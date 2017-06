Cine decide castigatorul in razboiul Dragnea – Grindeanu

Vezi aici detalii despre cum arata aritmetica parlamentara.

PSD si ALDE depun motiunea luni, ar urma sa fie votata undeva miercuri sau joi . Pana atunci cele doua tabere, Grindeanu si Ponta, vor duce batalia de convingere om cu om. Dragnea trebuie sa faca rost de 233 de voturi, dar nu poate conta integral pe voturile parlamentarilor PSD si ALDE. De acolo pot aparea suprize, astfel ca va avea nevoie de toate celelalte voturi posibile, in primul rand de la UDMR si minoritati. Cu cei cativa parlamentari, PMP este si el important intr-o batalie in care fiecare vot conteaza. Traian Basescu a dat deja un semn din care se intelege ca nu-l va sustine pe Dragnea. N-as conta insa prea mult pe asta.Prin urmare, devin cruciale voturile UDMR si ale minoritatilor. Liderii maghiari vor profita in mod previzibil pentru a obtine maxim din aceasta crizia politica din interiorul partidului de guvernamant. Un prim set de revendicari l-au facut deja cunoscut in proiectul de modificare a legii administratiei publice locale. Vor intra la guvernare? Asta e mai greu de crezut, situatia este fluida si nu vor risca o pozitionare atat de ferma. Pe mana cui vor juca? Iarasi e dificil de anticipat.Cu Dragnea au incheiat un acord de colaborare parlamentara, dar un vot impotriva lui Grindeanu ar echivala cu un act de ostilitate impotriva unui guvern cu sanse de a ramane in functie. Vor merge probabil pe mana celui care le ofera mai mult, vor juca si ei un fel de ruleta ruseasca. Daca maghiarii pica in tabara invinsilor, risca decuplarea totala de la resurse si ruperea oricaror punti cu puterea. Un glont in talpa. In tot cazul, voturile lor par decisive in batalia Dragnea – Grindeanu din Parlament.Nu cred ca Liviu Dragnea s-a gandit pana aici si pare sa fi mizat mereu pe faptul ca Sorin Grindeanu cedeaza si pleaca singur. Motiunea de cenzura o loterie din care poate iesi castigator sau perdant. Nu-si imagineaza nimeni ca daca pierde Dragnea preda partidul rivalilor sai, dar ii va fi dificil sa mai supravietuiasca in pozitia de lider prea mult. In plus, in PSD se vor naste premisele unei fracturi interne majore. In caz ca iese invingator, cu toata exluderea din PSD Grindeanu devine rapid un pol de putere, exact de ce se temea Dragnea in gura mare in ziua cand l-a instalat premier.Citeste si: