Iubirea lui Dragnea

In consecinta, liderul PSD a ridicat o presiune mediatica pe Grindeanu prin cateva site-uri si televiziuni prietene in speranta ca Grindeanu va pleca singur. A pus-o pe Gabriela Firea sa-i traga cateva posete zdravene in cap. Primarul Capitalei s-a plans ca Guvernul Grindeanu se poarta mai rau decat tehnocratii cu ea.Ironia sortii, cel care s-a opus trecerii centurii de la transporturi la primarie n-a fost, cum ar crede Firea, premierul Grindeanu, ci insusi Dragnea, pentru a nu-i creste si mai mult profilul politic. Aici cred ca primarita s-a cam grabit sa-si arate loialitatea fata de un sef de partid cam fara scrupule. Dragnea a umilit-o crunt pe Firea la formarea Guvernului, cand a scos-o afara din birou in bataie de joc.Pe tot parcursul zilei de marti, acuzatia repetata la nesfarsit in special la Antena 3 a fost ca premierul Grindeanu nu mai respecta programul de guvernare. Din acest motiv, ar urma sa fie schimbat fie prin demisia in bloc a mai multor ministri, fie printr-o motiune de cenzura initiata de PSD impotriva propriului Guvern. Un reporter al Antenei 3 l-a atacat chiar pe Grindeanu cu intrebarea “de ce nu mai respectati programul de guvernare?” repetata de doua ori. Premierul si-a rotit ochii in jurul microfonului, dar n-a articulat nici un raspuns. Insistenta intrebarii venea tot din preplinul iubirii lui Dragnea.In fine, cel care a pierdut spre sfarsitul zilei a fost tot liderul PSD. Pe de-o parte, legea salarizarii s-a intors impotriva lui si Olgutei Vasilescu. Numerosi bugetari tipa nemultumiti, ameninta cu greve si proteste. Dragnea s-a vazut silit sa nege o evidenta, si anume ca aplicarea unor cresteri salariale a fost amanata. In fine, miercuri, la votul final din Parlament, atat premierul Grindeanu cat si ministrul de finante au lipsit, spre nemultumirea liderului PSD, lasat cu toate problemele legii salarizarii in brate. A fost, daca vreti, felul premierului Grindeanu de a-i intoarce gesturile de tandrete.Tot marti, Dragnea a mai inregistrat o semi-infrangere la Curtea Constitutionala, care a respins sesizarea fostei sotii Bombonica pe abuz in serviciu. Admiterea sesizarii ar fi echivalat cu dezincriminarea unuia din capetele de acuzare din dosarul in care risca o noua condamnare. Liderul PSD a prezentat decizia CCR drept o solutie foarte buna, dar asa cum ne-am inteles, cititi si aceasta declaratie invers. Procesul lui merge implacabil inainte si doar Parlamentul, care intra in vacanta peste trei saptamani, l-ar mai putea salva (aproape imposibil intr-un timp atat de scurt).Greu de crezut ca premierul Grindeanu va demisiona de buna voie. Din toate informatiile disponbile, a dezvoltat o buna relatie cu presedintele. Klaus Iohannis nu are nici un motiv sa-i faca jocurile lui Dragnea. Sa nu uitam apoi ca liderul PSD, chiar daca reuseste sa-l doboare cumva pe Grindeanu de la Palatul Victoria, nu va putea instala prea usor un nou guvern fara acceptul presedintelui Iohannis.Asta nu inseamna ca Liviu Dragnea se va resemna. Dimpotriva, pe masura ce i se apropie funia de par va gesticula tot mai periculos. Foarte probabil va forta o remaniere extinsa, cu scopul de a-i subrezi pozitia premierului prin indepartarea acelor ministri care s-au apropiat prea mult de Grindeanu. Liderul PSD si portavocile sale mentin cald subiectul evaluarii guvernului, semn ca o remaniere este iminenta. Nicolae Badalau, unul dintre apropiatii lui Dragnea, a sugerat ca inclusiv premierul ar putea figura la o adica pe lista celor schimbati, evident sub pretextul indepartarii de la programul de guvernare.In timp ce Liviu Dragnea isi submineaza propria guvernare in tara, Romania face eforturi sa ramana cumva pe harta. Presedintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita importanta in Statele Unite, fiind al treile lider european primit la Casa Alba dupa instalarea administratiei Trump, primul din Europa Centrala si de Est desi s-au mai agitat si altii, fara succes. La randul sau, premierul Grindeanu reuseste sa fie primul sef de guvern cu care se intalneste omologul sau francez, proaspat instalat dupa victoria presedintelui Macron. Sunt succese diplomatice notabile, care ne arata ca Romania ramane mai departe un aliat cheie atat pentru americani, cat si pentru europeni.Este de asteptat ca noua administratie a Statelor Unite sa transmita sprijinul pentru statul de drept si lupta anticoruptie din Romania, considerata un model de succes in regiune oricat s-ar stradui politicienii si mogulii din presa sa proclame falimentul justitiei. Din acest punct de vedere, speranta lui Dragnea de a stabili relatii pur tranzactionale cu Occidentul (iti dau daca primesc si eu ceva, te ajut daca ma scapi), golite de orice respect fata de valori democratice, se va spulbera curand. Cei care au vazut in adminstratia Trump izbavirea, sfarsitul anticoruptiei din Romania si retragerea ambasadorilor preocupati de soarta statului de drept s-ar putea sa traiasca o mare dezamagire.Dragnea nu-si iubeste tara prin tot ce face in aceste zile. Iubeste doar puterea, banii, afacerile, libertatea. Si-ar putea utiliza toata energia si timpul pentru a guverna eficient, deoarece nimeni si nimic nu-l incomodeaza. Opozitia nu exista, PNL si USR n-au lider, alti inamici externi nu are. Singurul dusman al Romaniei in acest moment este insusi Dragnea. Isi arunca singur tara in aer, in speranta ca va scapa de justitie. Pe masa liderului PSD ticaie un ceas, ca la sah. Acum, Liviu Dragnea face disperat ultimele mutari, inainte sa sune mat.