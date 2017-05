Culisele venirii lui Donald Trump Jr in Romania. Vanatoarea, munitie gratis pentru anti-americani

Printre ei s-ar fi aflat si Elliott Broidy, puternicul lobbyist american si fundraiser din echipa de campanie a lui Donald Trump. La inceputul acestui an, Broidy i-a semnat lui Dragnea invitatia de participare la ceremonia de investire in functie a presedintelui american. Potrivit informatiilor HotNews.ro, la aducerea lui Broidy in Romania a contribuit unul dintre patronii de presa din Romania si un om de afaceri romano-american, cu bune conexiuni la Washington. Evident, Broidy nu-l ajuta pe Dragnea sa iasa din izolare dezinteresat si nici pe mize mici.Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, Broidy si lobbyistii americani la care apeleaza Dragnea sunt interesati la maxim de infiintarea Fondului Suveran de Investitii, promis in campania electorala de liderul PSD. Personaj controversat, Elliot Broidy a pledat vinovat in 2009 intr-un caz de coruptie, fiind acuzat ca a oferit cadouri ilegale in valoare de 1 milion de dolari unor oficiali intr-o afacere intre un fond de pensii public al statului New York si firma sa, Markstone Capital Partners. Potrivit presei americane, Broidy a evitat inchisoarea denuntandu-i pe oficialii mituiti. (Detalii aici N-ar fi exclus deci, ba chiar este foarte probabil ca ideea invitarii lui Donald Trump jr. sa se fi nascut in acest cerc de politicieni si lobbyisti. Problema e ca daca ar fi venit la vedere pe aceasta filiera, vizita fiului presedintelui american in Romania risca sa fie compromisa, parazitata de politicieni cu probleme penale ca Liviu Dragnea sau de oameni de afaceri cu diferite interese in Romania. N-ar fi fost, asadar, un castig pentru relatiile romano-americane. Donald Trump jr. a venit in cele din urma impreuna cu unul din cei cinci copii ai sai la invitatia unor persoane private. In cele trei zile de cand se afla in Romania nici un politician roman nu pare sa fi ajuns deocamdata in preajma lui. Unele publicatii au scris ca fiul presedintelui american ar fi venit la invitatia unui politician roman, semn ca Dragnea a tinut probabil sa-si treaca reusita cumva in cont propriu.Evident ca pentru statul roman, chiar daca vizita fiului cel mare al presedintelui Satelor Unite in Romania are un caracter privat, nu oficial, poate reprezenta un succes diplomatic, o usa deschisa mai usor la Casa Alba. Depinde in viitor si cine va intra pe aceste usi deschise si cu ce interese. Dar faptul ca Donald Trump jr vine in Romania pentru a participa la cateva partide de vantoare, una prin Ardeal, alta prin Giurgiu risca sa se transforme intr-un mic dezastru de imagine pentru Statele Unite.In primul rand, reputatia de vanator a lui Trump jr este deja un subiect de controverse si scandaluri la nivel international. De pilda, in noiembrie 2016 s-a aflat la o partida de vanatoare in Turcia, unde presa a scris ca a ucis doua capre salbatice. Presa turca a amintit criticile asociatiilor pentru protectia animalelor dupa ce in 2012, de pilda, au aparut imagini cu fiul presedintelui tinand intr-o mana un cutit iar in alta coada elefantului ucis.Nici publicul romanesc nu-i simpatizeaza pe politicienii sau oamenii de afaceri bogati care ucid animale salbatice din placerea de a ucide, vezi cazurile Nastase sau Tiriac. Faptul ca vanatorul este de aceasta data un cetatean american ofera munitie gratis anti-americanilor si anti-occidentalilor. O multime de comentarii pe net sunt variatiuni pe tema clasica a "strainilor care se comporta ca intr-o colonie." Din acest punct de vedere, faptul ca fiul presedintelui american a venit, intre altele, la vanatoare este o eroare strategica, care poate afecta buna imagine a Statelor Unite in Romania. Este, deci, o vizita cu potentiale castiguri si costuri sigure. Politicienii si statul roman ar putea beneficia de pe urma ei, insa pentru imaginea Statelor Unite si a relatiilor romano-americane privite cu ochii publicului s-ar putea sa nu fie neaparat un mare castig, dimpotriva. Din acest episod, o buna parte din public va retine doar ca “au venit strainii sa ne omoare caprioarele si mistretii", un bun motiv pentru a evita pe viitor astfel de erori aparent minore, dar cu potential letal pe termen lung.