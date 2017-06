Revolutie neo-comunista in fiscalitate. Dragnea si Tudose risca sa arunce economia in aer

Totul s-a petrecut noaptea. Noaptea, ca hotii. Au schimbat programul de guvernare cel sfint, pentru nerespectarea caruia Dragnea si PSD il rasturnasera pe Grindeanu, si l-au inlocuit cu un program care prevede o revolutie fiscala.Nu intimplator leul se depreciaza puternic acum, iar Bursa de Valori Bucuresti scade accelerat.Iata citeva dintre schimbarile majore propuse pe neve de gasca Dragnea&Tudose:- introducerea impozitului pe venit (in 3 trepte) pentru firme, in locul impozitului pe profit- cvasi-nationalizarea pilonului 2 (privat) de pensii- introducerea din 2018 a impozitului pe venitul global pentru persoanele fizice, dublat de depunerea declaratiilor de patrimoniu (adica statul va sti averea fiecarui roman)- cresterea salariului minim la 2.000 de lei in 2018- inventarea taxei de solidaritate pentru romanii cu venituri peste 14.500 de lei- taxa suplimentara pentru produse nocive sanatatii (nu stim care sint acelea)- restringerea dreptului cetatenilor de a-si deschide firme daca au 2 insolvente la activ- impozit suplimentar de cel putin 20% asupra profiturilor obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania- Firmele vor fi obligate sa plateasca contributia pentru pensii si sanatate la nivelul salariului minim pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei cu timp partial de lucru si cei cu plata in acordPractic, guvernul PSD schimba din temelii politica fiscala a statului, renunta la cota unica si pune o presiune uriasa pe un ANAF oricum aproape nefunctional.Totul, pe fondul aplicarii din 2018 a noii legi a salarizarii bugetarilor, si ea cu un impact major asupra bugetului.Nu avem nici un studiu de impact pentru masurile care urmeaza sa fie luate in jumatate de an. Nu avem nici o estimare a efectelor asupra mediului de afaceri si asupra angajatilor.E o revolutie fiscala in orb ce dovedeste disperarea lui Dragnea, care vede ca pomenile electorale din programul initial de guvernare nu pot fi livrate. Si are nevoie de bani. Asa ca face experimente pe viu asupra mediului de afaceri.Programul fiscal al guvernului Tudose e un pericol public. Recunosc in multe dintre aceste masuri anti-piata ideile lui Florin Georgescu, cel care incercase sa i le vire pe git si premierului Ponta in 2012-2013. Ponta i-a rezistat atunci, Dragnea, disperat ca-i fuge guvernarea de sub picioare, i le aplica acum.Romania se duce in viteza spre un zid dur. Cred ca sintem in fata unui proiect iresponsabil cum nu am mai vazut din mandatul lui Tariceanu. Cine tace acum in fata abuzurilor lui Dragnea, e complice cu el. E timpul ca Opozitia si presedintele Iohannis sa-si aminteasca de ce au primit voturile cetatenilor.