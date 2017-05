O duminica obisnuita in Chisinau

Maine este Ziua Europei pentru o parte dintre statele europene, pe cand in altele se sarbatoreste Ziua Victoriei URSS impotriva fascismului. Iar in timp ce ieri in Franta au loc alegeri din care iese invingator un candidat care apara valorile democratice in lupta cu un personaj populist si antidemocratic, la Chisinau, sub privirea lui Stefan cel Mare, se fac repetitii pentru Ziua Victoriei. Jumatate de kilometru mai departe, grupuri de cetateni protesteaza impotriva trecerii fulgeratoare prin Parlament a unor legi care modifica sistemul electoral intr-un mod in care favorizeaza interese restranse. Cam asa arata o duminica in Chisinau.Toata saptamana trecuta am fost in Moldova pentru a lucra cu profesori de educatie civica in cadrul programului Scoala pentru Democratie ( www.expertforum.ro/scoalapentrudemocratie /) pe care il implementam la Expert Forum de cativa ani. Prin acesta incercam sa facem cetatenia activa atractiva si sa ajutam profesorii sa predea democratia si implicarea civica intr-un mod cat mai nonformal si adaptat la nevoile actuale ale societatii. Astfel, am ajuns la Chisinau, la Falesti sau Catranic (langa Balti), la Leova sau la Comrat (Gagauzia), in sud. Pe langa faptul ca am fost acuzati de un primar cam nehotarat ca lucram pentru Soros, dar facem si rapoarte pentru KGB, am fost primiti foarte bine peste tot si ni s-a povestit cat de mult este nevoie de bani pentru scoli, in contextul descresterii demografice semnificative si al comasarii unitatilor de invatamant, despre nevoia de implicare civica a tinerilor, care pleaca tot mai mult din Republica Moldova si politicile publice de proasta calitate facute de catre partidele moldovenesti.Un astfel de exemplu, puternic criticat de catre societatea civila a fost trecerea fulger prin Parlament a legilor care vizeaza schimbarea sistemului electoral, in uninominal si mixt, ajungandu-se in final sa treaca vineri dupa amiaza un sistem combinat intre cele doua, cu logica mixta, sustinut in general de catre Partidul Socialist (Igor Dodon) si Partidul Democrat (Vlad Plahotniuc), dar si de cativa parlamentari declarat pro-europeni. Toate acestea cu foarte scurt timp inainte de venirea Comisiei de la Venetia la Chisinau. Oricare dintre cele 2 sisteme este la fel de nepotrivit pentru Republica Moldova, care are un parlament unicameral, cu 101 locuri, o organizare teritoriala inegala si cu probleme in Transnistria si Gagauzia. La fel, oricare dintre ele va incuraja si mai tare coruptia electorala si va scadea proportionalitea reprezentarii[1]. Un sistem mixt are logica intr-un stat precum Germania, dar nu in Moldova. Oricum ar fi, Ordonanta 13 traieste si in Moldova.Vineri si duminica au fost proteste in fata Parlamentului. Cateva sute de moldoveni s-au exprimat impotriva clasei politice si si-au aratat nemultumirea cu privire la coruptia care o macina. Desi probabil impactul este mai mare decat la OUG 13, numarul protestatarilor este mult, mult mai mic.