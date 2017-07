Afacerea Belina. Cum s-a expus Dragnea si cine l-a ajutat 

Pe Dragnea il gasim apoi la pescuit pe lacul Belina, de unde publica si poze prin martie 2017 impreuna cu premierul Grindeanu la prins stiuci. Mergand la Belina, locul sau preferat de pescuit din cate am aflat, liderul PSD se relaxa de fapt acasa, in familie, pe balta administrata de firma fiului sau, Trident 51 SRL pe care tot el i-o facuse cadou, in calitate de vicepremier.Firma fiului a renuntat la cesiune in februarie 2017, cam pe cand izbucneau protestele dupa ordonanta 13, dar nici iesirea din afacere nu s-a facut legal. Trident 51 nu putea sa intoarca cesiunea la Teldrum, ci la CJ Teleorman, administratorul baltii, iar Consiliul Judetean nu avea decat sa o scoata apoi la licitatie. Vezi mai jos anchetele HotNews.ro pe largArata cazul Belina a potential conflict de interese, miroase a abuz in serviciu? Trebuia investigat de procurori? Este nevoie de lamurirea cazului in justitie?Evident ca da, exista indicii rezonabile referitoare la comiterea unor infractiuni. DNA a anuntat astazi oficial ca a inceput urmarirea penala impotriva fostului presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, Gadea Adrian Ionut, si a fostului administrator al judetului, Mircea Dumitrescu, acuzati de abuz in serviciu. Conform procurorilor, contractele au fost incheiate pe o perioadă de 10 ani (la prețuri de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/lună și 3.988 lei/lună, toate fără TVA), “fără organizarea unei licitații și fără inițierea și parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de consiliu județean.”De notat ca ancheta nu a ajuns deocamdata la Liviu Dragnea, ci a inceput cu fostii sefi ai Consiliului Judetean. Acuzati de abuz in serviciu, acestia ar fi incalcat mai multe legi. La Dragnea, insa, este mai dificil de ajuns.Va intrebati totusi daca nu cumva suntem in fata unui evident conflict de interese? Vicepremierul a participat la adoptarea unui HG de care fiul sau si el personal beneficiaza din plin. HG-ul prin care Belina trece de la Apele Romane la CJ Teleorman a fost semnat de Ponta, dar contrasemnat de Dragnea si alti ministri. Asta il face participant la adoptarea deciziei. Definitia veche din Codul Penal stabileste ca este conflict de interese pur sange daca cinevala adoptarea unui act de care beneficiaza el sau rudele lui. Dar Parlamentul tocmai a dezincriminat conflictul de interese, iar din definitie a iesit fix situatia in care se afla Dragnea acum. Mai clar, a fost eliminata sintagma”, prin care a fost exclus din sfera ilicitului penal conflictul de interese săvârşit prin intermediul organismelor colegiale de decizie. (Vezi detalii aici Curtea Constitutionala a spus ca este in regula, respingand sesizarea opozitiei. Motivarea Curtii inca n-a fost publicata, insa imediat dupa aparitia motivarii in Monitorul Oficial, noua definitie a conflictului de interese merge la promulgare. Presedintele Iohannis poate intoarce legea in Parlament o singura data. Chiar si asa, legea are sanse sa intre in vigoare in toamna. Dragnea are prin urmare toate sansele sa scape si de o eventuala acuzatie de conflict de interese penal.Trafic de influenta? Doar daca vorbesc cei de la CJ Teleorman, Tel Drum sau din Guvern. Foarte putin probabil. Toti interpusi din aceasta afacere sulfuroasa prefera mai degraba sa mearga la puscarie decat sa-si tradeze binefacatorul.Acum vedem intr-o situatie concreta cat de rau au facut cel putin una din deciziile CCR adoptate in ultima vreme si cat de tare afecteaza ele lupta anticoruptie. Nu-i nevoie sa iei personal decizia pentru a fi in conflict de interese penal, dar poti participa bine-merci la luarea unei decizii care sa prejudicieze grav statul, de exemplu te face mai bogat cu un lac si o bucatica din Dunare. Nu mi-e foarte clar la acest stadiu al anchetei in ce masura deciziile CCR pe abuz in serviciu (e abuz doar daca se incalca legislatie primara, nu si secundara) si cea pe oportunitate si legalitate (nu mai poate fi anchetata adoptarea unui act normativ)In treacat fie spus, azi intelegem mai bine comportamentul tot mai agresiv al liderului PSD, amenintarile, tentativele de intimidare, declaratiile de razboi, in fine, asaltul tot mai agresiv impotriva lui Kovesi si DNA. Dragnea a aflat de saptamani bune ca DNA solicita acte de la CJ Teleorman, ca audiaza martori si suspecti, pe scurt, ca se strange latul. Acum se explica mai bine comportamentul lui Dragnea, disperarea lui de a schimba un guvern care, dupa scandalul ordonantei 13, nu mai parea dispus sa-i rezolve problemele din justitie.Afacerea Belina anchetata de DNA, alaturi ce celelalte doua cazuri in care procurorii au anuntat ca deruleaza anchete – Brazilia si Tel Drum – fac din Liviu Dragnea un politician extrem de periculos. Sunt pana cum trei noi anchete DNA care s-ar putea termina prost pentru liderul PSD. Din acest motiv, va fi dispus la orice. De data asta nu mai vorbim de cazuri minore, frauda la referendum sau angajari fictive, ci de afacerile familiei, de bani si avere. Va fi in stare de orice pentru a opri anchetele si justitia sa ajunga la el.