Sa dezgropam putin mortii

“La dezbateri au fost prezenți și președinții Comisiilor juridice din Parlamentul României, Robert Cazanciuc și Eugen Nicolicea – care au făcut precizări cu privire la clarificările legislative incidente în domeniu care se află în prezent în procedură legislativă sau la promulgare. Reprezentanții celor două Camere au dat asigurări că vor furniza un sprijin instituțional constant pentru consolidarea cadrului legislativ (inclusiv codificare) în vederea creșterii capacității sistemului de a preveni conflictele de interese la toate nivelurile administrative”. (Sursa: Comunicatul ANI).

Incepem cu un episod relevant petrecut marti in Parlament. Liviu Dragnea a fost intrebat de ce a trecut de Senat legea gratierii prin adoptare tacita si nu s-a dat un vot?"Mai dezgropăm morţii? A ajuns în Cameră legea", a raspuns Dragnea. Liderul PSD stie in sinea lui ca odata ajunsa aici exista sanse bune ca amendamentele favorabile penalilor sa fie introduse pe ultima suta de metri, in plen, putin inainte ca legea sa fie adopata si trimisa la promulgare.Legea gratierii nu este insa singurul mort pe care liderul PSD n-ar vrea sa-l dezgroape ca sa nu sperie din nou publicul la vederea cohortelor de moroi scosi din puscarii.Un alt mort intrat de ceva timp in putrefactie institutionala se numeste Agentia Nationala de Integritate. Poate n-ati sesizat, dar agentia a murit incet, pe nesimtite. Intreaga activitate ANI se rezuma azi la investigatii cu secretare de la sate, fosti consilieri si bibliotecari comunali prinsi in conflicte de interese. Nu e nici o gluma, vedeti comunicatele oficiale.ANI a dorit sa marcheze luni, 22 mai, zece ani de la infiintarea institutiei, insa am asistat parca la un parastas. Parlamentul a infipt tarusul in inima ANI luna trecuta, cand a facut praf legea conflictului de interese , lasand practic institutia fara jumatate din obiectul muncii. De verificarea averilor demnitarilor nu se mai ocupa oricum nimeni de ani buni.M-am simtit complet dezarmat cand i-am vazut la prezidiu alaturi de conducerea ANI pe Eugen Nicolicea si Robert Cazanciuc, sefii comisiilor juridice din Parlament unde PSD si ALDE au mutilat legile lasand Agentia fara puteri. Culmea cinismului, cei doi ciocli au venit la groapa ANI soptindu-i mortului la ureche ca l-au casapit:





“În anul 2015, să zicem, se descoperă că un ales local este incompatibil şi, în final, decizia definitivă a instanţei stabileşte că este incompatibil. Firesc este să îşi piardă mandatul respectiv. Dar cum putem explica faptul că o incompatibilitate din 2015 sau 2011 sau 2012 are efect şi pentru mandatul următor sau pentru un alt mandat, în alte instituţii.” (Sursa: Agerpres)



