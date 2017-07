Cand intra si Radio Romania Actualitati in UE si NATO?

Ce s-a intimplat, pe scurt: la emisiunea de marti seara "Agenda globala", minute bune am auzit stiri citite din studio, dar si o corespondenta generoasa din Moscova despre pozitia Rusiei si a Chinei legata de testul cu racheta balistica al Coreei de Nord. Plus pozitia Chinei despre globalizare, relatata la fel de generos. Am ascultat uimit materiale jurnalistice redactate in cel mai pur stil tovarasesc, de calda prietenie si apreciere fata de Rusia si China, care - asa cum ne transmitea corespondentul Radio Romania la Moscova - au cerut insistent SUA si Coreei de Sud "sa se abtina de la exercitii militare comune de anvergura". Nici o completare din redactie sau de la corespondentul din Moscova despre contextul real: un dictator absolut (Kim Jong Un), sprijinit politic de Rusia si China, ameninta Coreea de Sud, Japonia si SUA cu atacuri balistice. Nu. Cine asculta materialul avea impresia inversa. Zero context, zero filtru editorial.

A fost doar ultimul exemplu dintr-un sir extrem de lung. Am inceput sa fiu atent la modul in care Radio Romania Actualitati trateaza subiectele delicate de politica externa inca din 2014, de cind Rusia a anexat ilegal Crimeea si a declansat razboiul din estul Ucrainei. Am observat acelasi comportament: pozitiile Rusiei erau transmise fara nici un filtru, fara context, de corespondentul RRA la Moscova, Alexandru Beleavski, si difuzate de cele mai multe ori ca atare de redactia de la Bucuresti. Cine se informa de la Radio Romania Actualitati avea toate sansele sa afle ca Rusia e victima unei mari conspiratii occidentale, ca peninsula Crimeea s-a rupt singura de Ucraina, ca razboiul din estul Ucrainei e dus de oricine altcineva, numai de rusi nu.Aceeasi abordare in timpul crizei politico-sportive din 2016, cind Agentia Mondiala Anti-Doping a dezvaluit un program de stat, avizat de Kremlin, prin care performerii rusi erau dopati stiintific pentru a aduce cit mai multe medalii tarii. Corespondentele de la Moscova erau construite exclusiv pe pozitia Rusiei, simple redari ale liniilor de comunicare ale propagandei de stat.Saptamanile trecute, interviul dat de Putin regizorului american Oliver Stone a beneficiat de o ampla expunere la Radio Romania. Un interviu calificat aproape unanim de ziaristii occidentali ca fiind jenant din cauza lipsei oricarei pozitii critice a lui Stone la adresa liderului autocrat al Rusiei a fost prezentat in cateva stiri succesive de la Moscova.Senzatia pregnanta e ca nu Radio Romania Actualitati are un corespondent la Moscova, ci Moscova are un corespondent la Radio Romania Actualitati. Sa admitem ca ar putea fi delicat ca un ziarist strain sa emita pozitii critice sau macar obiective atunci cind e la Moscova, desi sint zeci de corespondenti straini care isi fac treaba onest. Dar chiar si asa, e de neinteles lipsa filtrelor din redactia bucuresteana, unde editorii si sefii stirilor ar trebui sa echilibreze informatia, macar pe temele importante.Comportamentul binevoitor al acestei institutii fata de Rusia a fost relevat si in 2014, cind, in plin razboi declansat de Moscova in Ucraina, Rusia a fost invitatul principal al tirgului de carte Gaudeamus, organizat de Radio Romania Actualitati.Vi se par coincidente?Uitati-va la prioritatile Radio Romania Actualitati cind e vorba de corespondenti in Europa si America de Nord. Moscova beneficiaza de o atentie sporita, cu un ziarist angajat pe post de corespondent. In SUA, radioul public nu-si permite decit o colaboratoare, aflata la virsta pensionarii, care trimite mult mai putine corespondente decit colegul din Rusia.La Bruxelles, sediul institutiilor UE si al NATO, Radio Romania nu are corespondent. Nici la Strasbourg, unde se afla sediul secundar al Parlamentului European.La Paris, Berlin si Londra, capitalele statelor europene cu care Romania are parteneriate strategice, radioul public are colaboratori temporari.Asa arata strategia de resurse umane a Radio Romania Actualitati. Cam ca in comunism, cind lumina venea de la Rasarit, iar NATO si UE erau dusmanii poporului.