A inceput in forta colonizarea pesedista. Statul in deriva, presedintele Iohannis paralizat

“Lucrarea e abia la început, dar prea merg toate în acelaşi sens ca să nu le considerăm o tendinţă. Şi dacă ne uităm de sus la stadiul actual al lucrărilor, putem vedea următoarele: preşedintele ţării este sortit maximei izolări, Parlamentul poate dispune discreţionar, ba chiar iraţional de Guvern (cazul Grindeanu e elocvent), miniştrii dispun de aleşii locali prin modul de alocare a resurselor, iar aleşii locali dispun de funcţionărimea din subordine (…) Ultima instanţă la care acesta mai putea apela, Curtea Constituţională, pare să-şi fi abandonat acest rol. Spre exemplu, de vreun an şi mai bine, în toate deciziile care vizează infracţiuni de corupţie sau de serviciu, CCR arată o grijă deosebită grijă exclusiv faţă de drepturile făptaşilor şi niciodată faţă de drepturile victimelor. Or asta este deja, în sine, o altă tendinţă, dar care merge în acelaşi sens”, scria Liviu Avram acum o luna. Tendinta sesizata atunci s-a accelerat si agravat intre timp.

De ce-ar fi trebuit, totusi, sa se ocupe CSAT de modul in care Guvernul gestioneaza pensiile speciale? Ce treaba avea presedintele cu pensionarile masive din politie, armata si servicii? Cand pleaca sute de politisti intr-o singura zi, cand pe holurile ministerului de interne se bulucesc ofiteri de 40 de ani cu dosarul de pensionare sub brat,si cand seful de stat major e pe punctul sa explodeze, cand din serviciile secrete, pe langa schimbarile masive de la varf,, cand seismul pare provocat in mod deliberat de Guvern, care alta institutie are obligatia de analiza in ce masura toate acestea nu reprezinta tot atatea vulnerabilitati pentru statul roman?Daca slabirea institutiilor de forta nu este subiect de competenta CSAT, daca fierberea din Armata si Politie nu reprezinta un motiv serios de analiza la cel mai inalt nivel, atunci ce mai este? In fata unei, presedintele Klaus Iohannis era obligat sa puna in discutia CSAT in ce masuraPolitica Guvernului a generat un val de pensionari fara precedent, cu pierderea unor oameni ajunsi la apogeul carierei, cand se prezuma ca functioneaza cu maxim de randament. Statul a investit ani de zile bani si resurse pentru a-i forma ca specialisti in domeniilor lor, fie ca vorbim de politie, armata sau servicii. Nu se poate ca retragerile masive sa nu faca macar obiectul unei analize la nivelul CSAT iar tema, de maxim interes, sa fie anuntata opiniei publice.Nu faptul ca Guvernul Dragnea-Tudose umbla la pensiile speciale reprezinta o problema si un motiv de ingrijorare,. Este foarte bine ca guvernul PSD incearca sa limiteze pensiile speciale, sa corecteze excesele dupa ce tot un guvern PSD le-a generat in urma cu doi ani. De apreciat ca PSD nu persista in eroare, dar nu cred deloc in buna credinta a lui Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu si Mihai Tudose.Daca doreau intr-adevar sa puna capat aberatiilor generate de modificarile legislative pe care tot partidul lor le-a operat, trebuiau sa o faca din scurt, peste noapte. Daca tot te plangi ca bugetul tarii este puternic grevat de plata acestor pensii speciale, de ce OUG-ul cu care ai tot amenintat de luni bune nu intra in vigoare maine? De ce noile reguli de pensionare, mai drastice,? De ce Guvernul PSD invita practic cat mai multi ofiteri din politie, armata si servicii sa profite de vechile reguli siRepet, daca ai deja o problema cu plata pensiilor speciale foarte mari, este absurd si ilogic sa incurajezi alte mii de persoane sa iasa la pensie