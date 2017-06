Salvatorii democratiei si pucistii

parlamentarii PSD si ALDE vor ramane in analele Parlamentului. Dupa canoane gangsteresti, intr-o dupa amiaza mohorata de duminica, au pus in scena executarea deviationistilor din partid, mitraliati cu gloantele unei text nemilos. Tot cam asa trebuie sa fi aratat plenarele Partidului Comunist cu cateva decenii in urma. Singura diferenta majora este ca azi nu se lupta tabere ideologice diferite, nationalistii cu internationalistii, romanii cu moscovitii (desi ne amintim ca au existat ceva aluzii, Grindeanu l-a acuzat pe fata pe Dragnea ca face impreuna cu Valcov jocurile Rusiei), ci gasti interne din PSD.suspectat ca lucreaza pe ascuns sa-i ia locul si devenit nefolositor din cauza ezitarilor sale de a anihila justitia dupa esecul rasunator al OUG 13. De precizat ca fostul premierul Victor Ponta s-a aliat pur conjunctural cu un politician lipsit de charisma si slab din dorinta de a-si lua revansa in fata lui Liviu Dragnea, marele sau rival din partid. In jurul lui Grindeanu si Ponta s-a format un grupuscul obscur de sustinatori, cu intentii destul de neclare in privinta justitiei.Avem de-a face cu grade diferite de periculozitate, unii letali si irecuperabili, cum sunt Dragnea si baronii lui de suflet (Badalau, Stanescu), ceilalti cu potential letal major (Grindeanu cu OUG 13, Ponta cu asaltul din 2012 si sfidarea din 2014) dar utili in contextul dat. Pana una alta, sunt singurii care pot opri un dezastru iminent in conditiile in care opozitia nu exista iar presedintele Klaus Iohannis nu se amesteca.In ziua precedenta executiei, si-au dezarmat inamicul, decapitand demonstrativ doi ministri prin intermediul carora Dragnea exercita puterea: internele si fondurile europene. Altfel spus i-au luat din mana biciul si zaharelul. Ziua de vineri a fost unul din momentele de cotitura ale razboiului intern din PSD.de acolo sa publice ordinul de demitere a secretarului general al Guvernului, Sorin Grindeanu era mort. Cum sa-si convinga partidul sa-l darame pe Dragnea in Parlament din moment ce nu putea scapa de anonimul Busuioc din Guvern? In plus, daca nu-l inlocuia rapid pe seful SGG, era imposibil sa opereze celelalte schimbari menite sa-i slabeasca liderului PSD capacitatea de negociere cu baronii si cu parlamentarii.de sustinere din partea primarilor PSD, care l-a emotionat pana la lacrimi. Atmosfera aducea putin a revolutie, Grindeanu scanda la microfon “Nu va fie frica” intr-un fel care evoca in mintea multora continuarea din 89 “Ceausescu pica”. Cu aceste actiuni "spontane" de sustinere Grindeanu a dorit sa transmita activistilor PSD ca se bucura de sustinere la baza partidului, in randul primarilor, si sa aprinda cumva de jos in sus flacara revoltei impotriva dictaturii interne. O mica farsa, in fond, deoarece doar dizidentul Chirica de la Iasi a reusit sa agite cativa parlamentari, in rest tacere adanca.in cele cateva zile ramase pana la votul de miercuri din Parlament, dar sa nu uitam ca Grindeanu si Ponta au tarat in caftul de partid institutii guvernamentale. Cu experienta din 2012, cand a paralizat institutiile statului pentru a-l suspenda pe Traian Basescu de la Cotroceni, Ponta a stiut exact pe ce butoane sa apase pentru a-l torpila pe Dragnea. Evident ca toate acestea arata prost si e cam dificil de explicat afara de ce un guvern care si-a pierdut sustinerea politica nu pleaca. Noroc ca e foarte usor de inteles de ce nu e bine sa conduca tara Dragnea, Badalu, Stanescu si Olguta.de a se agata de putere a fost isteric si disproportionat. Ministrul de interne Carman Dan i-a acuzat de lovitura de stat iar ministrul dezvoltarii Sevil Shaideh i-a amenintat cu plangeri penale dupa ce au zburat-o acuzand-o ca impartea baronilor bani dupa bunul plac. In realitate, “pucistii” n-au urmarit altceva decat sa transfere din mana lui Dragnea in mainile lor cele mai puternice si eficiente instrumente de negociere cu parlamentarii PSD care vor vota miercuri la motiune. Cele doua instrumente sunt frica (internele) si banii (dezvoltarea regionala).Dar putem afirma ca PSD nu va mai fi ce a fost. In primul rand, indiferent de rezultat, tabara Ponta - Grindeanu va iesi castigata. Au obtinut maxima vizibilitate in partid si poate mai multi adepti cu ajutorul lui Dragnea, care i-a scos din izolare si marginalizare. Apoi, in PSD s-a spulberat deja mitul unitatii de monolit, imaginea de partid strans unit in jurul liderului. E devreme sa vorbim despre sciziuni si rupturi, deoarece pesedistii merg in haita dupa masculul alfa indiferent de numele lui, dar coeziunea interna a PSD a avut puternic de suferit in timpul acestei crize interne. Fisurile aparute sunt abia la inceput.pe usa deschisa chiar de pesedisti. Au vazut cum se macelaresc liderii fara scrupule intre ei, cum se folosesc de institutiile statului pentru a se demola reciproc, in fine, i-au vazut partidului o fata urata pe care nici o televiziune nu a mai putut sa o ascunda in aceste zile. S-a vazut PSD in toata splendoarea si nocivitatea lui cand liderii sai au decis sa-si verse matele pe stadion cu tribunele pline.Insa daca motiunea trece, Dragnea ajunge stapann peste toata tara iar influenta liderului PSD va creste enorm. Va fi vazut drept omul care a invins Sistemul. Daca Grindeanu si Ponta vor conduce mai departe Guvernul, n-avem mari motive de bucurie. Interesele celor doi se suprapun pana la un punct, daca vorbim de justitie, cu ale liderului PSD, cu singura diferenta ca inca nu par chiar atat de disperati.