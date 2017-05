Cum am asistat la primele masuri de securizare a arhivei SIPA

Intr-un interviu difuzat, luni seara, la Antena 3, numele meu a fost invocat in urmatorul context de catre un fost director in Ministerul Justitei. Nu-mi amintesc sa-l fi cunoscut vreodata.Printre cei care au avut acces în arhiva SIPA ar fi fost și un jurnalist. E adevărat?Da, se vorba că domnul Tăpălagă ar fi fost informat. Nu știu dacă neapărat a avut acces în arhivă, dar fusese informat în legătură cu astfel de dosare și informații din dosare.Nu am avut acces in arhiva SIPA si n-am fost informat despre informatiile din dosare. Habar n-am ce scria in ele, n-am vazut vreodata copii sau pe cineva sa copieze dosare in minister, alta ineptie intens vehiculata.S-a intamplat insa altceva: am asistat in calitate de consilier la masuri de securizare a arhivei SIPA, operatiune dispusa si realizata de ministrul Monica Macovei, in prezenta unor persoane din conducerea Serviciului.Era intr-o seara de vineri, la inceputul lui 2005, din cate imi amintesc, cand cineva ne-a transmis informatia ca se incearca distrugerea/ incendierea arhivei. Macovei l-a convocat pe seful SIPA, Ovidiu Stoian la minister si am plecat cu totii catre sediul unde se afla arhiva SIPA.Am asteptat pe scari cateva minute bune pana a aparut cineva in fuga cu cheile. Nu mai retin numele celor de la SIPA care s-au prezentat. Au venit in viteza, gafaiau asudati, se holbau speriati unul la altul si nu ne scoteau din “permiteti sa raportez”. Unul cu par grizonant, nu-mi amintesc numele, umbla de colo-colo agitat in pozitia echer incercand sa ne explice ce nu putea fi explicat: devalmasia in care erau tinute dosarele.Ne-am ingrozit cand am vazut zeci si sute de dosare imprastiate pe holurile institutiei, stivuite pe langa peretii unor camere insalubre in conditii neadecvate, intr-o dezordine si haos de neimaginat. Unele pareau in stare avansata de degradare, luasera apa, altele aratau ca mucegaite.Cred ca Macovei le-a reprosat asta, in rest nu prea vorbea nimeni. Nu am vazut continutul dosarelor si nu s-a uitat nimeni in ele. Cei de la SIPA au fost in permanenta langa noi cat am stat acolo. Nu am ramas singuri, noi cu dosarele, nici o secunda.Totul a durat putin, in jur de o ora. Din cate imi amintesc, s-au securizat cateva spatii cu sigiliul ministrului, iar inainte de a pleca cineva a intocmit un proces verbal.Dupa acest episod, la cateva zile, un fost securist de cea mai joasa speta din conducerea institutiei a incercat sa se faca util. L-am poftit afara din birou si de atunci nu l-am mai vazut vreodata. Adjunctii SIPA de la acea vreme fusesera toti generali de Securitate inainte de 89., condus pana prin 2003 de Marian Ureche. Potrivit istoricului Marius Oprea, Ureche o recrutase inainte de 89 pe fostul ministru al justitiei, Rodica Stanoiu, sub numele conspirativ Paula. Dupa Revolutie, turnatoarea Paula ajunge in mod paradoxal si cinic sefa securistului care o recrutase desi nu e clar cine conducea de fapt pe cine.Sub guvernarea Nastase (2000 – 2004), n-am nici o indoiala ca PSD s-a folosit din plin de informatiile culese de SIPA despre procurori si judecatori pentru a-i controla. Asa s-a putut naste, de pilda, reteaua de judecatori corupti de la Inalta Curte dirijata de senatorul PSD Catalin Voicu, azi in puscarie.La el apelau toti pesedistii cu probleme in justitie in incercarea de a scapa de anchete sau condamnari. Nu intamplator, Catalin Voicu si-ar fi dorit sa ajunga sef tocmai la SIPA.Pe doi dintre cei care s-au ocupat ulterior plecarii mele din minister de inventarierea si arhivarea documentelor SIPA, judecatorul Cristi Danilet si procurorul Paul Dumitriu, i-am cunosc personal, eram colegi la MJ. Ma indoiesc profund ca vreunul din ei ar fi sustras, copiat sau folosit informatile la care au avut acces. Sunt magistrati onesti, dincolo de orice indoiala.Pe ceilalti, nu-i cunosc si nu stiu cine sunt. Stiu doar ca ministrul Chiuariu, directoarea Ingrid Mocanu si altii care vorbesc competent despre SIPA au astazi tot interesul (poate l-au avut si atunci) sa puna magistratii sub semnul intrebarii. Chiuariu a fost condamnat penal, iar doamna Mocanu e cercetata in vreo doua dosare.Aceasta a fost singura mea tangenta cu arhiva SIPA si singurele detalii pe care mi le mai amintesc. Repet: cu ocazia scurtei vizite acolo, nici eu, nici Macovei n-am vazut continutul dosarelor, note, informari si nici n-am mai calcat vreodata in acel loc. Am fost consilierul Monicai Macovei si purtator de cuvant pentru foarte scurta vreme, din ianuarie pana in aprilie 2005, dupa care am revenit in presa.Sunt consternat cum calaii joaca azi rol de victima iar toti cei care au contribuit la curatarea, asanarea si reformarea sistemului de justitie au devenit tinte. Este uluitor cum albul devine negru si viceversa. Dar acestea sunt vremurile, cand borfasii si avocatii lor din presa conduc Romania in forta, iar cei cativa sustinatori ai justitiei care inca mai misca sunt dusmanii lor de moarte si trebuie compromisi cu orice pret.Dar nu cred ca eu, Monica Macovei sau altii sunt adevarata miza a scandalului SIPA. Cei care au pus acest subiect fals pe agenda publica vor sa sugereze ca s-au folosit informatii compromitatoare din arhivele SIPA pentru a controla magistratii dupa 2005, ca anchetele procurorilor si sentintele judecatorilor sunt grevate de un mare semn de intrebare.Este una din cele mai perfide, ticaloase si josnice atacuri la adresa intregului sistem de justitie, care le-a facut coruptilor din presa si politica viata un iad in ultimii ani. Nu si pe vremea cand SIPA functiona din plin, iar magistratii nu erau liberi, ci controlati de oamenii PSD: Nastase, Stanoiu sau Voicu.Reamintesc ca subiectul fals al arhivei SIPA a mai fost utilizat cu scop denigrator in 2007. Ziarul Ziua al lui Rosca Stanescu l-a folosit cu aceleasi predicate, identice cu cele de azi, in prima campanie de suspendare a lui Traian Basescu.Orice alte informatii false, interpretari abuzive si acuzatii nefondate, barfe colportate fara o minima verificare, le voi considera calomnii si minciuni lansate in spatiul public cu scopul de a ma prejudicia si decredibiliza, prin urmare voi actiona in consecinta.Din punctul meu de vedere, sa faca ce vor cu arhiva SIPA, dar ma tem ca nu le va fi prea usor sa gaseasca o solutie. Vom vedea insa peste un an, doi sau trei daca tot scandalul de acum a dus la rezolvarea pe fond a problemei numita "arhiva SIPA" sau au umflat artificial aceasta tema, in mod interesat.