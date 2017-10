Fenta politica sau dezastru anuntat oficial? 

In schimb, au avut grija ca publicul lor, pensionarii si cei cu venituri mici, sa fie perfect ecranat mediatic. Cu putine exceptii, mai toti au sarit pe taxa de solidaritate, in loc sa loveasca in plin PSD-ul ca a renuntat la o masura care afeteaza milioane de oameni. Am realizat abia joi seara ca lui Dragnea si Tariceanu le convine de minune sa bata campii toata tara despre noua taxa.L-ati vazut pe liderul ALDE scos frumos la tabla, explicand ca taxa de solidaritate nu e o noua taxa ci o contributie pe care patronii vor trebui sa o plateasca? Ati mai remarcat, poate, ca ministrul finantelor, Ionut Misa, n-a fost prins de presa cu noua taxa, ci a anuntat-o singur, de buna voie, ba s-a oferit sa vina cu detalii de cate ori a fost solicitat, contrariind la maxim pe toata lumea care nu prea intelege mare lucru. Toate acestea arata ca ei VOR sa se discute despre taxa. Nu fug de subiect, nu-l ingroapa cum procedeaza cu legea pensiilor, dimpotriva.Alt detaliu semnificativ: din informatiile HotNews.ro, nici premierul Tudose, nici altcineva de la varful guvernului nu stia ca ministrul Misa va anunta public noua taxa. Cum asa? S-a decis de unul singur un amarat de ministru sa detoneze in spatiul public un subiect atat de delicat, cu implicatii majore asupra imaginii guvernului, fara sa se consulte in prealabil cu sefii lui din guvern? Sau poate a luat verde de la Dragnea, pe linie de partid.Ei nu pierd nimic din afacerea asta, dimpotriva, scapa basma curata de un subiect foarte incomod – trantirea modificarilor la legea pensiilor – si ofera publicului o guma de mestecat: taxa de solidaritate. Ba mai mult, arata alegatorilor PSD – pensionarii si cei cu venituri mici – cat de mult le poarta grija, dar cum opozitia de dreapta si presa ostila se opun ideei de solidaritate. Capitalisti verosi, propaganda mincionasa. Nu vrem mai multi bani pentru pensionari la buget, dar astia refuza.Repet, nu cade nimeni in conspiratii, n-am nici o proba ca cineva a clocit un plan de intoxicare a populatiei, dar acestea sunt faptele. Nu spun ca PSD a aruncat pe piata o fumigena in mod intentionat pentru a acoperi un potential incendiu, dar in final scandalul ingroparii legii pensiilor aproape ca nu se mai vede de ceata taxei de solidaritate.Or, Guvernul si PSD au ridicat in ultimele noua luni un orizont de asteptare urias, vorbind in fiecare luna despre faptul ca legea pensiilor va fi modificata cel tarziu in octombrie 2017. Au scris asta negru pe alb si in programul de guvernare, ministrul muncii Olguta Vasilescu s-a lansat intr-o campanie personala la televiziuni anuntand zilnic cum din toamna se va pogori laptele si mierea peste pensionari. (Vezi aici zecile de declaratii publice pe tema legii pensiilor facute de Dragnea si de Vasilescu Altfel spus, aproape 5,2 milioane de oameni au fost trasi pe sfoara la modul grosolan, fara ca Dragnea, Vasilescu si PSD sa plateasca pretul politic corect pentru marea inselatorie electorala. Cand un partid o comite atat de grav, cand isi bate joc de propriul electorat in asemenea hal, este de neinteles de ce opozitia nu exploateaza la maxim acest moment, de lasa puterea sa scape atat de usor.N-are nimeni asteptari de la televiziunile lor, care plang zilnic pe umerii pensionarilor si saracilor, iar acum i-a abandonat cu cinism, spalandu-le creierul cu bazaconii despre Soros si statul paralel. Dar ceilalti? Ceilalti de ce-i lasa pe Dragnea si Tariceanu sa scape atat de ieftin? Este cel mai mare chix dat pana acum la guvenare, din perspectiva strict electorala? Publicul lor e prea putin interesat de justitie, de taxe noi pentru angajatori sau de masuri economice, dar pensionarii cu siguranta sunt azi putin derutati. Ce s-a intamplat? De ce nu mai curge mierea promisa?In treacat fie spus, nu l-a taxat nimeni pe Dragnea pentru explicatiile revoltatoare despre motivul pentru care ar fi renuntat sa adopte modificarile la legea pensiilor in acesta sesiune. Liderul PSD a spus ca ar fi descoperit abia acum sute de mii de nedreptati in sistem si ca nu se pot rezolva asa peste noapte. Cum e posibil? Cum se poate sa vanda gogoasa asta cu atata nonsalanta, cand partidul sau e la guvernare din 2012, cu o paranteza de un an, iar azi suntem in 2017? Cum e posibil sa pretinzi ca te-ai prins abia azi cum e cu legea asta, cand Olguta Vasilescu a anuntat-o gata finalizata de zeci si sute de ori pana acum?S-ar putea sa fi realizat ca nu au bani nici macar pentru punctul de pensie marit anul viitor si ca pana si cresterea respectiva trebuie acoperita dintr-o taxa suplimentara la buget.La fel de bine insa este posibil ca realitatea sa fie mult mai prozaica, iar Dragnea si guvernul PSD sa fie pur si simplu incompetenti si de rea-credinta. Au admis, in fine, cu subiect si predicat, ca nu-si pot indeplini promisiunile de campanie, ca au nevoie disperata de bani la buget si ca singura lor prioritate, si ca singurul subiect pe care se concentreaza cu adevarat in aceasta toamna, este casapirea justitiei. Vezi aici explicatiile lui Cristian Pantazi. Nici marea eliberare din inchisori, nici faptul ca in societate revin sute si mii de hoti, violatori si alti borfasi mari si mici nu se mai vede prea bine in norii de fum ridicati in ultimele zile.