Ce ascunde antisemitismul din Ungaria

Sub regimul FIDESZ – Viktor Orban Ungaria a devenit ţinta acuzaţiilor de antisemitism venite din toate direcţiile, de la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ungaria – MAZSIHISZ până la prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, Comitetul Evreiesc American – American Jewish Committee, secretarul de stat american Rex Tillerson sau presa internaţională. Tema a revenit în forţă pe agenda internaţională odată cu războiul declanşat de guvernul de la Budapesta împotriva miliardarului George Soros, interpretat în cheia antisemitismului de către organizaţiile evreieşti şi de Administraţia de la Washington, precum şi din cauza aprecierilor premierului Viktor Orban la adresa lui Miklos Horthy, aliatul naziştilor în timpul celui de-al doilea război mondial, pe care l-a numit „un om de stat strălucit”. Pe de altă parte, premierul Orban neagă acuzaţiile, condamnă antisemitismul şi afirmă că este un prieten al poporului evreu.

Acuzaţiile privind resurecţia antisemitismului în Ungaria or fi oare adevărate? La români există o vorbă: “Când doi îţi spun că eşti beat, du-te şi te culcă”. De ce asemenea acuzaţii nu se îndreaptă, să zicem, împotriva Cehiei, sau împotriva României? Dimpotrivă, ţara noastră a deţinut între martie 2016 – 2017 preşedinţia Alianței Internaționalei pentru Memoria Holocaustului (IHRA), iar American Jewish Committee i-a oferit şefului statului român distincţia “Light Unto the Nations”, cu ocazia vizitei la nivel înalt de la Washington, pe 5 iunie 2017.

10 din cei 13 laureaţi unguri ai premiului Nobel sunt evrei





Foto: Scriitorul Imre Kertesz (1929 – 2016), laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2002 a fost un supravieţuitor al Holocaustului. La vârsta de 14 ani a fost luat din casa părintească de la Budapesta şi dus la Auschwitz.

În Ungaria atitudinea faţă de evrei este ambivalentă. Pe de o parte şovinii unguri vituperează împotriva “conspiraţiei evreieşti” îndreptate împotriva Ungariei. Pe de altă parte, în Ungaria se aduce ca argument al superiorităţii acestei naţiuni cele 13 premii Nobel câştigate de unguri din 1905 şi până în 2004. Numai că zece dintre cei 13 laureaţii respectivi sunt evrei, printre care şi ultimul câştigător, Avram Hirshko, care a primit Premiul Nobel pentru chimie în 2004 sau penultimul, Imre Kertesz, care a câştigat în anul 2002 Premiul Nobel pentru Literatură, totodată un supravieţuitor al Holocaustului. Kertesz a fost deportat la Auschwitz la vârsta de 14 ani.

Ungaria se mai mândreşte şi cu savanţii atomişti unguri, care au creat bomba atomică în cadrul “Proiectului Manhattan” din SUA, în timpul celui de-al doilea război mondial. Dar şi aceştia sunt evrei, anume Edward Teller, părintele bombei cu hidrogen, John Von Neumann, Leo Szilard, Eugene Wigner, care a fost şi laureat al Premiului Nobel în 1963. Pe lângă aceştia au mai fost savantul Todor Karman, specialistul US Air Force şi NASA în aerodinamică, precum şi alţii.

Faptul că iluştrii savanţi enumeraţi mai sus sunt evrei este banal într-o Europă şi o Americă multiculturale. Evreii au creat în toate ţările unde au trăit. Iar identitatea oamenilor este adesea compusă de fapt din identităţii multiple şi suprapuse, sunt identităţi etnice, culturale, civice şi aşa mai departe. Bizară este doar atitudinea duală a şovinilor unguri faţă de compatrioţii lor evrei.

Ungaria are deja o problemă peste Ocean

Ungaria a beneficiat multă vreme de un puternic lobby în SUA, datorită emigraţiei ungureşti foarte active. În cele mai multe cazuri acest lobby promova punctele de vedere şovine şi iredentiste, sub masca apărării drepturilor minorităţilor din statele vecine Ungariei. Astfel, ca urmare a acţiunilor de promovare a lobby-ului ungaro-american, Ungaria trecea la sfârşitul anilor 80 drept un soi de avanpost al Occidentului în interiorul blocului sovietic, deşi situaţia era tocmai invers, Ungaria fiind un perfect satelit al Moscovei. Primul guvern post-comunist al Ungariei, Guvernul Jozsef Antall, al Forumului Democrat Maghiar era un guvern ultranaţionalist cu tendinţe iredentiste făţişe la adresa statelor vecine, şi din care făceau parte nişte indivizi de-a dreptul nazişti, cu vederi şovine, iredentiste şi antisemite, ca Sandor Csoori şi Istvan Csurka, dar lobby-ul unguresc de peste Ocean l-a făcut să treacă drept un exemplu de democraţie în Europa Centrală şi de Est şi un pionier al reformelor.