pentru a beneficia de vechiul mod de calcul, in loc sa actioneazi rapid pentru a limita la maxim numarul viitorilor pensionari de lux. Repet si subliniez: faptul ca se umbla la pensiile speciale e bine, faptul ca se aplica doar din septembrie e foarte rau siSuspectez guvernul si PSD ca prin aceasta miscare doreste pur si simpluDragnea&PSD nu-i taraste pe ofiterii din politie, armata si servicii afara cu suturi in spate, dupa modelul Erdogan, riscand astfel scandaluri rasunatoare, proteste si procese. Epurarile din institutiile-cheie se produc mult maioamenii sunt platiti cu bani grei sa plece si sa taca. PSD va umple rapid golurile din sistem cu oamenii lor, cel putin in politie si armata. Klaus Iohannis a profitat in mod evident de situatie pentru a-si impune oamenii lui in serviciile secrete, dar ramane de vazut in ce masura vor ramane ai lui dupaNu m-ar mira daca urmtorul pas va fi taierea pensiilor speciale in cazul magistratilor, tot cu scopul de a determina plecari masive din sistem, urmate de colonizarea sistemului in forta cu procurori si judecatori agreati.Presedintele Klaus Iohannis crede, poate, ca si-a intarit si el cotrolul asupra SRI, unde a profitat de situatie pentru a opera schimbari la varf, dar nu vede padurea de copaci. Nu realizeaza, poate, cum Dragnea si PSD, dintre cele care ar trebui sa asigure echilibrul in stat. Ultima tinta este Curtea de Conturi, unde schimba legea ca sa poata trimite ingineri in functia de presedinte, dar este doar o ultima mutare dintr-un lung sir. Va reamintesc ca PSD a deschisstabilind ca sefia unui serviciui secret poate fi stabilita prin ordin de ministru (cazul DIPI) si fara sa mai treaca prin avizul presedintelui, la fel in cazul numirii presedintelui ANCOM. Tot majoritatea PSD a dezincriminat conflictul de interese fara ca presedintele Klaus Iohannis sa miste un deget pentru a intoarce legea in Parlament.Reactia institutionala si a opiniei publice la acestsunt cvasi-inexistente. Intr-un text exceptional intitulat “ Ce tara ne pregateste Liviu Dragnea. Primele tendinte ”, publicat pe data de 12 iulie, jurnalistul Liviu Avram atragea atentia “ca se schimbă din temelii fundamentele pe care se sprijinea până acum această ţară”.In fine, asaltul final se va da asupra justitiei. Nu vreau sa ma gandesc cum vor arata legile justitiei anuntate deja pentru sfarsitul lunii august de ministrul Tudorel Toader si cerute insistent de Liviu Dragnea si PSD. Iarfacuta marti seara la Antena 3 de Liviu Dragnea anunta determinarea liderului PSD de a calca totul in picioare pentru a-si subordona statul.In lupta anticoruptie deja nu se mai intampla mare lucru si nu este deloc clar de ce DNA, de pilda, nu mai primeste sesizari pe cazuri mari de coruptie. Curtea Constitutionala a scos serviciile secrete din circuit in ce priveste ancheta propriu-zisa, dar nu le-a oprit catusi de putinsau sa sesizeze parchetele cu cazuri de coruptie. Or, din moment ce coruptia a ramas mai departe in strategia de aparare drept vulnerabilitate la adresa sigurantei nationale, nimic nu justificaRepet, vorbim de cazurile de mare coruptie – de sase luni n-am prea vazut nici un dosar nou. N-as prea crede ca asta se intampla din cauza ca pesedistii nu fura.Statul roman a intrat in deriva si intr-unfara precedent. Am trait ca jurnalist epoca Nastase, cand intre 2000 si 2004 statul a fost capturat, colonizat si institutiile-cheie anihilate sau puse sub totala comanda politica. A fost nevoie de un deceniu dupa aceea pentru a restabili echilibrele in stat, iar astazi o luam de la capat.