Cine scufunda PNL mai repede: Orban sau Busoi?

Din motiunea lui Busoi: PNL este în derivă pentru că PNL a pierdut avantajul poziţionării pe teme economice prin reducerea fiscalităţi - acest avantaj a fost chiar preluat de PSD - şi PNL s-a concentrat pe Justiţie, în condiţiile în care scorul PSD nu poate fi scăzut pe teme de Justiţie, pentru că electoratul PSD este indiferent la această temă, iar PNL nici nu creşte în bazinul său pentru că nu mai oferă nici mesaje economice oamenilor deschişi spre PNL. Justiţie rămâne o temă importantă de luptă cu PSD, dar tema prioritară a PNL devine economia şi fiscalitatea!

Din motiunea lui Orban: Partidul Naţional Liberal are nevoie, la toate nivelele, de lideri, nu de şefi. Liderul este omul care inspira, care indică direcţia şi îi convinge pe oameni să îl urmeze pentru că dă încredere şi energie grupului. Şeful, în schimb, este doar un om numit, aflat conjuctural într-o poziţie superioară ierarhic, fără a fi câştigat aprecierea şi susţinerea grupului.

Unii inclina sa creada ca Busoi este mai letal, prin capacitatea aproape unica de a trece neobservat oricat de mult ar iesi la televizor. Altii se tem mai mult de haoticul Orban, sub care liberalii s-ar stinge ca pe Titanic, cu muzica, dans si veselie. Cu totii sunt insa de acord ca nici unul nu e ce trebuie pentru partid, nevoit sa aleaga intre catastrofa si apocalipsa. Jucatori de liga inferioara, loseri profesionisti, amandoi au expirat inainte de iesirea din perioada de garantie.Busoi propune in motiunea lui mai multa discutie despre economie si fiscalitate si mai putin despre justitie. Altfel spus, o competitie de populisme cu PSD si a se slabi cu integritatea. Baronii PNL s-au cam saturat si ei de procurori, anchete, sentinte. Orban vine cu un aer vindicativ, cu un dinte impotriva “sistemului” al carui victima a fost. Ca detaliu semnificativ, in motiunea lui nu veti gasi un cuvant despre justitie sau integritate. Tocmai din acest motiv se bucura de sustinere interna.De ce au ajuns liberalii aici? Cum au ajuns sa aleaga intre Orban si Busoi? In esenta, nu le-a pasat de public, ci de functii, afaceri, putere exercitata in interes propriu. In interior, partidul nu dispune azi de alte solutii mai bune. Unul din cei doi va administra temporar partidul. Greu de crezut viitorul sef al PNL castiga un mandat de patru ani. Liberalii vor fi obligati sa organizeze un nou Congres inainte de alegerile prezidentiale din 2019, sa importe iarasi un lider din exterior, asa cum au mai procedat pana acum cu Stolojan sau Iohannis si sa incerce relansarea partidului. In treacat fie spus, nu cred ca asta se mai poate dat fiind ca PNL este organizat, gandeste si functioneaza la fel ca PSD, adica populist si corupt, numai ca se adreseaza unui electorat mult mai pretentios si exigent.Cu Orban sau Busoi la carma, liberalii vor continua sa scada in sondaje. Mai au la dispozitie maxim un an sa gaseasca un lider adevarat, onorabil, capabil sa recastige increderea alegatorilor si sa se aseze la masa negocierilor cu USR. PNL nu va avea nici o sansa la urmatoarele alegeri daca nu formeaza o alianta. Faramitata, dreapta mai sta doua cicluri electorale pe tusa cel putin. Cu resursa interna epuizata, liberalii vor pierde foarte probabil rolul de lider al opozitiei dar asta nu mai prea conteaza. Ar mai fi de notat ca vechiul PDL a renuntat cu totul pretentii, prin retragerea lui Catalin Predoiu din cursa. Demobilizarea pedelistilor va accelera caderea partidului.