Ungaria are în prezent o problemă peste Ocean, din cauză că susţinătorii săi ungaro-americani de origine evreiască sunt sideraţi de atmosfera apăsătoare antisemită din Ungaria şi nu mai vor să ştie de “Patria Mamă”. Ba mai mult, unii dintre aceştia şi-au adus aminte că, de fapt, familiile lor emigrate în SUA sunt originare de prin Cluj sau Oradea, aşa că îi bate gândul să-şi redescopere originea românească, din moment ce sunt de baştină din Transilvania. Este vorba despre personalităţi recunoscute în SUA, oameni de afaceri influenţi, deţinători de branduri renumite, şi care s-au retras demonstrativ din comitetele şi asociaţiile ungaro-americane.

Congresmanul american, Tom Lantos (1928-2008), unicul supravieţuitor al Holocaustului membru în Congresul SUA, a fost un mare promotor al intereselor Ungariei după 1990. Numai că fiica sa, cunoscuta activistă Katrina Lantos Swett a devenit un adversar înverşunat al regimului Orban. A renunţat la o distincţie pe care o primise din partea Ungariei fiind indignată că aceeaşi distincţie a fost decernată şi ziaristului antisemit Zsolt Bayer, un apropiat al premierului Viktor Orban. Fiica lui Tom Lantos a declarat că “nu poate împărţi o distincţie cu un om care merită cenzură, nu onoruri, din cauza dezgustătoarelor sale articole şi discursuri”.

Relaţia Ungariei cu evreii ungaro-americani se deşiră din toate părţile. Viktor Orban a fost părăsit până şi de principalul său lobbyist care avea ca grup ţintă evreii din SUA. Este vorba despre Fellegi Tamas, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Orban, şi care prin intermediul unor fundaţii şi firme de consultanţă primise de la guvern sume foarte mari pentru activităţile de lobby în SUA în favoarea Ungariei. Probabil s-o fi săturat şi el să tot dea explicaţii despre antisemitismul din Ungaria. Fellegi a şi fost audiat la Comisia de politică externă a Camerei Reprezentanţilor din SUA cu privire la acest subiect.

Bad cop, good cop”. Antisemitismul nazist şi antisemitismul insidios

Ungaria este una dintre ţările europene unde există o populaţie evreiască mai numeroasă, de circa 100.000 persoane, majoritatea concentrate în Budapesta. Înainte de Holocaust în Ungaria circa 5% din populaţie era de origine evreiască. În timpul celui de-al doilea război mondial peste 420.000 de evrei unguri, dintre care 166.000 din Ardealul de Nord, ocupat de Ungaria horthystă cu sprijinul lui Hitler şi Mussolini, au fost duşi la Auschwitz unde şi-au găsit sfârşitul în camerele de gazare. Operaţiunea a fost îndeplintă de autorităţile ungureşti cu foarte mult zel. Până şi germanii le-au spus să mai încetinească ritmul deportărilor pentru că nu pot face faţă marelui număr de evrei sosiţi în lagăr. Versiunea Budapestei este că regimul aflat atunci la putere, al “Crucilor cu săgeţi”, nu era decât o marionetă a Reichului nazist, Ungaria neavând nicio responsabilitate privind Holocaustul. Comunităţile evreieşti resping cu indignare punctul de vedere al Budapestei, considerând că Ungaria refuză să-şi asume trecutul fascist şi genocidar din timpul celui de-al doilea război mondial.

În prezent, antisemitismul din Ungaria pare a fi de două feluri, cel direct, agresiv şi rasist al partidului Jobbik şi al unei galaxii de organizaţii de tip fascist, iar pe de altă parte antisemitismul insidios, mascat, care îşi clamează simpatia faţă de poporul evreu şi faţă de Statul Israel, însă neagă responsabilitatea Ungariei pentru Holocaust şi face cultul dictatorului Miklos Horthy, aliatul lui Hitler, precum şi cultul altor criminali de război antisemiţi. Avem aici de a face cu “poliţistul rău” şi “poliţistul bun”, sau “bad cop/good cop”.

Jobbik – antisemitismul grobian

Jobbik a şocat întreaga lume civilizată prin manifestările sale. De exemplu, unul dintre deputaţi acestui partid, al treilea ca număr de mandate din Parlamentul de la Budapesta, a cerut să se facă liste cu evreii din Parlament şi Guvern care şi-ar ascunde identitatea. După deputatul respectiv, pe nume Marton Gyongyosi, evreii ar reprezenta un risc de securitate pentru Ungaria.

