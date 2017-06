​Ce cistiga Romania dupa vizita lui Iohannis la Trump

Mesajul de solidaritate al administratiei Trump cu lupta anticoruptie s-a amplificat pas cu pas in cele cinci zile ale vizitei lui Iohannis. A fost un crescendo clar: mesajele de la dezbatete organizata de influenta fundatie conservatoare Heritage Foundation, mesajele congresmenilor, mesajul secretarului de stat Rex Tillerson, toate au culminat cu mesajele puternice ale lui Trump din discurs, dar si din raspunsul la intrebarile ziaristilor."Stim tot ce se petrece", a spus la un moment dat Trump cind l-am intrebat despre piedicile in calea luptei anticoruptie. Extrem de relevant, pentru ca e mesajul unei intregi administratii, arata ca institutiile statului american investesc energie in sustinerea acestei cauze.Asta e o veste cu adevarat proasta pentru coruptii care sperau ca noul presedinte american va abandona Romania. Nu doar ca nu o abandoneaza, dar mesajele date arata o intarire a parteneriatului strategic.Trump a promis solidaritate cu orice Aliat NATO supus unei agresiuni militare si a vorbit despre stringerea legaturilor comerciale, militare si culturale cu Romania. A batut multa moneda pe faptul ca Romania a alocat 2% din PIB cheltuielilor de aparare, dind-o exemplu de bune practici.Iohannis a plusat: a ridicat miza cind a vorbit apasat in conferinta de presa despre UE si importanta unei legaturi solide intre Europa si SUA. Iohannis a insistat pe acest mesaj, desi era evident ca nu e o tema confortabila pentru Trump, atacat din plin in ultimele saptamini de liderii europeni.Insistenta lui Iohannis e un semn clar ca presedintele isi doreste un rol de pod intre SUA si UE, un broker de ocazie intre cele doua mari blocuri aflate momentan intr-o relatie glaciala. Sa vedem daca poate atinge aceasta miza. Deocamdata avem confirmarea ca Iohannis se va intilni in doua saptamini cu Angela Merkel si Emmanuel Macron, liderii celor doua tari care formeaza motorul UE.Revin la Trump. Cel mai mare cistig pentru Romania e ancorarea si mai puternica in relatia cu SUA. Stiu ca Iohannis a cerut-o, acum avem certitudinea ca Trump a acceptat cererea. Diplomatii si militarii din jurul lui Trump, dar si politicienii republicani au ajutat enorm. Ei l-au convins pe presedintele american ca Romania e o carte solida.Iohannis se intoarce acasa cu o mare victorie simbolica. Il asteapta insa un Liviu Dragnea dispus sa arda totul in jur doar ca sa-si scape pielea. Exponentul cel mai puternic al coruptilor din politica, Dragnea va face totul pentru a-l impiedica pe Iohannis. Dragnea e capabil chiar sa-si arunce in aer propriul guvern. Sa vedem cum va gestiona presedintele capitalul simbolic major cu care a revenit din SUA.