​Cartelul anti-DNA. Schimbare majora de tactica in lupta cu Kovesi

In consecinta, au exportat atacurile la DNA sperand ca intr-o buna zi vor putea aplica justitiei lovitura de gratie fara sa mai riste noi interventii salvatoare din afara. Schimbarea de tactica s-a produs de ceva timp, dar actiunile au devenit tot mai vizibile in ultimele saptamani: audieri in Congres, consultanti americani platiti sa puna la indoiala actiunile justitiei, articole in presa occidentala, asa-zise rapoarte devastatoare despre mersul justitiei (unele au aparut, altele sunt inca pe teava), in fine, un intens lobby la vedere sau pe sub masa pentru a discredita la maxim lupta anticoruptie din Romania.Membrii cartelului (cunoscuti in mare, nici un nume surpriza) au cu totii de rezolvat o problema comuna: dosarele, in curs de ancheta sau trimise deja in judecata. Tehnica denigrarii se bazeaza pe manipularile vizibile si in tara: acuzatii lipsite de fundament, distorsionarea faptelor, minciuni amestecate cu adevaruri, generalizari sau exagerarea unor probleme reale. Unul din varfurile campaniei mediatice derulate in plan extern impotriva DNA este Alexander Adamescu, fiului omului de afaceri decedat la inceputul anului.Prins la Londra anul trecut in baza unui mandat european de arestare, Adamescu jr. se lupta sa convinga instantele britanice ca intreg sistemul judiciar romanesc functioneaza abuziv. Pentru a evita extradarea in Romania, Adamescu a pus in miscare un impresionant aparat de lobby vizibil in marile publicatii occidentale, cazul sau fiind prezentat in Der Spiegel sau The Telegraph. Numele sau a aparut si intr-un recent raport prezentat în faţa Comisiei pentru Securitate si Cooperare în Europa – US Comitetul Helsinki. Dar Adamescu nu lupta cu DNA si cu justitia din Romania de unul singur.Alti potenti oameni de afaceri cu bune conexiuni peste Ocean au pus in miscare o vasta operatiune de lobby cu scopul de a convinge decidentii de la Washington sa-si retraga sustinerea pentru DNA si Kovesi. Lor li s-a alaturat grupul Monaco, conform informatiilor obtinute de HotNews.ro, dar si lideri politici importanti.Toti acesti oameni pun la bataie foarte multi bani, de cele mai multe ori chiar banii proveniti din acte de coruptie. Cu acesti bani murdari vor sa murdareasca mai departe tot ce le pericliteaza libertatea si afacerile.Liderul PSD, Liviu Dragnea sau fostul presedinte, Traian Basescu, se numara printre marii beneficiari ai operatiunii, in caz ca va avea succes, iar campania isi atinge obiectivele. Exportand scandalurile, acuzatiile si atacurile impotriva DNA, cartelul spera ca oficialii de la Bruxelles sau Washington vor evita pe viitor sa se amestece intr-o afacere sulfuroasa, din care nu se mai intelege exact cine sunt baietii buni si cine sunt cei rai.Asadar, razboiul s-a sofisticat, iar in tara lucrurile s-au complicat si ele teribil. Curtea Constitutionala a devenit treptat principala arma de lupta a politicienilor, cu care au slabit deja puterile DNA. N-ar fi de mirare ca judecatorii CCR, intens curtati de liderul PSD, Liviu Dragnea, sa-si sporeasca puterile si sa devina instanta de control a sentitelor definitive din perspectiva respectarii Constitutiei, dupa cum au atras atentia avocata Elenina Nicut si ziarista Ioana Ene Dogioiu. Scandalul intern din DNA le vina manusa detractorilor institutiei. Ziarista Adriana Dutulescu a descris perfect cum si din ce motive a ajuns procurorul Doru Tulus vedeta mogulilor bulgari, speriati de perspectiva ca modelul romanesc de anticoruptie va trece intr-o buna zi Dunarea.Dintre cei care pana mai ieri aparau cauza justitiei, cativa au schimbat taberele din varii motive. Unii au devenit ei insisi subiectul investigatiilor. Altii, orbiti de orgolii profesionale sau de uri minore foarte personale, fac in mod deliberat sau din pura prostie jocurile borfasilor. Sustinatorii de ieri ai DNA transformati in adversarii lui Kovesi se mint singuri cand se vad in oglinda drept luptatori onesti pentru adevar. Adevarul trist este ca raman niste mari neadecvati, incapabili sa vada mizele mari. Macar faptul ca nu-i mai preia decat Antena 3, RTV si Andronic sa-i puna pe ganduri.Mai sunt cativa de buna credinta care isi consuma energia pentru a sublinia neajunsurile DNA, crezand ca astfel vor indrepta lucurile din mers inainte de a se ajunge la un dezastru. Nu fac decat sa lucreze si ei pentru cauza Cartelului. Probleme exista, dar in realitate ele nu au amploarea unui dezastru. Stau marturie sutele si miile de condamnari pe bune, care indica totusi un sistem pe ansamblu functional.Toate astea nu inseamna ca procurorii anticoruptie nu gresesc, ca nu s-au intamplat abuzuri sau ca sistemul a functionat tot timpul perfect. Nu inseamna nici ca DNA si Kovesi nu pot fi criticati, dimpotriva. Toate derapajele trebuie sanctionate punctual atunci cand ele se produc. Dar aici vorbim de dozaj, de pastrarea proportiilor si de luciditate. Daca nu intelegem ca borfasii s-au cartelizat si ca pregatesc asaltul final, ca au dus lupta cu justitia la un nivel superior, se cheama ca am pierdut deja ultima mare batalie inainte ca ea sa inceapa cu adevarat.PS: O veste, totusi, proasta pentru Cartel. In locul Victoriei Nuland tocmai a fost anuntat oficial Wess Mitchel, un foarte bun cunoscator al Romaniei. Greu de crezut ca va inghiti vreodata produsele lobby-ului romanesc, oricat de frumos ar fi ele impachetate de Cartel.