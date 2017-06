Primul asalt al lui Dragnea impotriva propriului Guvern. Grindeanu rezista :)

De remarcat insistenta primarului general Gabriela Firea in a ataca guvernul Grindeanu. Din punct de vedere politic e o miscare riscanta. Daca Grindeanu supravietuieste, primarul Firea va avea un mandat dinamitat permanent de la Palatul Victoria, in detrimentul bucurestenilor.

Premierul ar fi refuzat pana cum de trei ori sa-si dea demisia, spre disperarea liderului PSD. Ar fi fost cea mai simpla varianta de a scapa de Grindeanu, convingandu-l cumva sa plece de buna voie. In incercarea de a-l determina sa renunte, am vazut aruncate in lupta cele mai urate metode: amenintari cu dezvaluri despre viata privata, acuzatii ca nu mai respecta programul de guvernare sau ca ar fi omul serviciilor, drept dovada Antena 3 a prezentat miercuri o lista a consilierilor “infiltrati”. Toate aceste pseudo-motive de inlocuire a guvernului sunt praf in ochi.Adevaratul motiv pentru care Liviu Dragnea vrea sa schimbe premierul si mai multi oameni din Guvern este, in mod evident, unul si acelasi, valabil din februarie incoace. Liderul PSD si mai multi baroni din partid au de rezolvat niste probleme cu justitia. Premierul Grindeanu refuza sa-i mai ajute dupa ce ordonanta 13 a declansat cele mai mari proteste din Romania dupa 89. Ministerul justitiei, Tudorel Toader, a temperat modificarea legilor justitiei iar Guvernul a refuzat sa mai legifereze cu mana lui in interesul borfasilor. Grindeanu a lasat in seama Parlamentului distrugerea sistemului de justitie, numai ca acolo lucrurile se misca prea incet.Aceasta este singura explicatie valabila a crizei politice iscata din senin. Nici opozitia n-a atacat mai dur guvernul Grindeanu decat au facut-o singuri pesedistii ajutati de ciomagarii lor din presa in ultimele zile. Dragnea nu mai are nimic de pierdutN-ar fi exclus sa forteze nota si maine in sedinta PSD, insa asa cum am explicat deja nu prea cum sa-l dea jos pe Grindeanu daca premierul refuza sa demisioneze. Demisia in bloc a ministrilor nu rezolva nimic, motiunea de cenzura impotriva propriului guvern risca sa nu treaca, pe langa ridicolul absolut al demersului, iar cooptarea UDMR la guvernare nu prea are sanse in acest moment.Daca Dragnea reuseste totusi sa-l dea miercuri jos pe Grindeanu, va castiga si mai multa putere si autoritate in interiorul partidului. Ar fi o victorie simbolica nu doar impotriva unui potential rival, ci impotriva unui intreg sistem acuzat ca s-a incolonat in spatele premierului. Daca asaltul impotriva premierului esueaza total, Dragnea va avea o problema. Grindeanu va fi perceput mai puternic decat este in realitate, iar in PSD apar premisele sciziunii. Ar fi cam devreme sa ne hazardam acum, sa vedem cum vor evolua lucrurile de maine incolo, insa totul arata ca Dragnea se indreapta in viteza cu capul spre zid.In treacat fie spus, incercarea lui Ion Iliescu de a scapa de Adrian Nastase prin 2003, cand isi luase cam mult avand in partid si intrase in conflict aproape deschis cu Cotroceniul, pare inofensiva cu ce face Dragnea azi. Nastase s-a baricadat in Guvern cateva zile pana a trecut pericolul si cam asta a fost.In fine, ar mai fi ceva de notat. Inca o mare minciuna a PSD crapa sub ochii nostri: vom pune capat scandalului politic, va aducem liniste, pace si o guvernare eficienta. Iata ca astazi nu-i deranjeaza nimeni, presedintele Iohannis s-a extras din orice jocuri interne, opozitia este praf si nimeni nu impiedica PSD sa lucreze pentru tara. Numai ca scandalul e in toi, in loc de armonia promisa PSD ofera publicului spectacolul unui macel intern care se rezuma la eterna dorinta a baronilor si penalilor din partid de a manevra guvernarea in interesul lor.