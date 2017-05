Sa cante trompetele!

Toti cei de mai sus sunt anchetati, in curs de judecata sau deja condamnati. Este o armata colosala, o masa critica de oameni care controleaza fluxul de idei si informatii revarsate in spatiul public. Ei tranforma zilnic albul in negru, falsifica agenda publica si submineaza metodic increderea in stat si institutiile lui esentiale, supralicitand orice eroare sau esec. Unii o fac agresiv, ca Romania TV, Antena 3 sau Evenimentul Zilei, altii mai subtil si mai discret. In orice caz, vremurile cand justitia se bucura de o larga sustinere mediatica au trecut.Ce interes ar avea toti cei de mai sus sa mai sustina lupta impotriva coruptiei, de pilda, independenta procurorilor si judecatorilor sau integritatea ca valoare importanta in spatiul public? Au, in schimb, tot interesul sa demonstreze ca justitia din Romania nu functioneaza corect, ca deciziile sunt influentate politic, anchetele facute la ordin, ca judecatorii si procurorii actioneaza sub santajul dosarelor de la SIPA, ca se comit o multime de abuzuri si ca puscariile Romaniei trebuie transformate rapid in sanatorii inainte sa incasam amenzi fantasmagorice de la CEDO.Politicienii corupti au acum cel mai puternic aliat: presa. Au mai ramas o televiziune, Pro TV, cateva site-uri razlete, radiouri si cateva voci independente care n-au intrat in hora penalilor. Ei sa vad inecati astazi intr-o mare de manipulari, minciuni si exagerari iar publicul bulversat, chiar daca are acces la punctul lor de vedere, nu mai stie ce sa creada. Apoi, vocea lor marginala se aude tot mai slab de sub valul de istierie anti-justitie. Pe unii, trompetele borfasilor cauta sa-i compromita cu stampila clasica, de oameni ai sistemului, aflati la ordinul unor forte obscure, nicidecum in slujba adevarului si publicului.Pe acest fond de mistificare totala a realitatii, sub asaltul minciunii si ticalosiei, statul roman slabeste de la o zi la alta. PSD, ALDE, UDMR, de multe ori cu concursul PNL, au grija sa-l dezmembreze in Parlament institutie cu insititutie. Castreaza legislatia penala, legalizeaza furtul de cate ori pot si desfiinteaza mecansimele de control democratic, cum ar fi de pilda eliminarea presedintelui din diverse proceduri de numire sau avizare in functie. Timorate si hartuite, cateva institutii cheie au capitulat, s-au retras iar unele au abandonat de-a dreptul. Romania se prabuseste lent, cadru cu cadru, intr-un vacarm teribil facut de trompetele borfasilor, menit sa surzeasca si sa alunge pe orice om de buna credinta care mai doreste sa inteleaga ceva din tara lui.Este pentru prima data in ultimii ani cand nu mai sunt convins ca se poate opri prabusirea. Mi-e greu tot mai greu sa cred ca strada - derutata, confuza si obosita - mai poate face ceva. Mi-ar fi placut sa fiu ceva mai optimist la acest sfarsit de saptamana, dar de data asta nu mai vad geana de lumina la orizont. Sa cante trompetele! Este vremea lor.