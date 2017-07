A scapat Kovesi de schimbare?

Ministrul are dispozitie vreo doua-trei luni sa se orienteze. Va temporiza ca de obicei totul pana cand se va lamuri care dintre cei doi conduce de fapt Romania sau va apasa pe acceleratie? Cu nasul sau fin, cauta deja sa ia urma puterii si evita orice pozitionare ferma. In plus, viata i s-a complicat dupa racirea relatiilor dintre Tudose si Dragnea; oare pe cine sa parieze?Pana atunci, Kovesi ramane in post.Ce va fi mai incolo e greu de anticipat acum. Intr-o tara normala, poate se lasa cu demisii la varf a doua zi. Dar in Romania, intr-o tara sub asediul borfasilor, nu se poate intampla asta. Cel care face o noua propunere de procuror sef ar fi, potrivit legii, ministrul justitiei.Ce credeti ca vor face PSD si ALDE daca sefia DNA se va elibera peste noapte? Ce tip de procuror vor incerca sa impuna Dragnea si Tariceanu? Cum va arata propunerea pe care o vor trimite la Cotroceni? Klaus Iohannis va putea respinge una, doua, trei propuneri, dar nu pe toate.Toti cei de buna credinta care o vor pe Kovesi plecata refuza sa vada pasul urmator, adica dezastrul iminent. Ce urmeaza? Cine executa urmatoarea mutare si ce va rezulta din ea? E chiar atat de greu de anticipat? Asta nu se prea intelege ca se intampla in cazul unei demisii poate justificate.Sigur, exista si posibilitatea ca din toamna majoritatea PSD si ALDE, plictisita sa tot astepte dupa Tudorel Toader, sa schimbe in Parlament legea de numire a procurorilor sefi si sa-l scoata pe seful statului din circuit, cum au procedat cu numirea seful serviciului secret de la Interne. Din acest motiv, criza interna din DNA trebuie inchisa rapid.Presedintele Iohannis a salvat-o pe termen scurt pe Kovesi, dar nu cred ca o va putea tine in brate pe termen lung daca scandalul ia amploare, daca apele nu se calmeaza in interiorul DNA si, mai important, daca institutia nu porneste din nou motoarele. Apoi, nici un partener extern nu va mai sari in apararea unei institutii in pragul imploziei.Sefa DNA a primit o gura de oxigen vitala intr-un moment dificil. Cu toate acestea, acuzatiile procurorilor Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga o lovesc in plin si pun in discutie modul in care Laura Codruta Kovesi conduce institutia.Cei doi vor continua probabil sa-si sustina cauza in mod public si n-ar fi exclus sa apara noi inregistrari. Insa nici demersul celor doi procurori, Tulus si Moraru, nu pare motivat doar de bune intentii si de dorinta lor de a salva institutia, asa cum pretind public. Amandoi par manati in lupta de cauze foarte personale.In tot acest timp, DNA va fi supusa unui control de fond din partea ministerului justitiei si de verificari efectuate de Inspectia Judiciara. Pana acum, nici un procuror nu s-a solidarizat cu acuzatorii lui Kovesi, insa este posibil ca unii sa astepte inspectia pentru a completa plangerile colegilor impotriva sefei lor.Este vital ca DNA, daca vrea sa nu ajunga o institutie irelevanta ca ANI, sa revina rapid la anchete mari, facute in mod profesionist si cat mai discret, sprijinite pe probe solide si pe acuzatii corect incadrate. Pe scurt, sa scoata dosare bine instrumentate pentru a castiga din nou increderea publicului. Alta sansa nu are.Altfel, nu vad cum si-ar putea duce Laura Codruta Kovesi al doilea mandat pana la capat. Si aici sunt de acord cu cei care spun ca pana la urma nu mandatul cuiva este important, ci viitorul unei institutii vitale.