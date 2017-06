Iohannis construieste afara, Dragnea darama in tara

Cu vasta lui experienta politica, fostul premier a sesizat corect: “În perspectiva alegerilor prezidenţiale, toţi actorii principali ai acestor evenimente se află în poziţie de inferioritate de imagine faţă de preşedintele Iohannis. În timp ce acesta transmite un mesaj de seriozitate - din perspectiva agendei întâlnirilor externe - liderii PSD sunt parte a unui conflict greu de înţeles şi acceptat de alegători”.Presedintele Iohannis s-a tinut departe de conflictul intern, dar tema l-a urmarit si in Germania, unde la conferinta de presa tinuta luni impreuna cu Angela Merkel a fost intrebat daca scandalul din tara nu incomodeaza Romania in relatiile sale externe. Seful statului a asigurat-o pe Merkel ca Romania este un stat solid si criza politica va fi depasita curand. La fel ca in Statele Unite, si in Germania presedintele Iohannis a jucat un fel de rol de mediator intre europeni si americani. Si la Washington, dar si la Berlin, seful statului a navigat abil pe teme complicate: Europa cu doua viteze, relatia cu Statele Unite, criza politica interna etc.In mod evident, interesul Germaniei pentru Romania are explicatii destul de simple. Am ramas ultima tara pe care se poate conta in Europa Centrala si de Est. Pana si copilul de suflet al nemtilor, Bulgaria, a cazut putin in dizgratie din cauza jocului duplicitar al Sofiei in relatiile cu Moscova. Pe restul tarilor din regiune, Ungaria, Polonia, Cehia, pur si simplu nu se mai poate conta. Romania a ramas, asadar, o insula pro-occidenta intr-o mare de tari cu tendinte izolationiste sau duplicitare, puternic atasata atat de americani, dar alaturi in UE de motorul franco-german.Mesajul repetat al cancelarului Angela Merkel in conferinta de presa in apararea statului de drept si a luptei impotriva coruptiei a insemnat ceva mai mult, in contextul crizei interne, decat simpla repetare a unui cliseu diplomatic. Cred ca Merkel a dorit sa sublinieze ca pentru Germania cele doua linii de actiune sunt importante pentru orice guvern va veni la Bucuresti in urmatoarele zile.Chiar daca nu a fost o tema de discutie pe agenda oficiala, Germania mai are un interes major ca Romania sa asigure o guvernare care sa joace pe cat posibil corect, dupa reguli. Este vorba de modul cum se vor cheltui sutele de milioane de euro, cei 2% din PIB destinati inzestrarii armatei. Cu doar cateva zile inainte de vizita lui Iohannis la Berlin, pe 15 iulie, gigantul Rheinmetall a acceptat sa infiinteze o compania mixta in care statul roman sa detina 50% pentru producerea de trasportoare blindate. HotNews.ro a scris in repetate randuri ca acest contract, la fel ca altele pe zona de inzestrare, s-au blocat din cauza liderului PSD, Liviu Dragnea, care ar fi sperat ca le poate utiliza ca moneda de schimb in negocierile cu paretnerii externi.De notat aici ca nu doar Germania e interesata de bugetul semnificativ al Romaniei destinat apararii: toti marii producatori de armament si tehnica militara din lume sunt cu ochii pe nevoile armatei romane si pe licitatiile lansate. In subteranele politicii si in lumea diplomatica se duc lupte incredibil de dure intre companii europene, americane si israeliene pentru miliardele de euro puse la bataie de Romania in urmatorii ani. Pentru asta, toti sunt interesati de competitie in conditii egale, in nici un caz de santajisti sau de guverne corupte si discretionare.Potriviti informatiilor HotNews.ro, increderea nemtilor in Dragnea si bunele lui intentii tinde spre zero. Desi contractul pare acum deblocat si aparent s-a facut un pas hotarat inainte, nemtii nu sunt deloc siguri in acest moment ca Armata Romana va cumpara in cele din urma vehiculele blindate produse de Rheinmetall in Romania. O decizie oficiala inca n-a fost luata, in ciuda faptului ca s-a infiintat compania mixta. Iar decizia va fi puternic influentata de viitorul Guvern, oricare va fi el.In concluzie, criza politica generata de Liviu Dragnea a picat cum nu se poate mai prost. In loc sa exploateze la maxim deschiderea oferita cei mai importanti parteneri externi, Statele Unite si Germania, PSD a aruncat tara intr-o criza politica fara precedent, a dezgropat demonii nationalismului si urii etnice intrand intr-o negociere ilegitima cu UDMR, chiar in ziua in care Klaus Iohannis prezenta tara noastra intr-un discurs tinut la Muzeul de Istorie din Berlin drept un exemplu in domeniul protectiei minoritatilor.PSD si Liviu Dragnea poarta in acest moment intreaga responsabilitate pentru sabotarea politicii externe si a intereselor Romaniei pe termen lung. Cum sa-ti darami propriul guvern dupa sase luni fara vreun motiv serios in afara unor calcule foarte personale de putere si de supravietuiere personala? Acest mod iresponsabil de a face politica trebuie oprit inainte ca ultima insula de stabilitate din Est sa se transforme singura instr-un stat mafiot condus strict de interesele particulare ale unor condamnati penal. Daca se ajunge aici, picam de pe harta. ​