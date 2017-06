​De ce a pierdut din nou Victor Ponta

Dupa esecul din noiembrie 2014 in fata lui Klaus Iohannis si pierderea functiei de prim-ministru un an mai tarziu, este al treilea mare rateu contabilizat intr-un interval relativ scurt de Victor Ponta. In iulie 2015 a demisionat din functia de presedinte al PSD, explicand ca nu va mai ocupa o functie in partid pana la rezolvarea problemelor din justitie. Era convins probabil ca puterea va ramane oricum la el in urmatorii ani cat timp ramane in functia de prim-ministru. Daca ar fi stiut ca peste cateva luni apare o lebada neagra care avea sa-l dea jos de la Guvern, cu siguranta ca Ponta nu i-ar fi cedat atat de usor locul lui Dragnea. Eternul numar doi din umbra lui Ponta a fost ales presedintele PSD pe 12 octombrie 2015, asadar cu numai trei saptamani inainte de tragedia de la Colectiv.Din acest moment, Dragnea si-a izolat treptat rivalul in partid, incat la alegerile generale din 2016 Ponta s-a vazut silit sa joace impreuna cu Ghita sceneta ruperii de partid pentru a-l determina pe noul lider PSD sa-i accepte candidatura la Parlament pe un loc eligibil. Dupa acest episod, Dragnea l-a marginalizat pe fostul premier, exclus total din viata partidului. Nu i-a oferit nici o functie dupa castigarea puterii, ci l-a tinut pe tusa cat mai departe de partid. Asa se explica setea lui Ponta de revansa. Convins in sinea lui ca popularitatea de care se bucura in partid este mai mare decat a lui Liviu Dragnea, a pandit momentul potrivit pentru a reveni la varf.Pe masura ce relatiile dintre Sorin Grindeanu si Liviu Dragnea s-au tot racit dupa ordonanta 13, Victor Ponta a inteles repede ca o alianta de conjuctura cu un premierul, politician slab si fara anvergura politica, il poate ajuta sa ia puterea din mainile liderului PSD. Din acest motiv s-a apropiat de Grindeanu si s-a aratat dispus sa-l ajute cu sfaturi, cu oameni si cu talentul sau real de politician. Ca unul care-si cunoaste bine partidul, Ponta a contat pe oportunismul pesedistilor (si al politicienilor in general), pe usurinta cu care pot fi cumparati pentru a trada, pe forta de convingere a celui care tine in mana biciul si zaharelul. Din toate aceste motive a lasat prudenta la o parte si a iesit in fata la razboi deschis dupa ce Dragnea a incercat intr-o prima faza sa-l determine pe Grindeanu sa plece singur sub presiunea demisiei in bloc a ministrilor.Mutarea lui Dragnea i-a dat ocazia lui Victor Ponta sa revina in guvern temporar ca sef al SGG iar din aceasta pozitie cheie i-a executat scurt liderului PSD toti oamenii importanti. A fost o demonstratie de forta menita sa convinga partidul ca puterea trece din nou in mainile lui. Pana in acest punct, fostul premier si-a calculat corect pasii. A procedat logic din punct de vedere tactic, insa orbit de razboiul sau punctual cu Dragnea n-a mai vazut intreg tabloul. Daca s-ar fi uitat de sus la tabla de sah, ar fi vazut de pilda ca presedintele Klaus Iohannis nu are nici un interes sa-l sprijine pe Sorin Grindeanu. De ce sa-si lege de picior bolovanul guvernarii, cand peste un an si jumatate va intra in campanie electorala? Cum sa se implice in salvarea unui guvern in care tocmai a intrat Victor Ponta, cel care in campania din 2014 a trecut toate liniile rosii posibile? Cum sa-l uite si cum sa-l ierte? S-ar fi facut, evident, de ras.Daca s-ar fi uitat asadar mai atent, ar fi realizat ca presedintele Klaus Iohannis are mai degraba motive sa nu-si doreasca coabitarea cu un guvern Grindeanu-Ponta. De ce l-ar fi relansat cu mana lui pe fostul premier in politica? La ce i-ar fi folosit un Victor Ponta cocotat din nou in fruntea PSD? Ar fi riscat sa se trezeasca in 2019 din nou cu el pe post de adversar la prezidentiale, dornic sa-si ia revansa dupa gafele majore care i-au suflat de sub nas in urma cu trei ani cea mai inalta functie in stat.Oricat am suci lucrurile, pentru Klaus Iohannis era mai avantajos sa pice Grindeanu-Ponta, decat sa piarda Liviu Dragnea. Daca premierul Grindeanu rezista in functie, cu totii l-ar fi asezat in bratele presedintelui Iohannis. Pesedistii si televiziunile il acuzau deja pe fata ca este omul sistemului. Iohannis se trezea astfel responsabil de un guvern care nu era a lui, in schimb deconta alaturi de el. In schimb, prin victoria lui Dragnea, intreaga raspundere pentru guvernare ramane in continuare la PSD si la liderul sau.Fix din acest motiv, nu cred ca sistemul de sub presedinte s-a agitat prea tare pentru a-l salva pe Grindeanu, oricat s-a speculat pe sustinerea extra-politica de care s-ar fi bucurat. Daca sistemul s-ar fi implicat mai departe in jocul politic din Parlament, poate ca astazi rezultatul arata putin diferit. Orbit de razboiul lui cu Dragnea, Ponta n-a mai vazut limpede pana la capat.In fine, mitul ruperii PSD s-a spulberat din nou. Grindeanu si Ponta au generat in plina criza impresia ca ridica un val de nemultumire interna. S-a spus atunci ca partidul se va rupe, ca au aparut premisele unor fracturi la varf si ca partidul nu va mai fi niciodata ce a fost. Poate au crezut si ei ca vor disloca filiale intregi, convingandu-le sa treaca in cele din urma de partea lor. In realitate, langa Ponta n-a ramas decat Banicioiu pana la capat. Toti ceilalti l-au lasat balta.S-a dovedit iarasi ca PSD functioneaza ca un monolit si ca-si urmeaza liderul pana la capat. Doar cand se asigura ca a pierdut cu totul puterea, abia cand ajunge un hoit politic nefolositor, il sfasie in bucatele mici si apoi il schimba din mers fara mari regrete. Pana atunci, haita alearga in spatele masculului alfa oricat de proasta ar fi directia in care ii conduce.Dragnea i-a transmis dupa vot lui Ponta ca nu-i mai vede un viitor in PSD. Dar in politica? Dupa fiasco-ul numit Partidul Romania Unita a lui Ghita, nu-i mai ramane decat sa incerce o constructie alaturi de Daniel Constantin. Ce viitor ar mai putea avea fostul premier in afara Marelui Partid?