Lucram in 2005 la ministerul justitiei cand Monica Macovei, Laura Stefan si alti specialisti din Ministerul Justitiei scriau pana noaptea tarziu legislatia ANI, intampinata cu ostilitate si trecuta cu eforturi incredibile prin Parlament. Ratiunille care au stat acum zece ani la baza infiintarii Agentiei erau intarirea capacitatii statului in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt in primul rand si abia in al doilea rand descurajarea functionarilor din administratie de a perpetua practici corupte in cheltuirea banilor pubici.Din acest motiv, in primii ANI si-a concentrat actiunea in mod firesc pe parlamentari, ministri, fosti ministri in paralel cu primari, sefi de consilii judetene etc. Prioritara era investigarea averilor suspecte si abia apoi a cazurilor de conflict de interese. ANI n-a mai luat la bani marunti declaratii de avere relevante de ani de zile iar ultimele cazurile de conflicte de interse arata cam penibil.Astazi, domnul Dragnea a pus in discutie insasi ratiunea sanctiunii aplicate unui ales local prins in conflict. Legea in vigoare prevede ca timp de trei ani nu mai poate ocupa o functie in administratie, pentru a-l tine macar o vreme departe de banul public din moment ce o instanta a dovedit ca se foloseste de functia publica interes propriu. Iata declaratile liderului PSD facute azi cu ocazia Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România:ANI este doar un exemplu viu (mort) de institutie redusa, cu tenacitate, la irelevanta. Pana si rezultatele unui sondaj de opinie prezentat chiar pe site-ul Agentiei reflecta neincrederea in institutie: “disponibilitatea de a sesiza un conflict de interese rămâne relativ scăzută, în condițiile în care aproapecătre instituțiile abilitate, pentru că nu ar ajuta cu nimic (32%) sau”. Aceste procente spun multe si despre public in general, nu doar despre institutie.La fel de inerta ca ANI risca sa ajunga destul de repede si Directia Nationala Anticoruptie daca politicienii in cardasie cu judecatorii Curtii Constitutionale vor continua sa-i scoata dintii unul cate unul iar mogulii vor continua campania de linsaj la adresa Laurei Codruta Kovesi.Despre groapa pe care Curtea Constitutionala, Parlamentul si mogulii o sapa cu spor DNA-ului, alt pacient in agonie, a scris deja convingator jurnalistul Alex Costache. In articolul intitulat “ Declinul anticoruptiei ”, Costache explica de exemplu de ce un caz dezvaluit recent de Hotnews.ro, afacere Belina, domeniul preferat de vanatoare al lui Liviu Dragnea, este dificil de investigat de procurorii DNA dupa dezincriminarea abuzului in serviciu. Daca tot numaram mortii, Curtea Constitutionala a trecut de ceva timp de partea intunericului. Alte decese, alte cadavre.Nu uitati ca, mai devreme sau mai tarziu, Ministerul Justitiei va trimite in Parlament modificarile la legislatia penala si va urma un nou macel. Stiu ca vor sari cativa promitand ca vor opri in strada Parlamentul din elanul sau distructiv. Sa nu se grabeasca, perseverenta si capacitatea de rezistenta a penalilor s-a dovedit deja mult mai mare decat a lor. In plus, strada a obosit si este coplesita practic de asaltul borfasilor dus pe mai multe fronturi: mediatic, subversiv, parlamentar, cu complicitatea unei parti din sistem etc.Inca un exemplu elocvent: modificarile aduse legii administratiei publice, care fac mult mai dificila anchetarea unui primar si obliga functionarii din subordine sa semneze toate procariile sub amenintarea unor sanctiuni drastice, a trecut prin Parlament intr-o liniste desavarsita. Azi a ajuns pe masa presedintelui la promulgare si incep sa ma indoiesc ca va fi intoarsa. Alti morti, alte hoituri.Strada n-a mai putut face nimic in acest caz. Nu-i usor deloc saintr-o tara luata ostatica de borfasi.Urmeaza legea lobby-ului. Se va legaliza practic traficul de influenta. Ce n-au reusit sa treaca in martea neagra in 2013 a prins din nou viteza in Parlament, se fac amendamente si in cateva sapamamani sau luni s-ar putea sa vedem inca o infractiune legalizata in Parlament. Democratia romaneasca n-a ajuns inca la stadiul de maturitate si consolidare institutionala incat sa-si permita legiferarea actiunii de lobby, dificil de gestionat chiar si in tarile mai avansate in acest domeniu.Acestea sunt fapte, multi refuza sa accepte realitatea asa cum este. Mai intai intra in negare, poate se vor revolta din nou insa deja statul a slabit enorm. Emaciat, scheletic, cu puterile vlaguite, dispune de o capacitate de reactie mult limitata.Inca nu s-a distrus toata arhitectura construita cu eforturi uriase in ultimii zece ani, chiar daca mare lucru nu se mai poate salva. O parte din stat mentine un minim echibru democratic, restul mecansimelor de echilibru si control au fost pe rand anihilate. Inca n-a fost cu totul cucerita, desi avem cu totii tot mai des neplacuta senzatie ca a capitulat.Dupa cateva salturi inainte, Romania face azi pasi mari inapoi. Singura sansa pe termen lung ramane coagularea societatii civile. Doar reactia publicului mai poate incetini sau opri o putere abuziva sa ia in stapanire tot aparatul de stat si institutiile cheie. Pe opozitie inca nu putem conta. Nu s-a trezit din morti, nu si-a gasit un lider puternic.