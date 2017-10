Jocul seducerii electoratului s-a incheiat. Incepe atacul dur in Parlament pentru Marea Eliberare

Pentru Liviu Dragnea, aceasta e ultima sansa de a-si rezolva problemele personale (dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului si dosarul Belina). Sub presiunea timpului, presedintele PSD a inteles ca nu mai are rost sa continue cu pomenile electorale pentru care oricum Guvernul i-a transmis ca nu are bani.Seful PSD pare complet dezinteresat in acest moment de programul de guvernare. Nu-i mai pasa de el decit in masura in care il poate folosi politic pentru a-l lovi pe premierul Tudose, pe care-l va acuza probabil ca nu respecta la linie Biblia de partid.Dragnea are sprijinul total al liderilor din PSD, ALDE si UDMR. Are sprijin tacit din partea unor lideri liberali, interesati si ei sa slabeasca legile si institutiile care ii incurca teribil. A inteles ca Guvernul nu il va ajuta in razboiul cu Justitia. Nu l-a ajutat nici premierul Grindeanu, nu il ajuta nici premierul Tudose, care amina cinic sa trimita in Parlament modificarile la legile Justitiei, asa cum nu a trimis nici la CCR sesizarea dorita de Dragnea in dosarul Belina.Asa ca a trecut la executarea Planului B, cu ajutorul institutiei pe care o controleaza inca total, Parlamentul. Tariceanu a anuntat deja public ca scopul lor e sa treaca modificarile la legile Justitiei in aceasta sesiune parlamentara. Totul e transparent.In acest plan exista 3 actori, dintre care 2 raspund la stimulii lui Liviu Dragnea si ai aliatilor sai politici: Parlamentul si Curtea Constitutionala. Al treilea e Klaus Iohannis, dar el are doar doua instrumente - atacarea legii la CCR (cu rezultatul asteptat) si intoarcerea legii in Parlament, o singura data. Eventuala rezistenta a presedintelui in fata lui Liviu Dragnea va fi zdrobita in maximum doua luni.Cum va operationaliza Liviu Dragnea planul B? Are mai multe planuri pe care lucreaza concomitent. Primul e comisia de punere in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale, comisie condusa de Florin Iordache. Lucrarile au inceput deja si se anunta un atac dur. Al doilea plan - proiectul ministrului Tudorel Toader, care tocmai a anuntat ca nu mai asteapta avizul Comisiei de la Venetia (urma sa vina in decembrie, prea tirziu pentru Liviu Dragnea) si va trimite in Parlament draftul legii, unde va fi asumat de parlamentarii coalitiei PSD-ALDE.Odata intrate in Parlament, cele doua proiecte vor avansa rapid. Decembrie e un termen rezonabil pentru adoptarea modificarilor legale care vor aduce Justitia in epoca Stanoiu.Asa se explica de ce Liviu Dragnea a ucis intr-o secunda legea pensiilor. Pur si simplu nu-l mai intereseaza promisiunile electorale. Cinismul e total fata de cei 5,2 milioane de pensionari care asteptau cresterile promise zi de zi, timp de un an. Imi pot doar imagina dezamagirea batrinilor care au votat PSD in speranta ca pensiile le vor creste din 2018. De remarcat tacerea cvasi-totala a televiziunilor apropiate PSD, care s-au prefacut ca subiectul nu exista,. De remarcat si comportamentu lui Liviu Dragnea fata de Lia Olguta Vasilescu, pusa intr-o situatie ingrata: dupa ce a explicat un an cum vor creste pensiile, acum e silita sa-si inghita vorbele.Asa se explica si renuntarea la impozit zero pentru salariile sub 2.000 de lei, dar si balmajeala cu falsa crestere a salariilor, transferul contributiilor sociale, majorarea taxei de solidaritate. Liviu Dragnea nu mai are nevoie sa cosmetizeze realitatea economica. Pur si simplu are toata energia concentrata pe dosarul Justitie. Il va lasa pe premierul Tudose sa ia ce masuri stie; rin intermediul ministrilor fideli din Guvern il va mai faulta din cind in cind, ca sa-i faca viata grea, dar nu e prioritatea lui zero.Acum, energia liderilor PSD si ALDE e investita total in planul din Parlament. Daca le va iesi - si in acest moment nu vad cum sa nu le iasa - vor avea timp anul viitor sa-si regleze problemele si cu Tudose, si cu guvernarea.