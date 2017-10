Partid iubit, sint fericit! Ia-mi 2% din salariu si plateste-ti copiii, sotiile, amantele si nasii merituosi

Sincer, imi pare rau ca nu am propus eu pina acum taxa de solidaritate de 2% din veniturile mele pentru a ajuta statul, asa cum ne-a anuntat aseara dl Ionut Misa. Am avut atitea ocazii in care mi-a fost mila de oamenii chinuiti care compun Statul lor. Cine sa le asigure lor confortul necesar, cine sa le aline durerile de cap pricinuite de programul infernal de la Stat, cine sa le plateasca salariile oricum mizerabile care abia daca le acopera un Vuitton pe luna?Am trecut nepasator pe linga suferinta dsoarei Daea, fiica dlui ministru Petre Daea, care a ramas fara bani de mers la mare, la Vama Veche, si a fost nevoita sa faca o cheta printre colegii de la Stat. Avea nevoie de cei 2% din veniturile mele ca sa-si satisfaca o nevoie reala, dat fiind stresul ei zilnic ingrozitor la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale? Avea!M-a lasat rece - nesimtitor, as putea zice - suferinta dlui Valentin Dragnea, fiul dlui Dragnea. Chinuit de procurori cu afacerile cu porci, cu balti, nu i-ar sta bine dlui Valentin Dragnea cu o limuzina BMW de lux, de vreo 100.000 de euro (cash)? Ca sa-si aline suferintele. I-ar sta bine!Familia (traditionala) Pandele - Firea e si ea in nevoie mare. Am trecut cu zero empatie, nenorocitul de mine! pe linga nevoia lor de bani ca sa-si plateasca toti prietenii, cumetrii, finii, nasii si apropiati proptiti in zecile de firme infiintate de Primarie. Firme de badigarzi, de IT, de constructii, de canalizare, de curatat toalete - munci grele, care cer manageri priceputi, silitori. Pe ei de unde sa-i platim, daca nu din cei 2%? Solidaritate, da!Domnul Stanescu, Paul Stanescu, are si el familie mare. Cu cerinte complexe. Cu ce bani sa-si plateasca fratele facut parlamentar, sotia facuta consilier la Ministerul Educatiei? Dar bunii lui prieteni, proptiti in tot felul de afaceri cu statul lor?La dna Lia Olguta Vasilescu a fost si mai sfisietoare nevoia. A trebuit sa le gaseasca de lucru si fostului sot, si actualului prieten. Mare provocare, si eu am stat degeaba. Un adevarat sociopat, lipsit de sentimente. Iata, aduc prinosul meu de 2% si familiei sale.Am mai trecut prin asta. Dl Victor Ponta introducea in 2013 supra-acciza pe carburanti, ca sa aiba tara autostrazi. Patru ani mai tirziu, zero autostrazi, gratie ineptilor ministri pe care i-a girat la Transporturi, in frunte cu Dan Sova, dar eu am fost fericit sa ii las sa incerce pe banii mei. Dl Mihai Tudose a reintrodus supra-acciza scoasa acum un an, promitindu-mi ca banii pe care eu ii platesc in plus se vor vedea in noi autostrazi, magistrale si viaducte. Sint incredintat ca asa va fi!Imi vine sa chiui de bucurie si pentru noua supra-taxa de 2% din veniturile mele. Va jur! Mi-a spus azi-dimineata dl Ionut Misa, cam enervat de ziaristii impertinenti din jurul sau, ca banii vor acoperi nevoile sociale: sanatate, salarii, pensii etc. Sint absolut convins ca asa va fi. Salariile dnei Alina Laufer (sotia dlui ministru Ilan Laufer, proaspat angajata de dna Firea la sefia unei firme a primariei Bucuresti), dsoarei Delia Iordache (fiica lui Florin Iordache, angajata la BNR), dsoarei Ruxandra Tutuianu (fiica lui Adrian Tutuianu, angajata la stat si ea) - toate trebuie platite.Sanatatea lor trebuie ingrijita, fireste. Concedii, team-buildinguri, cursuri de perfectionare la munte si la mare, sa nu se streseze copiii.Imi fac mea culpa pentru ca nu am inteles mai devreme nevoile lor legitime. E Statul Lor, pina la urma. E firesc sa ii servim, sa ii ajutam, sa ii pretuim. Ma bucur ca, in cele din urma, vor lua inca o taxa din salariul meu. Si al tau.