Ce are Soros cu Dragnea

In Ungaria vecina, Orban a declansat o furibunda campanie cu accente anti-semite impotriva lui Soros, acuzat ca impune in forta politica pro-refugiati a Uniunii Europene. Campania lui Orban a generat deja un imens scandal. Afisele cu Soros de pe strazile Budapestei amintesc de campaniile anti-semite din anii nazismului.Soros face un intens lobby la Bruxelles in favoarea refugiatilor si finanteaza ONG-uri active in Ungaria pentru a sustine politicile europene intr-o tara care a ridicat garduri si refuza cotele de refugiati. Actiunile miliardarului l-au scos din minti pe Orban.Acesta a mers pana intr-acolo incat a incercat sa-i inchida Universitatea Central Europena. De notat ca si guvernul Orban, la fel ca Trump, este de orientare conservatoare. Premierul maghiar si partidul sau FIDESZ au inventat conceptul democratiei iliberale, diametral opus celui promovat de ONG-urile lui Soros, care militeaza pentru o societate deschisa.Pana si israelienii au un dinte impotriva miliardarului american de origine evreiasca. Dar si acuzatiile lansate recent de guvernul lui Netanyahu impotriva lui Soros au in esenta o explicatie tot politica. Inainte de vizita lui Netanyahu la Budapesta, un purtator de cuvant al guvernului de dreapta a venit in sprijinul lui Orban declarand ca Soros este “o tinta legitima a criticilor, o amenintare”, ceea ce a scandalizat evreii din Ungaria si opozitia din Israel.Intre timp, unul din liderii Likud a anuntat ca intentioneaza sa promove o “lege Soros” pentru a-i impeidica pe cei care finanteaza organizatii anti-Israel. De notat ca dreapta l-a acuzat mereu pe Soros ca a marginalizat lobby-ul israelian la Washington in chestiunea Palestinei. (Vezi detalii in articolul A Soros plan, a marginalised Israel ). Insa adevarata motivatie a campaniei anti-Soros din Israel tine tot de ideologie.“A venit timpul sa lasam pe uscat organizatiile de stanga care submineaza guvernul, calomniaza Israelul si incearca sa-i violeze dreptul de a se apara. Trebuie sa le blocam sursele de finantare si in felul acesta sa-i oprim sa faca rau tarii”, a declarat Miki Zohar, unul din liderii Likud, citati de Jerusalem Post.

Putem trage concluzia din cele trei exemple de mai sus ca razboiul altora cu Soros este motivat in primul rand ideologic. ONG-urile miliardarului american sustin valorile societatii deschise (drepturile omului, minoritati etc) care se confunda deseori cu valorile stangii moderne. De aici si antipatia manifestata de orice lider conservator, cu tendinte autoritare, care vede in actiunile lui Soros o mana de ajutor data adversarului politic.Ce ne facem insa cu Liviu Dragnea? Liderul PSD i-a declarat si el razboi miliardarului american dar ii cam lipsesc motivele. In mod normal, ca lider de stanga ce se pretinde a fi, Dragnea ar trebui sa se regaseasca in ideile si valorile promovate de Soros. Cand a fost intrebat ce motive ar avea miliardarul Soros sa-l atace, Dragnea nu a putut raspunde exact: "Asta e o intrebare la care as vrea sa am raspuns. Nu stiu, dar ceva este. Sunt prea multe lucruri care se leaga".Dragnea este singurul lider care nu stie de ce se lupta cu Soros si nici de ce si-ar pierde vremea miliardarul american cu el. Repeta ce zic altii, dar nu intelege exact sensul cuvintelor reproduse. Un mic dar galagios papagal al planetei. Mai este singurul lider asa zis de stanga care nu prezinta nici cea mai mica legatura cu progresismul lui Soros, dimpotriva. Din toate punctele de vedere, stanga romaneasca arata pe dos decat oriunde in alta parte, se manifesta impotriva modernitatii, cu tendinte nationaliste si anti-occidentale. Abia daca o privim asa, lupta cu Soros are cumva sens.Are si nu prea, deoarece influenta organizatiilor sale in Romania s-a diminuat semnificativ in ultimii ani. Organizatiile miliardarului american si-au redus mult activitatea in comparatie cu anii 90, cand au contribuit in mod substantial la democratizarea Romaniei. Astazi, rolul sau in democratizarea Romaniei s-a cam incheiat, societatea civila s-a maturizat, organizat si a devenit constienta de forta ei.Nu sunt sigur ca Soros stie exact cine e Dragnea si nici nu vad de ce ar prezenta vreun interes. Nu stiu ca liderul PSD sa-si fi cotat la bursa afacerile cu porci, sa se fi pozitionat impotriva refugiatilor sau violeze drepturile minoritatilor (tocmai a negociat cu UDMR). Ce motive ar avea Soros sa mai deschida un front, cu un politician practic inexistent, abia iesit din granitele Teleormanului?Atacandu-l pe Soros, Dragnea a inventat un adversar, un tap ispasitor cum il numea Mircea Cartarescu. Exploatand din plin mitul dusmanului din exterior, liderul PSD dispune de o justificare pentru toate nenorocirile care i se intampla astazi. Daca tot a devenit vinovatul de serviciu al planetei, de ce nu l-ar chema si Dragnea pe Soros in ajutor? Liderul PSD vrea sa convinga publicul ca in spatele dezvaluirilor despre averea si afacerile lui stau interese oculte iar Strainul, care mai are si evreu-maghiar la origine, conspira zilnic pentru a-i darama guvernul. Dusmanul perfect!Nu e exclus ca Soros sa fi avut de-a lungul timpului interese financiare sau de alta natura in Romania. Cu toata imaginea de filantrop, este departe de a fi vreun sfant (vezi cinicul atac asupra lirei sterline care l-a facut celebru in toata lumea). Dar nu exista in acest moment nicio informatie, nici cel mai vag indiciu ca miliardarul american se impiedica in vreun fel de guvernul PSD sau de Liviu Dragnea personal.Spre deosebire de Trump, Orban sau Netanyahu, adica toti ceilalti adversari neimpacati ai miliardarului american, Dragnea are o singura mare problema. Nu reuseste sa explice cu subiect si predicat ce are unul ca Soros cu un biet crescator de porci din Teleorman, discret proprietar de terenuri agricole, balti, vile si domenii de vanatoare.