierii noptii sau urla boxele la nunti trei zile la rand trezind tot satul, respectiv cartierul. Cu totii suntem de acord ca jungla trebuie putin domesticita, dar nu cred ca daca inchidem animalele direct in cusca am rezolvat ceva. Tulburarea linistii publice, oricum o luam, nu o asiguri sub amenintarea inchisorii pentru ca altfel, nu-i asa, facem din Romania o tara de infractori.pus in dezbaere publica de MAI prevede inchisoare de la 3 luni la 2 ani pentru "tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma". Nimic nu impiedica statul, daca tot vrea liniste in tara, sa aplice amenzi mari, pe care sa le si incaseze efectiv. Insa ma tem ca ajungem la extreme tocmai din cauza ca statul se dovedeste incapabil sa-si exercite functiile si atunci merge pe varianta “ii speriem doar cu efectul legii” daca tot nu suntem in stare sa o aplicam efectiv. Altii merg chiar mai departe si interpreteaza prevederea de mai sus, asa cum este ea formulata, drept o sperietoare pentru viitorii protestatari fara autorizatie (tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor...).Personal, nu cred ca s-au gandit atat de departe, dar la o adica se legea se poate interpretata si in acest sens. Mai degraba genul asta de legiferare excesiva si prosteasca, care risca sa incarce rolul instantelor penale cu dosare absolut ridicole, rezulta dintr-o gandire de vataf cocotat in varful puterii, gata sa bage la zdup orice-i zgarie timpanul sau privirea. Si cum o veti face? Sariti cu procurorii pe toate nuntile si chefurile, umflati cu politia pe oricine va tulbura somnul lin sau linistea necesara numararii banilor furati? Si cine face asta, tocmai puterea care acuza de dimineata pana seara ca Romania a devenit tara procurorilor.Cum se explica apoi intransigenta asta cu galagiosii, dar scoateti din puscarii toti violatorii si talharii? Vi s-a spus ca majoritatea se vor intoarce pana la sfarsitul anului in puscarii, dar nu v-a pasat. Ca tot faceti atata caz de raspunderea magistratilor, va rog sa-mi spuneti cine raspunde pentru femeia violata in centrul Capitalei de un infractor condamnat pentru viol la trei zile, dupa eliberarea lui din puscarie in baza legii recursului compensatoriu promovat de ministrul Tudorel Toader?Pentru toate jafurile, talhariile comise inevitabil de marea de puscariasi revarsati in societate, cine plateste? Cine da socoteala pentru o decizie cu consecinte grave, pentru fiecare victima in parte? Nimeni? De ce, doar pentru ca va numiti politicieni si pentru ca voi nu vreti raspundeti niciodata pentru nimic? Nu vreti sa raspundeti nici pentru “oportunitatea deciziilor”, nici pentru abuzul in serviciu, nu mai vreti sa auziti de catuse si procurori cand vine vorba de voi!Dar cand vine vorba de ceilalti, de plebei, vreti sa va aratati muschii si puterea. Pe ei merge sa-i bagam la parnaie ca fac putina galagie, eventual cand ies in strada sa-si urle disperarea fara autorizatie de la marele partid, dar pe voi sa nu va intrebe nimeni de sanatate cand furati cu sacul banii publici!Am scris asa textul, de un populism desantat, pe limba voastra, ca sa intelegeti mai bine. Cu exprimari de genul celor de mai sus ati zapacit o tara intreaga, plangand cu lacrimi de crocodili pe umerii oricarui amarastean chipurile abuzat de “statul paralel”. Uite ca ati ajuns voi astazi sa luati decizii care lovesc crunt tocmai in cei pe care pretindeti ca-i aparati, cu masuri extreme, unele de tip stat politienesc, altele de tip stat mafiot.Am vorbit acum ca sa intelegeti Dumneavoastra, daca va amintiti autorul.