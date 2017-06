Cum vrea sa scape Dragnea de Grindeanu. De ce nu o poate face usor

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca evaluarea ministrilor din cabinetul Grindeanu va fi gata duminica, la capatul unei saptamani in care si-a subminat propriul guvern printr-o serie de atacuri mediatice concertate, in special la Antena 3. Din informatiile HotNews.ro, prima optiune a lui Dragnea in incercarea de a-l schimba pe Grindeanu este demisia cat mai multor ministri din guvern. In caz ca asa nu merge, liderul PSD mai are doua variante la indemana: o motiune de cenzura initiata impotriva propriului guvern sau cooptarea UDMR la guvernare. De ce toate trei variantele sunt cam dificil de aplicat? Asaltul la premierul Grindeanu ar urma sa fie dat saptamana viitoare, miercuri.Tot vineri, Dragnea si-a amintit ca din intamplare ca ministrii si-au depus demisiile in alb pe la inceputul mandatului, dar a precizat ca nu va uza de ele. Atunci, de ce le-a mai evocat? O posibila explicatie ar fi ca Dragnea nu prea gaseste ministri dispusi sa plece cand vrea el si in nici un caz atat de multi cat se genereze o criza guvernamentala. Aluzia la demisiile in alb poate insemna un mesaj de genul: daca nu plecati de bunavoie, am demisiile voastre in buzunar si va zbor eu.Daca totusi gaseste doi – trei fideli gata sa se arunce in cap de pe minister la semnul marelui lider, vestea oarecum proasta este ca asta nu inseamna absolut nimic. Toate informatiile obtinute de HotNews.ro spun ca Sorin Grindeanu ar fi gata sa-i inlocuiasca in secunda doi cu alti pesedisti, foarte posibil cu oamenii lui Ponta, aliatul sau de conjunctura impotriva dusmanului comun din PSD. In acest caz, demisiile nu vor avea nici un efect. Vom avea de-a face cu o simpla remaniere, guvernarea isi vede de treaba iar premierul Grindeanu isi pastreaza functia.Din cate se pare, Liviu Dragnea gaseste greu nu doar ministri - kamikaze, ci si un inlocuitor de prim-ministru. Aud ca pesedistii nu se prea inghesuie sa-i ia la o adica locul lui Grindeanu. Fie se tem ca vor fi calcati in picioare de sistem, fie nu s-au decis pe mana cui sa joace pe termen lung. Apoi, dupa tot tambalaul din februarie, cine mai accepta sa joace rolul de marioneta gata sa raspunda la orice comenzi, sa semneze orori sau ordonante scandaloase cu dedicatie pentru borfasi, luand toate riscurile asupra ei?Unde s-a mai pomenit ca un partid sa-si darame propriul guvern in Parlament la numai o jumatate de an de la instalare? Degeaba incearca Dragnea sa momeasca opozitia, or fi PNL si USR praf dar nu si-au pierdut complet mintile.Sigur, liderul PSD poate forta o poveste cu guvernul Grindeau care a incalcat textele sacre ale programului de guvernare. Mai poate incerca sa-i ridice in cap sindicate, televiziuni, sa-i scoata pe nas esecuri reale sau imaginare. Dar in final, nota de plata ajunge tot la partid si la Dragnea. El s-a erijat tot timpul in adevaratul conducator ai tarii, el sa raspunda. Acum nu se mai poate deroba de raspundere, facand pe analistul unei guvernari cu care pana acum a avut grija sa se identifice suta la suta.O motiune de cenzura impotriva propriului guvern, pe langa ridicolul absolut al demersului, mai comporta un risc major. Cine-i garanteaza lui Dragnea ca majoritatea PSD- ALDE va vota in bloc impotriva guverului Grindeanu? Parlamentarii sunt creaturi oportuniste, cu tradarea in sange si in general usor de cumparat cu putin.Din pozitia de premier care imparte resurse, functii si alte beneficii ale guvernarii nu i-ar fi chiar imposibil lui Grindeanu sa-si securizeze cateva zeci de voturi pentru a supravietui unei motiuni. Daca atacul prin motiune esueaza, Dragnea se poate intoarce a doua zi pe lacul Belina la prins stiuci, dar de data asta singur. E tot ce-i mai ramane de facut in viata. Cariera lui la varful PSD se incheie a doua zi.Liviu Dragnea a admis vineri pentru prima data public ca nu exclude invitarea UDMR la guvernare, dupa ce s-a chinuit luni de zile sa nege acest scenariu.Adevarul este ca ideea a aparut inca din luna februarie si de atunci Dragnea tatoneaza UDMR in mod constant.Am scris in premiera in data de 7 martie ca Liviu Dragnea a invitat UDMR la guverare si am explicat inca de atunci mizele mutarii: “Daca PSD reuseste sa convinga UDMR sa intre la guvernare, noul cabinet va trebui sa treaca prin Parlament deoarece se schimba culoarea politica a majoritatii. Or, printr-o astfel de miscare Dragnea ar putea pune in discutie mai multe posturi de ministri, inclusiv a premierului Grindeanu, daca doreste sa o faca. Or, relatiile dintre cei doi s-au racit considerabil dupa anularea ordonantei 13 in mod unilateral.”Exact aceste ratiuni il determina azi pe Dragnea sa vorbeasca deschis despre scenariul invitarii UDMR la putere, dar sunt putine sanse ca liderii maghiari sa accepte pentru moment. Dupa ordonanta 13, comunitatea maghiara respinge si mai virulent ideea intrarii UDMR alaturi de PSD in Guvern. Daca inainte oricum gradul de favorabilitate era mic (undeva la 30%), intre timp acesta s-a prabusit la jumatate.Oricat si-ar dori reconectarea la resurse, liderii maghiari nu pot ignora realitatea din sondaje, care le arata ca maghiarii resping masiv orice alaturare de un PSD considerat simbolul coruptiei.Apoi, greu de imaginat cum va gestiona un partid nationalist ca PSD si cu destule iesiri anti-maghiare anul 2018 cu UDMR parte din guvern. Cine le va garanta maghiarilor ca nu vor fi transformati din nou in mod cinic in tap ispasitori pentru toate relele guvernarii?In fine, liderii maghiari ezita si din cauza ca nu vor sa fie perceputi ca intra in coliziune cu presedintele Iohannis, votat in Harghita si Covasna cu peste 80%. Apoi, insusi presedintele Iohannis cred ca va deveni tot mai atent cu minoritatea maghiara, lasata cumva de izbeliste dupa instalarea sa la Cotroceni.Toate aceste argumente fac dificila si varianta schimbarii culorii politice a guvernului, astfel incat Dragnea sa aduca guvernul in fata Paralmentului pentru un nou vot de investitura.Cam acestea sunt piedicile majore intampinate de Liviu Dragnea in incercarile sale tot mai disperate de a-l inlocui pe Sorin Grindeanu din functia de premier. Daca mai puneti la socoteala si interesul partenerilor externi ca Romania sa ramana un partener predictibil si sa aiba o guvernare stabila, vom intelege ca misiunea lui Dragnea pare aproape imposibila. Asta nu inseamna ca nu se va stradui in continuare, deoarece nu mai are nimic de pierdut. Apropierea deznodamantului in cel de-al doilea dosar il face extrem de periculos. Insa ceva imi spune ca pana si baronii s-au cam plictisit de tromboanele unui lider care a incercat mereu sa-si negocieze libertatea doar in nume personal, fara sa-i pese o secunda de soarta partidului.PS: Mai exista evident si a patra varianta, incercarea de a-l determina pe Sorin Grindeanu sa plece de buna voie. Nu vad insa de ce ar accepta premierul sa demisioneze doar pentru ca asa vrea Liviu Dragnea.