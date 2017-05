Trump a desfiintat NATO. Pentru ca este incult

Puncte cheie:- NATO a fost, inainte de orice, un edificiu de incredere si de afinitate civilizationala. Inainte de a fi o armata imbatabila, un comandament integrat, un sediu impozant, Alianta Nord-Atlantica a fost un proiect magistral al increderii reciproce si al valorilor comune, un instrument inteligent si eficace, rezultat al Doctrinei Truman, prin care Statele Unite si-au pastrat prezenta strategica in peninsula europeana a Eurasiei, obtinuta dupa al Doilea Razboi Mondial, garantand totodata securitatea si prosperitatea democratiilor liberale europene si descurajand expansiunea comunismului in Vestul Europei;- Este deja un loc comun, din cele care se spun studentilor din anii mici de la Relatii Internationale, ceea ce primul secretar general al NATO, lordul Ismay, declara in 1949, si anume ca NATO a fost creat "to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down";- Toti cei cuprinsi in aceasta schema colectiva de securitate au avut de castigat, in frunte cu Statele Unite ale Americii, care s-au definit ca autoritate politica si morala incontestabila, ca prima putere a lumii si in acelasi timp ca natiune-lider, care a calauzit si inspirat "Occidentul", si chiar generatiile de est-europeni de dincolo de Cortina de Fier;- NATO nu a fost niciodata o balanta contabila de venituri si cheltuieli, bazata pe facturi si chitante, pe achitarea stricta, la zi, a cotizatiei, pe compensarea in balanta comerciala din relatia bilaterala a tarilor membre cu Statele Unite. Trump nu a descoperit nimic nou. Evident ca marele sponsor al NATO au fost dintotdeauna Statele Unite. Se stia din 1949 ca Statele Unite au creat si au finantat NATO pentru a-si pastra influenta strategica in peninsula europeana, oferind aliatilor un win-win game;- Cand cancelarul Germaniei, prima putere a Europei si cea pentru care, istoric vorbind, a fost creata NATO (nu intram aici in detalii, dar integrarea europeana si euro-atlantica a fost menita tocmai sa rezolve vechea "problema germana" a continentului nostru), declara ca "epoca in care ne puteam baza integral unii pe altii a trecut si ca noi, europenii, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini", imediat dupa prima infatisare a celui de-al 45-lea presedinte american in Europa, este limpede ca NATO nu mai exista, de facto. Sigur ca NATO exista in continuare de jure, pe hartie, sigur ca noul sediu al Aliantei tocmai a fost inaugurat, sigur ca a doua zi s-a venit cu mici cosmetizari, dar mesajul esential a fost dat: s-a pierdut increderea absoluta, adica lucrul cel mai important, cel care dadea puterea simbolica a NATO. Asta imi aminteste de vizita recenta la Berlin si Frankfurt si de zambetul interlocutorilor care ne intrebau, cu condescendenta: voi inca mai credeti orbeste in articolul 5? Iar vizita lui Trump la NATO si schimburile ulterioare de replici inca nu avusesera loc, totul bazandu-se pe profilarea anterioara a actualului lider de la Casa Alba;- Donald Trump este primul presedinte postbelic al Americii incult din punct de vedere istoric, strategic si politic. Este un agent imobiliar lipsit de intelegerea profunda si subtila a istoriei (cel putin a celei recente), incapabil de calculul si evaluarea strategica a importantei si beneficiilor unui proiect politic, in alti termeni decat cei contabili. Se comporta ca un vechil sau "landlord" care le cere chiriasilor, pe ton imperativ, sa-si achite urgent chiriile restante, fara sa poata vedea, dincolo de facturi si chitante, ce a avut de castigat America prin intermediul NATO si mai ales ce ar putea pierde prin desfiintarea Aliantei. Are idei putine dar fixe;Citeste articolul intgral si comenteaza pe Contributors.ro