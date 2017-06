Semnificatia votului din PNL: respingerea lui Iohannis

Ludovic Orban e un om apreciat in partid pentru disponibilitatea totala la dialog cu oamenii din teritoriu. Intotdeauna a avut telefonul deschis pentru primarii veniti in Bucuresti sa-si rezolve diverse probleme si care voiau apoi sa stea la o cafea cu un lider de la centru. Dar acelasi Orban nu s-a remarcat prin vreo realizare majora in cariera sa politica. Nici in campania electorala interna Ludovic Orban nu a avut vreun proiect care sa rupa norii, cu exceptia opozitiei fata de modul in care Busoi intelege sa faca politica.Votul covarsitor pentru Orban a fost insa o consecinta a resentimentelor la baza partidului fata de Klaus Iohannis. Presedintele e perceput in PNL drept omul care a impus doi presedinti rupti de baza partidului, cu rezultate catastrofale in alegeri. Mai cu seama in privinta Alinei Gorghiu, aleasa presedinte cu binecuvantarea Cotroceniului, dar fara justificare politica, resentimentele liberalilor vechi sunt evidente.HotNews.ro a scris inca de la alegerea Alinei Gorghiu ca presedinte ca acest drum e o fundatura: un lider artificial, care nu-si inspira oamenii, va sfarsi printr-un esec. Si au fost doua esecuri usturatoare: alegerile locale si cele parlamentare din 2016.Mandatul Alinei Gorghiu s-a mai remarcat printr-un esec, de data asta ideologic. PNL a initiat sau sprijinit cateva initiative complet opuse liberalismului si ideii de piata libera: atacuri la multinationale, la banci si la BNR. Toate, cu opozitie minima din partea lui Gorghiu si a lui Iohannis.La finalul mandatului Alinei Gorghiu, PNL arata ca un partid in deriva. Fara lideri, sfisiat de lupte interne, cu perspectiva unei lungi Opozitii.Nu e de mirare deci ca liberalii voiau altceva. Voiau unul de-al lor.Intrarea lui Busoi in competitia cu Orban a fost semnalul ca Iohannis va pierde. Busoi s-a impus in organizatia Bucuresti prin jocuri de culise si tradari, toate sub semnul complicitatii cu Iohannis. Busoi a sugerat in permanenta ca are sprijinul Cotroceniului, ca e trimisul lui Iohannis in partid. Iohannis nu a facut nimic sa se dezica de el, dimpotriva: e celebra imaginea in care Busoi s-a strecurat in poza linga Iohannis, cu mainile stranse slugarnic ca sa nu-l incomodeze pe presedinte.Nici nu mai conteaza daca Iohannis l-a sustinut pe Busoi sau doar l-a lasat sa-i paraziteze imaginea. Conteaza perceptia oamenilor din partid, convinsi ca Busoi e pariul lui Iohannis. De aici si votul furibund nu neaparat pentru Orban, cat impotriva lui Busoi. Adica impotriva lui Iohannis.Cum va evolua relatia Iohannis-PNL? Probabil ca va fi o raceala accentuata, nici unul nu se mai regaseste in politica celuilalt. Un moment de cotitura va fi decizia finala a judecatorilor in dosarul lui Orban, unde urmeaza apelul. Din acel moment vom sti mai bine ce urmeaza.De remarcat aici ca PNL a riscat enorm alegand un presedinte cu dosar de coruptie pe rol. Sigur ca Orban a fost achitat in prima instanta, dar riscul unei condamnari in apel exista; sunt multe cazuri similare. Or, cu un presedinte condamnat, PNL va arata exact ca PSD: nici o diferenta intre ele.Nu doar Orban e dovada ca agenda PNL e tot mai departata de cea reformista, pro-integritate. Si Busoi a simtit acest curent puternic in partid si a l-a ironizat grosier in discursul sau, vorbind de renuntarea la "refrenul anticoruptiei". Multor liberali le sta in gat, si asta se va vedea clar in urmatoarele luni.Inapoi la relatia cu presedintele: e probabil ca Iohannis sa se apropie din nou de liberali in vederea alegerilor prezidentiale din 2019. Presedintele va avea nevoie de un vehicul electoral, iar USR nu da semne ca devine o forta majora.Cit despre politica PNL sub Orban, cel mai probabil vom vedea impinsa agresiv agenda liderilor locali care l-au sprijinit masiv in campania interna. Cu un PSD slabit de lupte interne, cu un USR macinat de lupte ideologice, cu un Ciolos retras in turnul de fildes, liberalii au o sansa sa redevina o voce politica puternica. Sa vedem daca Orban are puterea sa se transforme dintr-un outsider intr-un lider real, sau va ramane doar cutia de rezonanta a baronilor locali.