Tu stii de ce vorbim azi despre arhiva SIPA?

“În ceea ce priveşte SIPA, oricât încearcă “băieţii veseli“ să arunce responsabilitatea la CSAT, nu merge. Acest serviciu a fost înfiinţat prin ordin al ministrului, a fost subordonat strict Ministrului Justiţiei, nu a primit niciodată priorităţi informative de la CSAT, nu a fost niciodată analizat în CSAT şi nu a raportat niciodată CSAT sau Preşedintelui României. Cu siguranţă, şi Predoiu, şi Cazanciuc au încercat să arunce mizeria justiţiei la CSAT sau, dacă se poate, la Preşedintele României. Vă imaginaţi ce-ar fi fost la gura “băieţilor veseli“ dacă picam în capcana de a lua eu sau CSAT decizii legat de arhiva SIPA în locul Ministrului Justiţiei? Ar fi fost ilegal şi ar fi dat ocazia “binevoitorilor” să ţipe că eu am copiat arhiva. Nu mai vorbim cum ei, guralivii, ar fi fost “siguri” că eu organizez şantajarea judecătorilor şi procurorilor cu documente din arhiva SIPA. Aşa că, băieţi, vă rog, cântaţi la altă masă”, a scris joi dimineata Traian Basescu pe Facebook.



Discutam despre SIPA in primul rand pentru ca asa vor Dan Andronic si, inclin sa cred, Traian Basescu. Iti amintesti cum a inceput, de unde a pornit harmalaia? Poate da, poate nu. Iata de ce e bine sa restabilim mai intai faptele.Andronic a publicat incepand cu data de luni, 15 mai, primul articol, in care a lansat ideea ca binomul DNA – SRI ar fi utilizat informatiile despre judecatori si procurori din arhiva SIPA pentru a santaja judecatori si procurori. Doua zile mai tarziu, pe data de 17 mai, intr-un nou articol, Andronic anunta ca a a aflat de existenta unui raport secret intocmit de Chiuariu si Predoiu despre arhiva SIPA. Scandalul se umfla ca de obicei la RTV si Antena 3. Timp de o saptamana subiectul ocupa agenda publica. EVZ cere insistent desecretizarea raportului iar miercuri, 24 mai Andronic anunta victorios ca a intrat in posesia documentului si ca au decis sa-l publice chiar daca poarta stampila “secret de serviciu”.Nu am nici o proba clara, doar intuitia, ceva experienta si modul de constructie al subiectelor imi arata ca Andronic avea raportul de la bun inceput. Pe baza informatiilor din el a elaborat primele articole, a construit pas cu pas teza judecatorilor si procurorilor santajati la greu cu informatii din arhive. Si-a credibilizat povestea invocand o serie de date si personaje care apar, coincidenta, in raportul publicat astazi. Dan Andronic nu prea avea cum sa cunoasca detalii de sistem din alte surse decat din raportul secret dintr-un simplu motiv: este un client al justitiei, nu un prieten al ei. In calitate de inculpat in trei dosare are tot interesul sa subrezeasca justitia, nu sa-i intinda o mana de ajutor. Andronic&Co nu cauta adevarul despre SIPA, ci sa scape de inchisoare. De la aceste premise pornim analiza.In acest sens, va atrag atentia asupra unui detaliu relevant. La data cand a inceput sa scrie frenetic despre SIPA, avocatii lui Andronic, ai Ioanei Basescu si Elenei UdreaDe unde stiau? Chiar de la procurorii DNA. Potrivit legii, anchetatorii sunt obligati sa le comunice suspectilor fiecare pas comis in ancheta. Asadar, Andronic, Basescu si Udrea aveau un motiv cat se poate de bun sa gaseasca o noua metoda prin care sa demonizeze sistemul. Apoi,De unde stim ca grupul Basescu - Andronic a gandit noua campanie? Nu cumva le facem un proces de intentie?Evident ca da, dar unul bazat chiar pe aceasta mare coincidenta: noua linie de atac impotriva magistratilor, pusi in corpore sub semnul intrebarii, apare din senin cu doar o saptamana inainte ca DNA sa-i trimita in judecata pe Andronic, Udrea si Ioana Basescu. Nu vad nici alt motiv pentru care Andronic sa-si fi intrerupt seria povestilor despre Coldea si Kovesi facand acest viraj