Pe 4 mai 2013, în ajunul reuniunii anuale a Congresului Mondial Evreiesc , care în acel an s-a ţinut la Budapesta, Jobbik a organizat o manifestaţie de protest. Adresându-se mulţimii, Vona Gabor, liderul partidului, a spus:”Cuceritorii israelieni, aceşti investitori, să-şi caute altă ţară în lume pentru ei, Ungaria nu e de vânzare!”. De la aceeaşi tribună, deputatul Marton Gyongyosi a spus că „Ungaria a fost subjugată de sionism, a devenit o ţintă a colonizării în timp ce noi, populaţia băştinaşă, putem juca doar rolul de figuranţi”.

Foto: Miting de protest al Jobbick împotriva organizării la Budapesta a reuniunii Congresului Mondial Evreiesc, 4 mai 2013.

Foto: Copertă cu caracter antisemit al revistei “Barikad” a partidului Jobbick. Statuia ce străjuieşte Budapesta ţine în mână sfeşnicul mennorah, un obiect de cult iudaic. Pe copertă scrie: “Trezeşte-te Budapesta! Vrei asta?”. Poza este trucată. În realitate, personajul reprezentat de statuie, Sfântul Gellert, ţine în mână o cruce.

De ce s-a supărat Ronald Lauder pe Viktor Orban

De cealaltă parte, Ronald Lauder, preşedintele Congresului Mondial Evreiesc/World Jewish Congress/ WJC este foarte supărat pe regimul Orban, nu doar din cauza resurecţiei antisemitismului din Ungaria, ci şi pentru că Guvernul Viktor Orban i-a ruinat o mare afacere. Lauder, împreună cu Yoav Blum, un apropiat al premierului israelian Bibi Nettanyahu şi reprezentantul Partidului Likud în cadrul WJC au iniţiat proiectul „King City Casino”, văzut ca un Las Vegas al Ungariei, pe malul lacului Velence, la circa 40 minute de Budapesta. Investiţia totală urma să se ridice la aproximativ 1,1 miliarde dolari SUA şi investitorii se angajau să creeze 3.456 locuri de muncă. În primul an se estimau 5,1 milioane vizitatori care ar fi trebuit să aducă un profit de 147,4 milioane euro.

Proiectul, care presupunea şi un schimb de terenuri cu autorităţile maghiare a fost aprobat de Guvernul socialist Gyurcsanyi care a efectuat şi schimbul de terenuri. Însă după instalare, Guvernul Viktor Orban a anulat tranzacţia, împotriva căreia presa de dreapta, favorabilă guvernului, a dezlănţuit o campanie cu puternic iz antisemit, proiectul fiind numit „ocupaţie evreiască” sau „invazia evreiască de la lacul Velence” iar Yoav Blum a fost numit „criminal israelian”.

Úgy van az, ahogy Peresz mondta: felvásárolnak/”Este, după cum spunea (Shimon) Peres, o achiziţie”.

Foto: Caricatură cu caracter antisemit din kuruc.info, un site de dreapta, ilustrează articolul despre afacerea lui Ronald Lauder, articol intitulat „Magyarország zsidó gyarmatosításának állomásai/Colonizarea evreiască a Ungariei”.

Ronald Lauder: “Ungaria se află pe o cale periculoasă. Orban şi-a pierdut busola politică”

Foto: Articolul în facsimil publicat de Ronald Lauder în Suddeutsche Zeitung împotriva lui Viktor Orban

Ripostând la campania antisemită din presa de dreapta din Ungaria împotriva sa, Ronald Lauder a publicat în aprilie 2013 în ziarul german Sudddeutsche Zeitung din Germania un articol prin care îl acuză pe Viktor Orban că “şi-a pierdut busola politică”. Lauder a scris următoarele:

