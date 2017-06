Cum s-a incheiat al doilea asalt asupra premierului Grindeanu si ce urmeaza

Ce poate face premierul? In primul rand, presimt ca nu se va grabi sa trimita demisiile la Cotroceni. Cum ar fi daca primele demisii expediate la Iohannis vor fi trei: Sevil, Olguta si Carmen? Cum vor reactiona baronii cand Grindeanu va lua pusculita si biciul din mana lui Dragnea? Vor mai ramane langa liderul PSD? Premierul mai are un interes sa traga de timp cu demisiile ministrilor. Cu cat o lungeste mai mult, cu atat are sansa sa-i intoarca pe unii din drum.Tineti cont ca presedintele Iohannis mai este in Romania doar azi si maine. Toata saptamana viitoare lipseste. Pleaca luni intr-o vizita oficiala de patru zile in Germania, unde se intalneste cu Merkel, apoi merge la Consiliul European de vara de la Bruxelles. De ce n-ar profita Grindeanu de absenta lunga a presedintelui pentru a castiga timp? De ce nu l-ar fierbe putin pe Dragnea, mai ales ce are la dispozitie 15 zile pentru a rezolva demisiile ministrilor? Deja le transmite pesedistilor incurajari sa ramana “de partea buna”.Daca Grindeanu trimite la Cotroceni demisie cu demisie are ocazia sa-si refaca trepatat echipa. Victor Ponta si Daniel Constantin sunt gata sa-i livreze oameni, plus ca se vor gasi destui in PSD care vor trece de partea premierului in ciuda amenintarilor cu excluderea. Pana la urma, Dragnea nu poate elimina din partid filiale intregi.In fata acestui scenariu, liderul PSD are doua optiuni: fie se resemneaza, fie depune in parlament o motiune de cenzura impotriva guvernului Grindeanu. Retragerea sprijinului politic votata miercuri in Comitetul Executiv National nu are nici o valoare din punct de vedere juridic. Nu produce nici un efect din punct de vedere constitutional. Chiar daca liderul PSD exclude din partid fiecare nou ministru pus de Grindeanu in guvern, tot nu rezolva nimic. Singurul mod de a darama propriul guvern si de a scapa de premier este motiunea de cenzura. Restul sunt artificii mediatice. Vorba lui Tudorel Toader: S-a prabusit doar pilonul politic, pilonul juridic inca tine Guvernul in picioare.Daca Sorin Grindeanu va ajunge insa in pozitia de a reface echipa guvernamentala, daca oamenii lui Dragnea zboara din noul Guvern iar painea si cutitul trec cu totul in mainile premierului, ma tem ca sansele liderului PSD de a-si tranti propriul guvern prin motiune de cenzura scad dramatic spre zero. Se vor gasi destui parlamentari PSD si ALDE gata sa-l salveze pe Grindeanu pentru bani, sinecuri sau alte beneficii pe care premierul le poate imparti. Dragnea nu mai are nimic de oferit, in afara de vorbe si de o perspectiva personala cam sumbra.Premierul Grindeanu poate supravietui exact cum a facut-o premierul Tariceanu in 2007, in ciuda incercarilor presedintelui Traian Basescu de a-l convinge sa demisioneze pentru a organiza anticipate. Or, tocmai Tariceanu ii reproseaza azi lui Grindeanu ca se agata de putere, el care a supravietuit doi ani conducand un Guvern minoritar de 20% si cu sustinerea tacita a opozitiei reprezentata pe atunci de PSD. Ce ce n-ar proceda exact la fel Grindeanu?In fine, prin riposta dura de miercuri seara, premierul Grindeanu se rupe complet de Liviu Dragnea, acuzat pe fata ca vrea toata puterea pentru a o exercita in interes propriu. Este prima demonstratie de forta in fata liderului PSD si primul gest de autoritate. De vazut cum va fi perceput in interiorul PSD. De acum, nu mai exista cale de intoarcere. Unul dintre cei doi va pierde urat. In acest moment seful guvernului pare sa fie intr-un usor avantaj. Mecanismele legale sunt de partea lui. Presedintele Klaus Iohannis - omul cheie in aceasta criza politica - nu are nici un interes sa-l obstructioneze sau sa intre in jocul lui Dragnea. Drept dovada, Administratia Prezidentiala a invitat practic PSD joi, prin purtatorul de cuvant, sa-si dea jos premierul prin motiune de cenzura daca doreste, altfel premierul este bine-merci in functie.Poza serii de miercuri, 14 iunie 2017, va intra in antologia prostiei politice romanesti. Dragnea si Tariceanu, doi lideri de partid cam negri la fata anunta o tara intreaga, de buna voie si nesiliti de nimeni, ca au pus cu mana lor un guvern de incompetenti, de ratati, de netrebnici si de impotenti care nu pot fi lasati sa ruineze tara. Evaluarea partidului de guvernamant (atentie, nu a opozitiei) arata ca in primele sase luni, o echipa de habarnisti instalata de Palatul Victoria ne-au distrus sansa la o viata mai buna, au dat cu piciorul in galetile cu lapte si miere promise in campanie.Prin urmare, liderii PSD si ALDE, care au castigat alegerile cu un scor zdrobitor, solicita dupa sase luni propriului guvern sa plece intr-un cor de huiduieli si acuzatii ca nu respecta textul sacru al programului de guvernare. Fabulos, unic, speechless. Dispret total fata de alegatori, un afront continuu la bunul simt, bataie de joc fata de propriul partid tratat ca o armata de slugi proaste.Nici macar alegatorii nepretentiosi n-au cum sa inghita prea usor gogosile servite in aceste zile de Dragnea si Tariceanu, pana si ei au ocazia sa se lamureasca acum ca au fost pur si simplu trasi pe sfoara de o adunatura de borfasi disperati sa-si salveze pielea.