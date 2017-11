​Calendarul unei ierni grele. Se misca tara?

Dar si mai elocvente sunt iesirile nervoase ale lui Calin Popescu Tariceanu si Olguta Vasilescu impotriva liderilor sindicali care nu inghit usor gogoasa maririlor salariale si demonstreaza cu pixul in mana ca vor fi categorii salariale care pierd bani in urma scamatoriilor fiscale facute de PSD. Lor le-a tinut isonul miercuri seara Mugur Ciuvica, revoltat si el ca populatia protesteaza in loc sa aplaude generozitatea guvernului. Dragnea si Tariceau promit sa investigheze ce se ascunde in spatele grevei generale anuntate de sindicate dar ma tem ca in afara de o uriasa nemultumire nu vor gasi altceva.Puterea si sustinatorii ei sunt, pe buna dreptate, nedumeriti. S-au dat peste cap sa mituiasca populatia. Au mintit si manipulat ingrozitor la TV cu teza ca sustinatorii DNA sunt platiti de Soros. Au inventat teoria statului paralel, au facut comisii peste comisii parlamentare pentru a distrage atentia opiniei publice de la marile probleme si pentru a ucide in liniste justitia. Toate astea degeaba? Cum vor trece prin Parlament modificarile la Codurile Penale si legile justitiei cu jumatate de tara pe punctul de a exploda?In aceasta atmosfera incarcata, azi a venit si presedintele Klaus Iohannis cu bidoanele de gaz in mana, turnand combustibil pe focul mocnit. Seful statului a amplificat de la tribuna Cotroceniului temerile exprimate deja in spatiul public in privinta economiei si justitiei. A mitraliat Guvern, premier, coalitia PSD-ALDE, Tariceanu, ministrul justitiei. Punctul culminant al iesirii a fost amenintarea cu folosirea tuturor prerogativelor prezidentiale pentru a opri ciopartirea legilor justitiei. A lasat sa se inteleaga ca va recurge inclusiv la arma referendumului daca va fi nevoie.Aici trebuie facute cateva precizari importante. Exista pericolul ca publicul sa se culce pe o ureche asteptand interventia salvatoarea a presedintelui. Am vazut multe postari pe Facebook de genul “chiar daca PSD si ALDE vor reusi sa treaca prin Parlament modificarea Codului Penal, sa dezincrimineze mascat abuzul in serviciu pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea&restul trupei, chiar daca vor mutila legile justitiei, vor elimina presedintele din procesul de numire al procurorilor sefi si vor prelua controlul asupra justitiei, in cele din urma va interveni presedintele Iohannis care va intoarce legea iar la o adica va organiza rapid un referendum”.Daca modificarile la Codul Penal si Legile justitiei apuca sa treaca de Parlament in varianta dorita de PSD si ALDE, atunci nimeni si nimic nu le va mai putea opri de la promulgare. Iar daca ajung in Monitorul Oficial si intra in vigoare un singur minut, ele vor produce efecte devastatoare. Este aceeasi discutie din iarna cu OUG 13. In penal, se aplica legea mai favorabila si este singurul domeniu in care legea retroactiveaza. Odata intrate in vigoare, modificarile operate in legislatia penala produc efecte care nu mai poate fi reparata decat pentru viitor. Pentru tot ce s-a intamplat in trecut produc efectul unei bombe nucleare: distrug tot.Or, planul PSD – ALDE este, asa cum am dezvaluit inca de ieri, sa adoarma vigilenta publicului, cat timp legile sunt in Comisia Speciala. Anunta un prag mic pentru abuzul in serviciu, promit ca presedintele va ramane in procedura de numire a procurorilor sefi, ne spun adica ce dorim noi sa auzim. Undeva la jumatatea lunii noiembrie vor intra spre dezbatere in Senat, urmand ca votul final sa fie dat in Camera Deputatilor pe 15 decembrie. Este de asteptat ca toate modificarile controversate sa le faca pe ultima suta de metri, prin amendamente introduse direct in plen, inainte de votul final. Este calendarul ideal. La jumatatea lunii decembrie, cu cateva zile inainte de Craciun si in prag de Anul Nou, capacitatea de reactie a strazii va fi minima. Odata in ajuns in acest punct, presedintele Klaus Iohannis nu va mai putea face mare lucru.Ce spune Constitutia, la articolul 177(1) Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen dede la primire.(2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.(3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face înde la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.Altfel spus, presedintele mai poate intarzia cel mult o luna promulgarea legii, cu tot cu cererea de reexaminare, dar nu o poate opri. Organizarea unui referendum dupa votul din Parlament dureaza si oricum rezultatul lui nu este obligatoriu. Prin urmare, referendumul nu este o arma eficienta in acest caz, daca se intampla post-factum. Poate functiona cel mult ca o trambulina politica pentru Klaus Iohannis, care sa-l propulseze direct in campania electorala pentru alegerile din 2019. Iar un referendum care sa impiedice votul din Parlament nu vad cum mai poate fi organizat acum. Nu mai este vreme.Publicul trebuie sa inteleaga ca luna noiembrie si jumatatea lunii decembrie sunt critice si ca totul depinde, la fel ca in iarna, de mobilizarea lui. Daca oamenii se lasa pacaliti de PSD si ALDE, atunci legile trec de Parlament iar din acest moment nimic nu le mai poate opri sa intre in vigoare, orice ar face Klaus Iohannis dupa. Repet, odata ajunse in Monitorul Oficial, nu mai conteaza daca le repara cineva dupa, deoarece se va aplica mereu legea mai favorabila.Modificarile cu dedicatie la Codul Penal si legile justitiei pur si simplu nu trebuie sa treaca de Parlament in varianta dorita de coalitia penalilor. O eventuala cerere de reexaminare nu va rezolva nimic, referendumul nici atat. Deja s-a ajuns mult prea departe, iar lipsa de reactie a strazii de pana acum ii incurajeaza sa mearga pana la capat. Vor apasa pe acceleratie de la jumatatea lunii noiembrie incolo, dupa ce vor scoate modificarile la Coduri din Comisia Speciala. Legile justitiei (statutul magistratilor, legea de organizare judiciara si functionarea CSM) sunt deja in Parlament si vor fi dezbatute in regim de urgenta.Altfel, nu mai putem repara raul si Romania intra oficial in plutonul tarilor-problema din UE, alaturi de Polonia si Ungaria. Pentru generatiile urmatoare, costurile vor fi prea mari pentru a nu face nimic acum.