brusc, plonjand in subiectul SIPA, o “ciorba reincalzita”, cum a numit-o in mod corect presedintele Iohannis. Darreincalzirea ciorbei SIPA si? Aceastea sunt intrebarile cheie. Nu vad ce interes avea cineva din Ministerul Justitiei sau altcineva din Guvern sa deschida acest subiect delicat, un cartof fierbinte cu care s-au cam fript toti cei care s-au jucat cu el. Stiu in schimb ca raportul secret a ajuns si la Traian Basescu pe vremea cand era presedinte, de fiecare data cand se discuta la Cotroceni problema arhivei SIPA.Iar problema s-a discutat de nenumarate ori. Aflam asta chiar din ultima postare a fostului presedinte Basescu.Cam lunga disculparea presedintelui Basescu in conditiile in care pe el nu l-a acuzat nimeni de nimic, altii au fost tintele criticilor pe tema arhivei SIPA. Dar din mesajul codificat adresat “baietilor veseli” aflam totusi o informatie pretioasa: la Cotroceni s-a discutat intens soarta arhivei SIPA iar Basescu a decis totusi ca nu e cazul sa-si bage mortul in casa. Asta inseamna, totusi, ca a avut acces la toate documentele despre care vorbim noi astazi.De notat ca amandoi au mai declansat recent un tambalau, cel a vizitei lui Kovesi acasa la Oprea in seara alegerilor din 2009, avand ca tinta tot justitia, mai exact decredibilizarea sefei DNA. In amorsarea ambelor scandaluri, atat Trian Basescu, cat si Dan Andronic au un inters comun: dinamitarea justitiei. Iar interesul nu este doar al lor. Toti cei cu dosare penale (o armata intreaga de politicieni si patroni de presa) au mirosit potentialul temei. In consecinta, borfasii si trompetele lor din presa s-au apucat sa toace scandalul SIPA in fiecare zi sub pretextul ca mor de grija procurorilor si judecatorilor, nu cumva sa-i santajeze cineva. In treacat fie spus, Dan Voiculescu freamata si el de nerabdare si el sa afle daca instanta ii va aproba pe 22 iunie cererea de liberare conditionata.Iata de ce discutam astazi atat de mult despre un subiect artificial, pus cu mana pe agenda publica. Unii n-au inteles nimic, altii manipuleaza cu rea credinta informatia.Publicul intoarce pe toate partile semnele de intrebare ridicate de toti smecherii de mai sus, prea putin interesati sa se ajunga la o solutie sau sa lamureasca problema dar foarte dornici sa faca pasul urmator. Cum sa puna ei mana pe niste note compromitatoare despre judecatori si procurori din arhiva SIPA, daca se poate chiar despre magistratii la care ajung dosarele lor? Cum s-ai intimideze, sa-i sperie si sa-i puna cu botul pe labe? Cum sa se foloseasca de aceasta bomba nucleara – care ar trebui tinuta sub un sarcofag de beton – pentru a-si salva cumva pielea?Iar daca nu ajung la informatii din dosarele lor, macar sa sugereze ca s-ar putea sa stie multe despre trecutul celor care-i judeca sau ancheteaza, evident, tot din arhivele SIPA. Judecatorul poate se gandeste de doua ori inainte sa-i condamne. In fine, daca nimic din toate astea nu se intampla, la finalul campaniei tot se aleg cu ceva: inoculeaza in constiinta publicului ca justitia din Romania actioneaza la ordin, sub santajul SRI, si ca toate marile dosare sunt niste facaturi, ca toate condamnarile s-au dat de magistrati santajati de sistem cu informatii din SIPA.Din cauza asta vorbim azi atat de mult despre arhiva SIPA, despre care ministrul justitiei, Tudorel Toader, spune ca ar fi pacat sa se distruga si ca vrea sa o desecretizeze dupa modelul CNSAS.Daca cineva s-a simtit santajat, amenintat sau constrans cu informatii scursa in ultimii ani din arhiva SIPA, daca cineva detine informatii certe despre astfel de situatii, solutia este una singura: sa mearga la Parchet, sa sesizeze institutile statului. Deocamdata nu avem un caz, nici macar un indiciu ca asa ceva s-ar fi intamplat.