Ideologia lui Jobbik este aproape de cea nazistă, şi în declaraţiile lor publice unii dintre reprezentanţii partidului evocă deliberat memoria regimului pro-hitlerist din Ungaria din timpul războiului. …Ei chiar au chemat guvernul să alcătuiască liste cu evrei, o reminiscenţă a vremurilor întunecate de acum 70 de ani. Insultele la adresa evreilor şi romilor au devenit larg răspândite în ultimii ani. Această campanie de intimidare este dusă de “Noua Gardă Maghiară”, formaţiunea paramilitară a Jobbik, ce prezintă unele asemănări cu batalioanele de asalt SA ale Partidului Nazist. Paradele publice cu uniforme şi torţe ale acestor bandiţi răspândesc frica printre oameni şi mulţi se abţin să mai iasă pe stradă de teama de a nu fi insultaţi sau atacaţi. Premierul are datoria să protejeze toţi cetăţenii …De când Viktor Orban a câştigat al doilea mandat în 2010, Ungaria a făcut titluri în presa international ca fiind o ţară xenofobă şi din ce în ce mai antisemită …Au reapărut multe prejudecăţi împotriva minorităţilor…şi uneori aceste prejudecăţi se transformă în ură care se manifestă în public. Numărul declaraţiilor antisemite şi împotriva romilor a crescut dramatic în ultimii ani şi unele dintre acestea au fost făcute de importanţi membri ai partidului primului ministru şi guvernului său… …Primul ministru Orban şi-a pierdut busola politică. În pofida unei covârşitoare majorităţi parlamentare el se complace încă la extrema dreaptă a politicii ungare. Aceasta îi face pe aceşti oameni (extremiştii, n.n.) încă şi mai puternici. Ştiind că nimeni nu are voinţa să-I oprească, ei vor devein din ce în ce mai radicali. Următoarea Adunare Generală a WJC va avea loc la Budapesta ….Dimpotrivă, dacă guvernul nu se opune viguros urii împotriva minorităţilor, aceasta va fi încă şi mai mult înrădăcinată şi în final nu se va mai manifesta doar prin vorbe, ci şi prin fapte. Acesta este motivul pentru care Congresul Mondial Evreiesc îşi va tine Adunarea Generală la Budapesta, în luna mai. Vrem să transmitem un puternic semnal că Ungaria – căminul celei de-a treia mari comunităţi evreieşti din Uniunea Europeană – se află pe un drum periculos. Sunt întristat să văd că această frumoasă ţară este aşa de izolată pe plan international, dar sper totuşi că liderul acestei ţări îşi va regăsi busola politică şi va schimba cursul. Sper că o va face până nu va fi prea târziu.”

Antisemitismul din Ungaria poate fi selectiv

Evreul rus Semion Moghilevici este considerat de FBI „cel mai periculos mafiot din lume” şi „the boss of the bosses” al mafiei ruse din lumea întreagă, motiv pentru care a fost inclus pe lista FBI a celor mai căutaţi fugari, celebra „FBI ten most wanted fugitives”. În anii 1970 Moghilevici s-a îmbogăţit extorcându-i pe evreii sovietici care emigrau în SUA şi Israel şi erau nevoiţi să-şi înstrăineze bunurile. Moghilevici le prelua averile plătind preţuri derizorii şi nu putea derula această activitate fără sprijinul KGB. De fapt, mafia rusă în ansamblul său este o ecrescenţă a KGB.

În 1991 Moghilevici a devenit ungur. El s-a mutat la Budapesta într-o vilă fortificată de unde conducea afacerile mafiei ruse din toată lumea, Budapesta devenind astfel capitala mondială a mafiei ruse. Moghilevici s-a căsătorit cu unguroaica Katalina Papp cu care are trei copii şi a devenit cetăţean al Ungariei. Americanul Ronald Lauder, o personalitate internaţională, nu a reuşit să facă afaceri legale în Ungaria. Însă criminalul rus Moghilevici şi-a construit un adevărat imperiu financiar în Ungaria investind în mai multe întreprinderi, printre care „Army Co-OP”, care produce armament antiaerian.

Coloana a cincea rusească din Ungaria este Jobbik

Jobbik este denumirea prescurtată de la „Jobbik Magyarországért Mozgalom”, adică „Mişcarea pentru o Ungarie mai Bună”, în limba română. Partidul, condus de Vona Gabor, susţine alianţa Ungariei cu Rusia, ridicarea sancţiunilor aplicate Rusiei de către UE şi recunoaşterea anexării Crimeeii. Vona Gabor a efectuat mai multe deplasări la Moscova. Pentru el, America este produsul deformat al Europei şi UE este trădătoarea Europei, singura alternativă salvatoare fiind Rusia, care ar putea echilibra procesul de americanizare. De aceea, Jobbik susţine orice iniţiativă rusească, inclusiv anexarea Crimeei sau dezmembrarea Ucrainei, Ungaria urmând să anexeze şi ea Ucraina Subcarpatică, care a făcut în trecut parte din Imperiul Austro-Ungar. În cursul vizitei efectuate la Moscova în 2014, delegaţia Jobbik a cerut partidului „Rusia Unită” a lui Vladimir Putin să susţină autonomia ungurilor din Ucraina Transcarpatică, regiune unde se află şi Maramureşul istoric.