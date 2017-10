Unde esti, Basescule? Ochii plansi ai PSD vor sa te vada

A venit insa si momentul cand pesedistii au ramas fara calau. Se fac deja aproape trei ani de cand nu mai stiu exact din vina cui sunt anchetati in continuare. L-ati urmarit cu atentie pe Dragnea dupa sedinta maraton de la PSD si in general, cand incearca sa explice de unde i se trage? Complet haotic. La inceput a zis ca de la Soros, apoi l-a suspectat pe Klaus Iohannis, a dat vina pe servicii, pe americani si chiar pe Ponta, pentru ca in final sa sugereze ca ar fi un complot ceva mai mare impotriva tarii deoarece “nu se vrea” ca Romania sa performeze economic.Evident, nici una din explicatiile de mai sus nu se compara cu Basescu. Aia prindea instant. Nu era nevoie nici de logica, nici de ratiune. Fostul presedinte polariza, impartea societatea in pro si contra. Ziceai Basescu si o parte din Romanie il injura cu vena umflata pe gat, in timp ce alta parte il apara la fel de isteric. Pe scurt, in ochii injectati ai marilor cercetati penal, Basescu era personificarea raului si-l puteau vinde usor publicului drept personajul malefic din spatele cortinei. A mai suprevietuit o vreme Florian Coldea in pozitia de maestru papusar in locul lui Traian Basescu, iar dupa caderea prim-adunctului SRI nu le-a mai ramas decat Kovesi.Dar Kovesi nu poate servi drept explicatie la intrebarea “de ce”, pentru simplul si bunul motiv ca un sef DNA cu asta se ocupa, respectiv cu anchete. Pe Kovesi o pot acuza cel mult pentru modul cum sunt anchetati (abuziv, stalinist, fara probe etc), dar la intrebarea "de ce" ramanem in continuare fara raspuns. Sigur, veti spune ca pesedistii cu dosare penale sunt suspectati ca, fiind la putere de ceva timp, au furat, au luat mita sau ca au abuzat de functie. Cred, insa, ca suntem de acord ca ei nu pot admite asa ceva cu gura lor. Si atunci trebuie sa gaseasca o justificare, alta decat cuvantul magic Basescu.Iat-o insa pe Rovana Plumb, destul de creativa azi in Parlamentul Romaniei, cand a incercat si a reusit in cele din urma sa-si convinga colegii sa respinga cererea de urmarire penala. Cum presedintele Klaus Iohannis nu poate convinge nici pe cel mai inrait pesedist ca personifica raul absolut sau ca este Traian Basescu reincarnat, autorul crimei lipseste din povestea Rovanei Plumb: “se incearca permanent inducerea in eroare - demonizarea PSD, compromiterea programului de guvernare si, daca se poate rasturnarea votului popular”. Suntem, deci, in fata unor conspiratii cu autor necunoscut, asistam la lucratura din umbra a fortelor obscure. Bazaconii cu dantela, ceva imposibil de varat pe gat la fel de usor cum se vindea un singur cuvant: Basescu.Nimic nu mai pot pune pe seama lui Basescu, nici crizele politice, nici remanierile. Cand le seaca imaginatia cu totul, vin cu “proasta comunicare”, cea mai tampita scuza politica ever, dar folosita din greu in ultima vreme, dupa cum constata Digi24 . Cand vezi atata risipa de energie, atata chin si pana de idei iti vine sa strigi: Unde esti, Basescule? Ochii plansi ai PSD vor sa te vada! Dar pe Traian Basescu nu-l mai injura azi decat, vai, Antena 3, ramasa in transeu ca soldatul japonez, chiar si dupa ce fostul presedinte a trecut demult cu arme si dosare de cealalta parte.